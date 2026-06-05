Les États-Unis se rendront au Lumen Field de Seattle le 19 juin pour affronter l’Australie, à l’occasion de leur deuxième match dans le groupe D de la Coupe du monde. Les coorganisateurs du tournoi peuvent s’attendre à une ambiance électrique à chaque sortie sur la pelouse cet été, et vous pouvez encore réserver vos billets pour rejoindre la fête.
Les Stars and Stripes aborderont la rencontre avec un léger avantage psychologique, puisqu’elles l’avaient emporté 2-1 lors d’un match amical à Denver en octobre dernier, grâce à un doublé de Haji Wright.
GOAL vous explique comment obtenir vos places, où les acheter et à quels prix.
Quand se tiendra la rencontre États-Unis - Australie lors de la Coupe du monde 2026 ?
Calendrier des matchs des États-Unis à la Coupe du monde 2026
Les Stars and Stripes n’ont manqué les huitièmes de finale qu’une seule fois lors de leurs cinq dernières participations. Voici le programme des matchs de groupe qui les attend à domicile cet été :
Date
Match
Lieu
Billets
Vendredi 12 juin
États-Unis vs Paraguay
SoFi Stadium (Inglewood)
Vendredi 19 juin
États-Unis vs Australie
Lumen Field (Seattle)
Jeudi 25 juin
Turquie - États-Unis
SoFi Stadium (Inglewood)
Calendrier de l'Australie pour la Coupe du monde 2026
Les Australiens, habitués de la Coupe du monde depuis deux décennies, ont démontré leur combativité en atteignant les huitièmes de finale au Qatar en 2022. Reste à voir comment ils se comporteront lors des prochaines rencontres :
Date
Calendrier
Lieu
Billets
Samedi 13 juin
Australie - Turquie
BC Place (Vancouver)
Vendredi 19 juin
États-Unis - Australie
Lumen Field (Seattle)
Jeudi 25 juin
Paraguay - Australie
Levi’s Stadium (Santa Clara)
Comment se procurer des places pour la rencontre États-Unis - Australie ?
À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les tirages au sort anticipés, sont terminées. La demande record a fortement réduit la disponibilité des billets lors des premières phases de vente.
Voici l’état actuel des ventes de billets :
- Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.
- Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
- Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser le prix facial. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.
Quel est le prix des billets pour le match États-Unis - Australie ?
La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026 : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les billets pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.
Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :
Catégorie
Phase de groupes
Huitièmes de finale – Quarts de finale
Demi-finales et finale
Catégorie 1
250 $ – 400 $
600 – 1 200 €
1 500 $ – 6 730 $
Catégorie 2
150 € – 280 €
400 € - 800 €
1 000 $ – 4 210 $
Catégorie 3
100 $ – 200 $
200 € – 500 €
600 € - 2 790 €
Catégorie 4
60 € - 120 €
150 € – 350 €
400 $ – 2 030 $
Tout ce qu’il faut savoir sur le Lumen Field
Le Lumen Field est un stade polyvalent situé à Seattle. Inauguré en 2002, il abrite les Seattle Seahawks de la NFL. Il accueille également, de façon régulière, les rencontres des Seattle Sounders (MLS) et des Seattle Reign (NWSL).
D’une capacité habituelle de 37 722 sièges pour la plupart des rencontres de MLS, elle sera temporairement portée à environ 69 000 places – un format NFL – pour accueillir les six matchs de la Coupe du monde 2026 programmés sur la pelouse.
Les supporters des Seahawks y ont établi à deux reprises le record Guinness du monde du plus fort rugissement de foule en plein air, en 2013 et 2014. Son toit partiel, qui couvre 70 % des tribunes, retient et amplifie les décibels pour forger l’avantage du « 12e homme ».
Pour se préparer à accueillir les six rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026, le stade a déjà organisé six matches de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025. Ces épreuves ont réuni plus de 210 000 spectateurs, dont plus de 50 000 lors des deux sorties des Seattle Sounders face à l’Atlético Madrid et au Paris Saint-Germain.