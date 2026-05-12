Comment acheter des billets pour le match États-Unis - Mexique : prix des billets pour la Coupe du monde, informations sur les stades et plus encore

Les deux co-organisateurs ne sont pas les seuls à espérer atteindre les phases à élimination directe de la Coupe du monde. Un duel États-Unis – Mexique ferait le régal des supporters de football de la planète entière, car il s’agirait l’un des plus grands chocs du tournoi.
Leur rivalité a déjà offert des affrontements épiques. Le dernier acte remonte à l’été dernier, lorsque le Mexique a dominé la finale de la Gold Cup de la CONCACAF à Houston. Mené au score, El Tri a renversé la vapeur pour s’imposer 2-1 devant 70 925 spectateurs au NRG Stadium.
GOAL vous explique comment obtenir vos billets pour la Coupe du monde 2026 : où les acheter et à quel prix.
Quand le match États-Unis - Mexique se jouera-t-il lors de la Coupe du monde 2026 ?
Aucune rencontre entre les deux nations n’est pour l’instant inscrite au calendrier de la Coupe du monde de la FIFA 2026.
Comme ces voisins et rivaux évoluent dans des groupes distincts en phase de groupes, ils ne peuvent se rencontrer qu’à partir des phases à élimination directe.
Pour que cela se produise, les deux sélections doivent d’abord sortir de leur groupe, puis être opposées lors du tirage au sort des huitièmes de finale, ou se croiser ensuite en quarts, demies ou finale.
Calendrier des matchs des États-Unis pour la Coupe du monde 2026
Les États-Unis, sous la houlette de Mauricio Pochettino, espèrent poursuivre leur progression. Voici le programme du groupe D qui attend les coorganisateurs :
Date
Calendrier
Lieu
Billets
Vendredi 12 juin
États-Unis vs Paraguay
SoFi Stadium (Inglewood)
Vendredi 19 juin
États-Unis - Australie
Lumen Field (Seattle)
Jeudi 25 juin
Turquie vs États-Unis
SoFi Stadium (Inglewood)
Calendrier du Mexique pour la Coupe du monde 2026
Le Mexique, qui avait connu un départ laborieux au Qatar en 2022, restant muet lors de ses deux premières sorties dans le groupe, espère se rattraper à domicile lors des prochaines rencontres :
Date
Calendrier
Lieu
Billets
Jeudi 11 juin
Mexique vs Afrique du Sud
Stade Azteca (Mexique)
Jeudi 18 juin
Mexique vs Corée du Sud
Stade Akron (Zapopan)
Mercredi 24 juin
République tchèque - Mexique
Stade Azteca (Mexique)
Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 ?
À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles pour les ventes initiales est désormais très limité.
Voici le point sur la situation :
- Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
- Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme agréée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés au prix facial. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
- Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors s’éloigner du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.
Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 ?
La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont proposés à partir de 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les places pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.
Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :
Catégorie
Phase de groupes
Huitièmes de finale – Quarts de finale
Demi-finales et finale
Catégorie 1
250 $ – 400 $
600 – 1 200 €
1 500 $ – 6 730 $
Catégorie 2
150 € – 280 €
400 € - 800 €
1 000 $ - 4 210 $
Catégorie 3
100 $ – 200 $
200 € – 500 €
600 € - 2 790 €
Catégorie 4
60 € – 120 €
150 € – 350 €
400 $ – 2 030 $
États-Unis vs Mexique : face-à-face
Les États-Unis et le Mexique se sont affrontés à 81 reprises depuis 1934. Voici les dix résultats les plus récents entre les deux sélections :
Date
Calendrier
Résultat
Lieu
Juillet 2025
Finale de la Gold Cup de la CONCACAF : États-Unis - Mexique
1-2
NRG Stadium, Houston
Octobre 2024
Match amical : Mexique vs États-Unis
2-0
Estadio Akron (Zapopan)
Mars 2024
Finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF : États-Unis vs Mexique
2-0
AT&T Stadium (Arlington)
Juin 2023
Demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF : États-Unis contre Mexique
3-0
Allegiant Stadium (Las Vegas)
Avril 2023
Match amical : États-Unis vs Mexique
1-1
State Farm Stadium (Glendale)
Mars 2022
Qualifications pour la Coupe du monde de la FIFA : Mexique vs États-Unis
0-0
Estadio Azteca (Mexique)
Novembre 2021
Qualifications pour la Coupe du monde de la FIFA : États-Unis contre Mexique
2-0
TQL Stadium (Cincinnati)
Août 2021
Finale de la Gold Cup de la CONCACAF : États-Unis contre Mexique
1-0
Allegiant Stadium (Las Vegas)
Juin 2021
Finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF : États-Unis - Mexique
3-2 (après prolongation)
Empower Field at Mile High (Denver)
Denver, septembre 2019
Match amical : États-Unis - Mexique
0-3
MetLife Stadium (East Rutherford).
Quelles sont les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?
En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis) qui accueilleront les rencontres. Voici la liste des villes et de leurs stades :
Pays
Stade (Ville)
Capacité
Canada
BC Place (Vancouver)
54 000
BMO Field (Toronto)
45 000
Mexique
Estadio Banorte (Mexique)
83 000
Estadio Akron (Guadalajara)
48 000
Stade BBVA (Monterrey)
53 500
États-Unis
Stade Mercedes-Benz (Atlanta)
75 000
Gillette Stadium (Foxborough)
65 000
AT&T Stadium (Dallas)
94 000
NRG Stadium (Houston)
72 000
Arrowhead Stadium (Kansas City)
73 000
SoFi Stadium (Inglewood)
70 000
Hard Rock Stadium (Miami)
65 000
MetLife Stadium (East Rutherford)
82 500
Lincoln Financial Field (Philadelphie)
69 000
Levi’s Stadium (San Francisco)
71 000
Lumen Field (Seattle)
69 000