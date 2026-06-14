L'Irak affrontera la Norvège lors d'un match passionnant de la Coupe du monde au Gillette Stadium de Foxborough, le 16 juin.

Compte tenu de l’intérêt croissant pour ces deux sélections, la demande de billets pour la rencontre Irak-Norvège s’annonce forte, les supporters cherchant à obtenir des places à un prix abordable pour l’un des temps forts de la phase de groupes.

GOAL vous guide dans l’achat de vos places pour la Coupe du monde 2026, en détaillant prix et canaux de distribution.

Quand a lieu le match Irak - Norvège ?

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Mardi 16 juin Irak - Norvège (coup d’envoi à 18h, heure de l’Est) Gillette Stadium, Foxborough Billets

Calendrier de l'Irak pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 16 juin 2026 Irak - Norvège Gillette Stadium (Boston) Billets 22 juin 2026 Irak - France MetLife Stadium (NY/NJ) Billets 26 juin 2026 Irak vs Sénégal Gillette Stadium (Boston) Billets

Calendrier de la Norvège pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 16 juin 2026 Irak - Norvège Gillette Stadium (Boston) Billets 22 juin 2026 Norvège - Sénégal MetLife Stadium (NY/NJ) Billets 26 juin 2026 Norvège - France Gillette Stadium (Boston) Billet

Comment acheter des billets pour le match Irak - Norvège

Les billets officiels sont disponibles sur le site de la FIFA depuis septembre 2025.

La phase de vente de dernière minute, dernière fenêtre officielle, a commencé le 1ᵉʳ avril et s’achèvera à la fin de la compétition.

Si vous n’avez pas encore de place, plusieurs options de revente s’offrent à vous :

Le canal officiel est la plateforme de revente et d’échange de la FIFA, accessible via FIFA.com/tickets. Initialement lancée en octobre 2025, cette plateforme a rouvert le 2 avril et restera disponible jusqu’à une heure avant le coup d’envoi de chaque rencontre.

Elle est accessible aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme d’échange de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents mexicains.

Des revendeurs tiers, tels que StubHub, proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Attention : l’offre y est souvent limitée et les places se libèrent par intermittence. Pour maximiser vos chances, connectez-vous régulièrement, soyez prêt à valider votre paiement immédiatement et gardez vos coordonnées bancaires à portée de main.

Combien coûtent les billets pour le match Irak - Norvège ?

La FIFA a mis en place une tarification dynamique pour la Coupe du monde 2026 : les prix varient selon la demande, la catégorie et la phase de la compétition.

Les places pour la phase de groupes demeurent l’option la plus économique, avec des tarifs d’entrée de gamme conçus pour rendre le tournoi accessible dans tous les pays hôtes, notamment aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Catégorie Phase de groupes Phase à élimination directe Phase finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le Gillette Stadium

Le Gillette Stadium, situé à Foxborough, dans le Massachusetts, accueillera le match Irak - Norvège, l’une des rencontres les plus attendues de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Connu avant tout comme l’antre des New England Patriots, ce haut lieu du sport américain a été sélectionné pour accueillir plusieurs rencontres de la Coupe du monde grâce à ses infrastructures modernes et à sa grande capacité.

Il pourra accueillir plus de 60 000 supporters durant la Coupe du monde, garantissant une ambiance intense et électrique digne du plus haut niveau international.