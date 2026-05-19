Comment acheter des billets pour le match Haïti - Écosse : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le Gillette Stadium et plus encore

Haïti affrontera l'Écosse lors de la Coupe du monde 2026 au Gillette Stadium, dans le Massachusetts, le 13 juin.

Cet affrontement revêt une portée historique : Haïti effectue en effet sa deuxième apparition dans la compétition, la première depuis 1974, tandis que l’Écosse fait son retour après 28 ans d’absence. Le coup d’envoi du groupe C sera ainsi donné dans le Massachusetts.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour Haïti - Écosse : points de vente, tarifs et informations pratiques sur le stade.

Quand aura lieu le match Haïti - Écosse lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier des matchs d'Haïti dans le groupe à la Coupe du monde 2026

Haïti, grand outsider de la poule C, affrontera l’Écosse, le Brésil et le Maroc.

Date Calendrier Lieu Billets 13 juin Haïti vs Écosse Gillette Stadium, Massachusetts Billets 19 juin Brésil – Haïti Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets 24 juin Maroc vs Haïti Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Billets

Calendrier des matchs de groupe de l'Écosse pour la Coupe du monde 2026

L’Écosse, fraîchement qualifiée après un barrage mémorable face au Danemark, connaît désormais son programme dans le groupe C :

Date Calendrier Lieu Billets 13 juin Haïti vs Écosse Gillette Stadium, Massachusetts Billets 19 juin Écosse vs Maroc Gillette Stadium, Massachusetts Billets 24 juin Écosse vs Brésil Hard Rock Stadium, Miami Billets

Comment se procurer des places pour le match Haïti - Écosse ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en vente directe lors des premières phases est désormais très limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser la valeur nominale. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match Haïti - Écosse ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du coup d’envoi.

Pour la rencontre Haïti-Écosse, disputée dans le Massachusetts, les places d’entrée de gamme représentent actuellement l’option la plus accessible pour les supporters à budget limité. Comme le pays hôte entre en lice pour une finale de groupe décisive, la demande devrait être l’une des plus élevées du premier tour.

Pour l’instant, les places les moins chères, situées en tribune supérieure, se négocient autour de 400 à 550 dollars.

Voici le détail des prix :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 400 $ - 750 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

À noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Étant donné que le Massachusetts est une destination internationale de premier plan et un hub majeur pour l’équipe hôte, la demande locale s’annonce particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre à enjeux élevés, se procurer sans tarder les places encore disponibles en catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Le face-à-face Haïti - Écosse s’annonce palpitant.

Où se déroule le match Haïti - Écosse ?

Le match Haïti vs Écosse se déroulera au Gillette Stadium à Foxborough, dans le Massachusetts.

Principalement connu comme l’antre des New England Patriots, le stade est l’un des hauts lieux du sport américain et a été sélectionné pour accueillir plusieurs rencontres de la Coupe du monde grâce à ses infrastructures modernes et à sa grande capacité.

Il pourra accueillir plus de 60 000 spectateurs pour les rencontres de la Coupe du monde.