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Comment acheter des billets pour le match France - Irak : tarifs des billets pour la Coupe du monde 2026, informations sur le Lincoln Financial Field et plus encore

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Voici la marche à suivre pour obtenir vos billets pour le match France-Irak.

La Coupe du monde de la FIFA 2026 poursuit son grand festival planétaire avec un match très attendu de la phase de groupes, qui opposera la France à l’Irak au Lincoln Financial Field de Philadelphie.

Les Bleus figurent parmi les favoris de la compétition grâce à un effectif de classe mondiale et un collectif taillé pour les grands rendez-vous. 

L’Irak, de son côté, aborde la rencontre avec ambition et détermination, bien décidé à créer l’exploit face à l’une des nations les plus dominantes du ballon rond.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos places pour le match France - Irak : prix des billets, détails sur le stade et meilleurs sites de réservation, avant que les meilleures catégories ne disparaissent.

Réservezdès maintenant vos placespour la Coupe du monde : Irak vs France.

Quand a lieu le match France - Irak ?

Date et heureCalendrierLieuBillets
22 juin 2026France - IrakLincoln Financial Field, PhiladelphieBillets

Calendrier de la France pour la Coupe du monde 2026

DateCalendrierLieuBillets
18 juin 2026France - SénégalSoFi Stadium, Los AngelesBillets
22 juin 2026France – IrakLincoln Financial Field, PhiladelphieBillets
26 juin 2026France – NorvègeBC Place, VancouverBillets

Calendrier de l'Irak pour la Coupe du monde 2026

DateCalendrierLieuBillets
18 juin 2026Irak - NorvègeBC Place, VancouverBillets
22 juin 2026France – IrakLincoln Financial Field, PhiladelphieBillets
26 juin 2026Irak - SénégalSoFi Stadium, Los AngelesBillets

Comment obtenir des billets pour le match France - Irak ?

Les supporters peuvent se procurer leurs places pour la rencontre France-Irak de la Coupe du monde de la FIFA 2026 via plusieurs canaux officiels, la demande devant logiquement s’intensifier à mesure que le coup d’envoi approche.

  • Ventes officielles de la FIFA : la FIFA met en vente les derniers billets selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».
  • Plateforme de revente officielle de la FIFA : les supporters peuvent acheter en toute sécurité des billets vérifiés via ce canal officiel.
  • Plateformes secondaires : des sites de revente agréés comme StubHub offrent un accès rapide aux places pour les rencontres déjà complètes.
  • Forfaits hospitalité : places VIP, salons privés, repas gastronomiques et expériences exclusives le jour du match.

Tous les billets de la Coupe du monde seront dématérialisés et gérés via l’application officielle de billetterie de la FIFA, rendant l’accès mobile indispensable.

Réservezdès maintenant vos placespour le match Irak – France de la Coupe du monde.

Combien coûtent les billets pour le match France - Irak ?

Les tarifs varient selon la catégorie, la demande et l’emplacement des sièges dans le stade.

En phase de groupes, les places les moins chères sont proposées à partir d’environ 60 USD, tandis que le marché de la revente voit les tarifs s’envoler à mesure que la date du match approche.

CatégoriePhase de groupesHuitièmes de finale – Quarts de finaleDemi-finales et finale
Catégorie 1250 $ – 400 $600 – 1 200 €1 500 $ – 6 730 $
Catégorie 2150 € – 280 €400 € – 800 €1 000 $ - 4 210 $
Catégorie 3100 $ – 200 $200 € – 500 €600 € - 2 790 €
Catégorie 460 € – 120 €150 € – 350 €400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le Lincoln Financial Field

Le Lincoln Financial Field de Philadelphie figure parmi les sites majeurs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 et accueillera plusieurs rencontres cruciales de la phase de groupes, dont France – Irak.

Fief des Philadelphia Eagles de la NFL, il est réputé pour son ambiance électrique, ses infrastructures modernes et sa excellente desserte en transports en commun.

Pour la Coupe du monde, il devrait accueillir plus de 65 000 supporters, garantissant une ambiance à la hauteur de l’événement.