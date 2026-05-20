Tout le pays attend avec impatience le match d’ouverture de la Coupe du monde entre les États-Unis et le Paraguay, programmé au SoFi Stadium d’Inglewood le 12 juin.

Le tournoi fait son retour sur le sol américain pour la première fois depuis l’édition 1994, l’une des plus réussies de l’histoire en termes de fréquentation moyenne et totale.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour cette rencontre, entre points de vente officiels et fourchettes de prix.

À quelle date se joue États-Unis - Paraguay ?

Calendrier des matchs des États-Unis à la Coupe du monde 2026

Les États-Unis espèrent poursuivre leur progression sous la houlette de Mauricio Pochettino. Voici le calendrier du groupe D qui attend les co-organisateurs :

Date Calendrier Lieu Billets Vendredi 12 juin États-Unis vs Paraguay SoFi Stadium (Inglewood) Billets Vendredi 19 juin États-Unis - Australie Lumen Field (Seattle) Billet Jeudi 25 juin Turquie vs États-Unis SoFi Stadium (Inglewood) Billets

Calendrier du Paraguay pour la Coupe du monde 2026

L’Ouest s’impose comme la destination idéale pour les supporters paraguayens : les trois rencontres de la phase de groupes se disputeront en Californie, selon le programme suivant :

Date Calendrier Lieu Billets Vendredi 12 juin États-Unis vs Paraguay SoFi Stadium (Inglewood) Billets Vendredi 19 juin Turquie vs Paraguay Levi’s Stadium (Santa Clara) Billets Jeudi 25 juin Paraguay - Australie Levi’s Stadium (Santa Clara) Billets

Comment se procurer des places pour le match États-Unis - Paraguay ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les tirages au sort anticipés, sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases de vente est désormais extrêmement limitée.

Voici l'état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs y sont souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des places pour le match États-Unis - Paraguay ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi de 2026 : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les billets pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le SoFi Stadium

Le SoFi Stadium est un équipement couvert et polyvalent implanté à Inglewood, en banlieue de Los Angeles. Inauguré en 2020 sur l’ancien site de l’hippodrome d’Hollywood Park, il accueille les franchises NFL des Rams et des Chargers de Los Angeles.

Les Rams et les Chargers de Los Angeles, franchises de la NFL, en sont les locataires permanents. Configuré pour le football américain, l’équipement offre 70 240 sièges, extensibles pour les grands événements. Il doit également accueillir la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été de 2028.

Outre de nombreux concerts au cours des cinq dernières années, le site a également accueilli le Super Bowl LVI en 2022 et WrestleMania 39 en 2023.

Sans surprise, le SoFi Stadium accueillera huit rencontres de la Coupe du monde 2026, confirmant son statut de haut lieu du football. Il a déjà accueilli la finale de la Gold Cup de la CONCACAF 2023 (Mexique 1-0 Panama) ainsi que plusieurs matches de la Copa América 2024.

Sa capacité sera de 69 650 places pour le Mondial, car, en configuration football, des sièges situés dans les angles doivent être retirés afin d’installer une pelouse conforme aux dimensions FIFA.