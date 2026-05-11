Comment acheter des billets pour le match France - Sénégal : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le MetLife Stadium et plus encore

La France entamera sa Coupe du monde 2026 par un match face au Sénégal, le 16 juin au MetLife Stadium d’East Rutherford.

Les champions du monde espèrent d’ailleurs revenir dans cette ville du New Jersey un mois plus tard, date à laquelle la finale se tiendra sur la même pelouse.

Les supporters français espèrent que l’histoire ne se répétera pas : en 2002, les Bleus avaient subi une défaite surprise 1-0 face au Sénégal lors du match d’ouverture, avant d’être éliminés dès la phase de groupes, tandis que les Lions de la Teranga avaient atteint les huitièmes de finale.

GOAL vous explique comment obtenir vos places pour ce France-Sénégal : points de vente et tarifs.





Quand aura lieu le match France - Sénégal lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de la France pour la Coupe du monde 2026

Les Bleus avaient dominé l’Australie 4-1 lors du Mondial 2022. Vont-ils connaître des hauts et des bas dans leurs prochaines sorties du groupe I ?

Date Calendrier Lieu Billets Mardi 16 juin France - Sénégal Stade MetLife (East Rutherford) Billets Lundi 22 juin France - Irak Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billet Vendredi 26 juin Norvège - France Gillette Stadium (Foxborough) Billets

Calendrier du Sénégal pour la Coupe du monde 2026

Le Sénégal, qui a atteint les huitièmes de finale lors de deux de ses trois dernières participations à la Coupe du monde, connaît désormais le programme du Groupe I qui l’attend cet été :

Date Calendrier Lieu Billets Mardi 16 juin France - Sénégal Stade MetLife (East Rutherford) Billets Lundi 22 juin Norvège - Sénégal MetLife Stadium (East Rutherford) Billets Vendredi 26 juin Sénégal vs Irak BMO Field (Toronto) Billets

Comment se procurer des places pour le match France - Sénégal ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les tirages au sort anticipés, sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets pour les matchs de la première phase est désormais extrêmement limitée.

Voici l'état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser le prix facial. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour le match France-Sénégal ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi de 2026 : les places pour la phase de groupes commencent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les billets pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce que vous devez savoir sur le MetLife Stadium

Situé au Meadowlands Sports Complex d’East Rutherford, dans le New Jersey, à une dizaine de kilomètres à l’ouest de New York, le MetLife Stadium est une enceinte polyvalente.

Inauguré en 2010 pour succéder au Giants Stadium, il sert d’écrin aux franchises NFL des New York Giants et des New York Jets.

Outre le football américain, l’enceinte a déjà accueilli plusieurs rencontres de football, notamment lors de la Gold Cup de la CONCACAF 2011 et 2015, ainsi que la Copa América 2024.

Il s’est préparé à accueillir la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en organisant la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA plus tôt cette année, qui a opposé Chelsea au Paris Saint-Germain devant 81 118 spectateurs.

Que peut-on attendre du match France-Sénégal ?