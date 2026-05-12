Comment acheter des billets pour le match États-Unis - Mexique : prix des billets pour la Coupe du monde, informations sur les stades et plus encore

Les deux co-organisateurs ne sont pas les seuls à espérer atteindre les phases à élimination directe de la Coupe du monde. Un duel États-Unis – Mexique ferait le régal des supporters de football de la planète entière, car il s’agirait l’un des plus grands chocs du tournoi.

Leur rivalité a déjà offert des affrontements épiques. Le dernier acte remonte à l’été dernier, lorsque le Mexique a dominé la finale de la Gold Cup de la CONCACAF à Houston. Mené au score, El Tri a renversé la vapeur pour s’imposer 2-1 devant 70 925 spectateurs au NRG Stadium.

GOAL vous explique comment obtenir vos billets pour la Coupe du monde 2026 : où les acheter et à quel prix.

Quand le match États-Unis - Mexique se jouera-t-il lors de la Coupe du monde 2026 ?

Aucune rencontre entre les deux nations n’est pour l’instant inscrite au calendrier de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Comme ces voisins et rivaux évoluent dans des groupes distincts en phase de groupes, ils ne peuvent se rencontrer qu’à partir des phases à élimination directe.

Pour que cela se produise, les deux sélections doivent d’abord sortir de leur groupe, puis être opposées lors du tirage au sort des huitièmes de finale, ou se croiser ensuite en quarts, demies ou finale.

Calendrier des matchs des États-Unis pour la Coupe du monde 2026

Les États-Unis, sous la houlette de Mauricio Pochettino, espèrent poursuivre leur progression. Voici le programme du groupe D qui attend les coorganisateurs :

Date Calendrier Lieu Billets Vendredi 12 juin États-Unis vs Paraguay SoFi Stadium (Inglewood) Billets Vendredi 19 juin États-Unis - Australie Lumen Field (Seattle) Billet Jeudi 25 juin Turquie vs États-Unis SoFi Stadium (Inglewood) Billets

Calendrier du Mexique pour la Coupe du monde 2026

Le Mexique, qui avait connu un départ laborieux au Qatar en 2022, restant muet lors de ses deux premières sorties dans le groupe, espère se rattraper à domicile lors des prochaines rencontres :

Date Calendrier Lieu Billets Jeudi 11 juin Mexique vs Afrique du Sud Stade Azteca (Mexique) Billets Jeudi 18 juin Mexique vs Corée du Sud Stade Akron (Zapopan) Billets Mercredi 24 juin République tchèque - Mexique Stade Azteca (Mexique) Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles pour les ventes initiales est désormais très limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme agréée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés au prix facial. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors s’éloigner du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont proposés à partir de 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les places pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

États-Unis vs Mexique : face-à-face

Les États-Unis et le Mexique se sont affrontés à 81 reprises depuis 1934. Voici les dix résultats les plus récents entre les deux sélections :

Date Calendrier Résultat Lieu Juillet 2025 Finale de la Gold Cup de la CONCACAF : États-Unis - Mexique 1-2 NRG Stadium, Houston Octobre 2024 Match amical : Mexique vs États-Unis 2-0 Estadio Akron (Zapopan) Mars 2024 Finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF : États-Unis vs Mexique 2-0 AT&T Stadium (Arlington) Juin 2023 Demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF : États-Unis contre Mexique 3-0 Allegiant Stadium (Las Vegas) Avril 2023 Match amical : États-Unis vs Mexique 1-1 State Farm Stadium (Glendale) Mars 2022 Qualifications pour la Coupe du monde de la FIFA : Mexique vs États-Unis 0-0 Estadio Azteca (Mexique) Novembre 2021 Qualifications pour la Coupe du monde de la FIFA : États-Unis contre Mexique 2-0 TQL Stadium (Cincinnati) Août 2021 Finale de la Gold Cup de la CONCACAF : États-Unis contre Mexique 1-0 Allegiant Stadium (Las Vegas) Juin 2021 Finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF : États-Unis - Mexique 3-2 (après prolongation) Empower Field at Mile High (Denver) Denver, septembre 2019 Match amical : États-Unis - Mexique 0-3 MetLife Stadium (East Rutherford).

Quelles sont les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis) qui accueilleront les rencontres. Voici la liste des villes et de leurs stades :

Pays Stade (Ville) Capacité Canada BC Place (Vancouver) 54 000

BMO Field (Toronto) 45 000 Mexique Estadio Banorte (Mexique) 83 000

Estadio Akron (Guadalajara) 48 000

Stade BBVA (Monterrey) 53 500 États-Unis Stade Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000

Gillette Stadium (Foxborough) 65 000

AT&T Stadium (Dallas) 94 000

NRG Stadium (Houston) 72 000

Arrowhead Stadium (Kansas City) 73 000

SoFi Stadium (Inglewood) 70 000

Hard Rock Stadium (Miami) 65 000

MetLife Stadium (East Rutherford) 82 500

Lincoln Financial Field (Philadelphie) 69 000

Levi’s Stadium (San Francisco) 71 000

Lumen Field (Seattle) 69 000



