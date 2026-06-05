Les États-Unis se rendront au Lumen Field de Seattle le 19 juin pour affronter l’Australie, à l’occasion de leur deuxième match dans le groupe D de la Coupe du monde. Les coorganisateurs du tournoi peuvent s’attendre à une ambiance électrique à chaque sortie sur la pelouse cet été, et vous pouvez encore réserver vos billets pour rejoindre la fête.

Les Stars and Stripes aborderont la rencontre avec un léger avantage psychologique, puisqu’elles l’avaient emporté 2-1 lors d’un match amical à Denver en octobre dernier, grâce à un doublé de Haji Wright.

GOAL vous explique comment obtenir vos places, où les acheter et à quels prix.

Quand se tiendra la rencontre États-Unis - Australie lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier des matchs des États-Unis à la Coupe du monde 2026

Les Stars and Stripes n’ont manqué les huitièmes de finale qu’une seule fois lors de leurs cinq dernières participations. Voici le programme des matchs de groupe qui les attend à domicile cet été :

Date Match Lieu Billets Vendredi 12 juin États-Unis vs Paraguay SoFi Stadium (Inglewood) Billets Vendredi 19 juin États-Unis vs Australie Lumen Field (Seattle) Billet Jeudi 25 juin Turquie - États-Unis SoFi Stadium (Inglewood) Billets

Calendrier de l'Australie pour la Coupe du monde 2026

Les Australiens, habitués de la Coupe du monde depuis deux décennies, ont démontré leur combativité en atteignant les huitièmes de finale au Qatar en 2022. Reste à voir comment ils se comporteront lors des prochaines rencontres :

Date Calendrier Lieu Billets Samedi 13 juin Australie - Turquie BC Place (Vancouver) Billets Vendredi 19 juin États-Unis - Australie Lumen Field (Seattle) Billets Jeudi 25 juin Paraguay - Australie Levi’s Stadium (Santa Clara) Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre États-Unis - Australie ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les tirages au sort anticipés, sont terminées. La demande record a fortement réduit la disponibilité des billets lors des premières phases de vente.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser le prix facial. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match États-Unis - Australie ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026 : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les billets pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 $ – 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € - 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le Lumen Field

Le Lumen Field est un stade polyvalent situé à Seattle. Inauguré en 2002, il abrite les Seattle Seahawks de la NFL. Il accueille également, de façon régulière, les rencontres des Seattle Sounders (MLS) et des Seattle Reign (NWSL).

D’une capacité habituelle de 37 722 sièges pour la plupart des rencontres de MLS, elle sera temporairement portée à environ 69 000 places – un format NFL – pour accueillir les six matchs de la Coupe du monde 2026 programmés sur la pelouse.

Les supporters des Seahawks y ont établi à deux reprises le record Guinness du monde du plus fort rugissement de foule en plein air, en 2013 et 2014. Son toit partiel, qui couvre 70 % des tribunes, retient et amplifie les décibels pour forger l’avantage du « 12e homme ».

Pour se préparer à accueillir les six rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026, le stade a déjà organisé six matches de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025. Ces épreuves ont réuni plus de 210 000 spectateurs, dont plus de 50 000 lors des deux sorties des Seattle Sounders face à l’Atlético Madrid et au Paris Saint-Germain.

Bilan des confrontations directes entre les États-Unis et l’Australie

E-U Derniers matches AUS 2 Victoires 0 Nul 0 Etats-Unis 2 - 1 Australie

Australie 1 - 3 Etats-Unis 5 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 2/2 Les deux équipes ont marqué 2/2







