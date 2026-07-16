La Coupe du monde 2026 atteint son apogée ce week-end. Avant la finale programmée dimanche 19 juillet au New Jersey, le match pour la troisième place se tiendra samedi 18 juillet à Miami.

La France, double championne du monde, y affrontera son rival européen, l’Angleterre. Les Bleus se sont inclinés 2-0 face à l’Espagne mardi, tandis que les Three Lions ont subi une défaite cruelle dans le temps additionnel contre l’Argentine, s’inclinant 2-1 mercredi.

Souvent décomplexé, ce match pour la troisième place s’annonce ouvert et spectaculaire, deux des meilleures équipes mondiales cherchant à conclure le tournoi sur une note positive.

Quand aura lieu le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 ?

Comment se procurer des billets pour la petite finale de la Coupe du monde ?

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; elle constitue désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés.

est également ouverte ; elle constitue désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes derevente comme StubHub, mais il est essentiel de vérifier au préalable leurs conditions générales de vente.

Combien coûtent les billets pour la petite finale de la Coupe du monde ?

Les prix nominaux des billets pour la rencontre de Miami oscillent entre 165 et 1 125 dollars selon la catégorie de siège.

La FIFA a défini plusieurs catégories de prix pour cette rencontre, comme suit :

Catégorie 1 : 800 $ - 1 125 $ (places situées dans la partie inférieure des tribunes)

800 $ - 1 125 $ (places situées dans la partie inférieure des tribunes) Catégorie 2 : 600 $ - 875 $ (étages supérieur et inférieur, hors zones Catégorie 1)

600 $ - 875 $ (étages supérieur et inférieur, hors zones Catégorie 1) Catégorie 3 : 165 $ - 455 $ (essentiellement en tribune supérieure, hors zones Catégories 1 et 2)

165 $ - 455 $ (essentiellement en tribune supérieure, hors zones Catégories 1 et 2) Catégorie « Supporter » : 60 $ (réservée aux fidèles des sélections nationales via leurs fédérations respectives).

Pour plus d’informations, consultez régulièrement le portail de billetterie de la FIFA et, pour connaître les disponibilités actuelles, les plateformes de revente telles que StubHub.

Où se déroulera le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 ?

Le Hard Rock Stadium, complexe polyvalent de Miami Gardens (Floride), abrite les Miami Dolphins de la NFL depuis 1987 et les Miami Hurricanes universitaires depuis 2008.

Ce stade n’en est pas à son coup d’essai en matière d’événements majeurs : il a déjà accueilli six Super Bowls, deux World Series de la MLB (à l’époque où les Florida Marlins y jouaient) et WrestleMania XXVIII. Le tournoi de tennis du Miami Open y est également organisé chaque année, tout comme le Grand Prix de Formule 1 de Miami, qui se déroule dans l’enceinte même du stade.

Ayant déjà accueilli la finale de la Copa América 2024, le stade est familier des grandes affiches footballistiques. Il y a deux ans, le public avait vu l’Argentine de Lionel Messi, alors fraîchement arrivé à l’Inter Miami, soulever le trophée après un succès 1-0 face à la Colombie en prolongation.

Le Hard Rock Stadium fait partie des seize stades nord-américains retenus pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Bien qu’il dispose de l’une des plus petites capacités d’accueil (65 000 places) parmi les onze sites américains, l’enceinte miamienne accueillera au total sept rencontres, dont le match pour la troisième place.

Quels sont les résultats récents du match pour la troisième place de la Coupe du monde ?