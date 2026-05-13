Comment acheter des billets pour le match Ghana - Panama : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le BMO Field et plus encore

Le Ghana se rend à Toronto pour un match passionnant du Groupe L contre le Panama, qui s’annonce comme un match d’ouverture historique pour les deux nations lors de la Coupe du monde 2026.

Les Black Stars, emmenés par une génération de joueurs brillant dans les meilleurs championnats européens, entendent réaffirmer leur statut de puissance mondiale.

Porté par un public passionné qui devrait transformer le BMO Field en une véritable zone de combat neutre, le Panama entend bien décrocher un résultat précieux dans ce premier acte.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour obtenir vos billets pour le match Ghana - Panama : où les acheter, leurs tarifs et les détails pratiques concernant le stade.

Quand le match Ghana - Panama aura-t-il lieu dans le cadre de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier du Ghana pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 18 juin 2026 Ghana - Panama BMO Field, Toronto Billets 23 juin 2026 Angleterre vs Ghana Gillette Stadium, Foxborough Billets 27 juin 2026 Croatie vs Ghana Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets

Calendrier de la Coupe du monde 2026 au Panama

Date Calendrier Lieu Billets 18 juin 2026 Ghana - Panama BMO Field, Toronto Billets 24 juin 2025 Panama vs Croatie BMO Field, Toronto Billets 27 juin 2026 Panama - Angleterre MetLife Stadium, East Rutherford Billets

Comment se procurer des places pour le match Ghana - Panama ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les tirages au sort anticipés, sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets pour les premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l'état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit la règle du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs peuvent toutefois différer du prix facial. Il est conseillé de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Ghana - Panama ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et la date de la rencontre.

Pour le match Ghana-Panama à Toronto, les places les moins chères représentent actuellement un bon plan pour les supporters à budget limité. Avec deux des équipes les plus athlétiques de leur zone respective qui s’affrontent dès le premier tour, la demande devrait être forte auprès des fans locaux et de la diaspora internationale en Ontario.

Dans le circuit officiel, les places les moins chères, situées en tribune supérieure, se négocient actuellement entre 115 et 200 dollars. Sur le marché secondaire, les tarifs d’entrée de gamme pour cette rencontre oscillent autour de 350 à 500 dollars à mesure que la date du match approche.

Voici le détail des prix :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 115 $ – 450 $

Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 500 $ – 900 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 250 $ – 2 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 3 500 $

À noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Toronto étant une destination mondiale de premier plan et ce match marquant une étape cruciale pour les deux nations, la demande locale s’annonce forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à la rencontre au BMO Field, se procurer rapidement les billets de catégorie 3 disponibles est la stratégie la plus avisée.

Tout ce qu’il faut savoir sur le BMO Field

Officiellement nommé Toronto Stadium (mais connu commercialement sous le nom de BMO Field) pour la compétition, ce stade ontarien est le premier terrain de football dédié au Canada et un symbole majeur de l’identité footballistique du pays.

Situé à Exhibition Place, en bordure du lac Ontario, l’équipement a bénéficié d’une rénovation de 158 millions de dollars pour accueillir cet événement mondial. Il se distingue par une verrière à la manière de la Premier League anglaise qui protège les tribunes est, ouest et sud tout en préservant une vue dégagée sur la skyline urbaine.

Réputé pour son ambiance intimiste, il place les supporters très près de la pelouse et dispose d’un nouveau système de panneaux vidéo LED aux quatre coins, formant le plus grand écran haute définition en plein air du pays.

En vue de la Coupe du monde 2026, la capacité du stade a été portée à 45 000 places. Pour ce faire, 17 756 sièges temporaires ont été ajoutés dans les tribunes nord et sud, presque doublant la capacité habituelle pour répondre aux exigences internationales.

Pour offrir une expérience de classe mondiale, le site dispose désormais d’un hall d’accueil à 360 degrés, de salons d’accueil rénovés (dont le nouveau Tunnel Club) et d’une toute nouvelle pelouse hybride certifiée FIFA, équipée de la technologie de pointe SubAir afin de répondre aux exigences des six matchs prévus.