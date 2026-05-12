Comment acheter des billets pour le match Irak - Norvège : prix des billets pour la Coupe du monde, informations sur le Gillette Stadium et plus encore

L'Irak affrontera la Norvège au Gillette Stadium de Foxborough le 16 juin, dans un match explosif de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

L’intérêt grandissant pour ces deux sélections nationales annonce une forte demande de billets, les supporters cherchant à obtenir des places abordables pour l’un des rendez-vous les plus attendus de la phase de groupes.

GOAL vous guide dans l’achat de vos places pour le match Irak-Norvège, en vous indiquant les tarifs et les meilleures astuces pour obtenir les billets les moins chers avant la rupture de stock.

Quand le match Irak - Norvège aura-t-il lieu ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets 16 juin 2026 – 17h00 Irak - Norvège Gillette Stadium, Foxborough Billets

Calendrier de l'Irak pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 16 juin 2026 Irak - Norvège Gillette Stadium (Boston) Billets 22 juin 2026 Irak - France MetLife Stadium (NY/NJ) Billets 26 juin 2026 Irak vs Sénégal Gillette Stadium (Boston) Billets

Calendrier de la Norvège pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 16 juin 2026 Irak - Norvège Gillette Stadium (Boston) Billets 22 juin 2026 Norvège - Sénégal MetLife Stadium (NY/NJ) Billets 26 juin 2026 Norvège vs France Gillette Stadium (Boston) Billets

Comment obtenir des billets pour le match Irak – Norvège ?

Plusieurs options s’offrent aux supporters souhaitant assister à la rencontre Irak-Norvège de la Coupe du monde de la FIFA 2026, la demande devant augmenter considérablement à l’approche du tournoi.

Vente officielle de billets de la FIFA : la FIFA commercialise les billets par phases successives, notamment lors des tirages au sort préliminaires et de la finale, selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».

la FIFA commercialise les billets par phases successives, notamment lors des tirages au sort préliminaires et de la finale, selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Plateforme de revente officielle de la FIFA : les supporters peuvent acheter en toute sécurité des billets de revente vérifiés via le système officiel de la FIFA.

les supporters peuvent acheter en toute sécurité des billets de revente vérifiés via le système officiel de la FIFA. Marchés secondaires : des plateformes telles que StubHub offrent un autre moyen d'accéder aux billets, souvent la solution de dernière minute pour les matchs à guichets fermés.

des plateformes telles que StubHub offrent un autre moyen d'accéder aux billets, souvent la solution de dernière minute pour les matchs à guichets fermés. Forfaits hospitalité : ces offres premium incluent des places VIP, l’accès à des salons exclusifs et des expériences enrichies le jour du match.

Tous les billets de la Coupe du monde 2026 seront dématérialisés et délivrés via l’application officielle de billetterie de la FIFA, rendant l’accès mobile indispensable pour entrer au Gillette Stadium.

Quel est le prix des billets pour le match Irak - Norvège ?

La FIFA a opté pour une tarification dynamique : les prix varient selon la demande, la catégorie et le stade de la compétition.

Les places pour la phase de groupes demeurent l’option la plus économique pour les supporters, avec des tarifs d’entrée de gamme conçus pour rendre le tournoi accessible dans tous les pays hôtes, notamment aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Catégorie Phase de groupes Phase à élimination directe Phase finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ - 1 200 $ 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Les places les moins chères pour le match Irak-Norvège sont estimées entre 60 $ et 120 $, dans la limite des stocks disponibles. Il est donc conseillé de réserver dès maintenant pour garantir le meilleur tarif avant la hausse inévitable du marché de la revente.

Tout ce qu'il faut savoir sur le Gillette Stadium

Le Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts) accueillera ainsi le match Irak-Norvège, l’une des rencontres les plus attendues de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Connu avant tout comme l’antre des New England Patriots, ce haut lieu du sport américain a été sélectionné pour accueillir plusieurs rencontres de la Coupe du monde grâce à ses infrastructures modernes et à sa grande capacité.

Il accueillera plus de 60 000 spectateurs pour les matchs de la Coupe du monde, garantissant une ambiance intense et énergique digne du football international.