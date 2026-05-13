Comment acheter des billets pour le match États-Unis - Australie : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le Lumen Field et plus encore

Les États-Unis se rendront au Lumen Field de Seattle le 19 juin pour affronter l’Australie, à l’occasion de leur deuxième match dans le groupe D de la Coupe du monde. Les coorganisateurs du tournoi peuvent s’attendre à une ambiance électrique à chaque sortie sur la pelouse cet été, et vous pouvez réserver dès maintenant vos billets pour rejoindre la fête.

Les Stars and Stripes aborderont la rencontre avec un léger avantage psychologique, puisqu’elles l’avaient emporté 2-1 lors d’un match amical à Denver en octobre dernier, grâce à un doublé de Haji Wright.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter et à quels prix.

Quand aura lieu le match États-Unis - Australie lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier des matchs des États-Unis à la Coupe du monde 2026

Les Stars and Stripes n’ont manqué les huitièmes de finale qu’une seule fois lors de leurs cinq dernières participations. Voici le programme des matchs de groupe qui les attend à domicile cet été :

Date Calendrier Lieu Billets Vendredi 12 juin États-Unis vs Paraguay SoFi Stadium (Inglewood) Billets Vendredi 19 juin États-Unis vs Australie Lumen Field (Seattle) Billet Jeudi 25 juin Turquie vs États-Unis SoFi Stadium (Inglewood) Billets

Calendrier de l'Australie pour la Coupe du monde 2026

Les Australiens, habitués de la Coupe du monde depuis deux décennies, ont démontré leur combativité en atteignant les huitièmes de finale au Qatar en 2022. Reste à savoir comment ils se comporteront lors des prochaines rencontres :

Date Calendrier Lieu Billets Samedi 13 juin Australie – Turquie BC Place (Vancouver) Billets Vendredi 19 juin États-Unis - Australie Lumen Field (Seattle) Billets Jeudi 25 juin Paraguay vs Australie Levi’s Stadium (Santa Clara) Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre États-Unis - Australie ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles pour les premières phases de vente est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent dévier du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match États-Unis - Australie ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026 : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les billets pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ - 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le Lumen Field

Le Lumen Field est un stade polyvalent situé à Seattle qui accueille les Seahawks de Seattle (NFL) depuis son ouverture en 2002. Plus récemment, les Sounders de Seattle (MLS) et les Reign de Seattle (NWSL) y jouent également de manière régulière.

D’une capacité habituelle de 37 722 sièges pour les rencontres de MLS, il pourra être reconfiguré à près de 69 000 places – un format NFL – pour accueillir six matchs de la Coupe du monde 2026.

Les supporters des Seahawks y ont établi à deux reprises le record mondial Guinness du rugissement de foule le plus fort en plein air, en 2013 et 2014. Son toit partiel, qui protège 70 % des tribunes, retient et amplifie les décibels, forgeant l’avantage du « 12e homme ».

Le Lumen Field s'est préparé à accueillir la Coupe du monde de la FIFA 2026 l'année dernière, en accueillant six matches lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025. Ces rencontres ont attiré au total plus de 210 000 spectateurs, avec plus de 50 000 personnes présentes lors de deux matches des Seattle Sounders (contre l'Atlético Madrid et le Paris Saint-Germain).

Bilan des confrontations directes entre les États-Unis et l'Australie

E-U Derniers matches AUS 2 Victoires 0 Nul 0 Etats-Unis 2 - 1 Australie

Australie 1 - 3 Etats-Unis 5 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 2/2 Les deux équipes ont marqué 2/2







