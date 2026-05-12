Championne du monde 2010, l’Espagne entame sa Coupe du monde 2026 le 15 juin contre le modeste Cap-Vert.

De retour au premier plan après quelques années de transition, La Roja aborde la compétition en tant que l’un des favoris. Sous la conduite de Luis de la Fuente, un effectif mêlant jeunesse, expérience et stars confirmées – parmi lesquelles les Barcelonais Lamine Yamal (18 ans) et Pedri (23 ans) – devrait emmener l’Espagne loin sur le sol américain.

De leur côté, les Insulaires feront leurs grands débuts sur la scène mondiale. Ils s’appuieront sur leur légendaire capitaine et meilleur buteur de l’histoire, Ryan Mendes, déterminé à profiter pleinement de son moment sous les projecteurs.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour Espagne - Cap-Vert : points de vente, tarifs et informations pratiques sur le stade.

Quand aura lieu le match Espagne - Cap-Vert lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Espagne vs Cap-Vert Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets 21 juin 2026 Espagne vs Arabie saoudite Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets 26 juin 2026 Uruguay - Espagne Estadio Akron, Akron Billets

Calendrier de la Coupe du monde 2026 au Cap-Vert

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Espagne vs Cap-Vert Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets 21 juin 2025 Uruguay vs Cap-Vert Hard Rock Stadium, Miami Billets 26 juin 2026 Cap-Vert vs Arabie saoudite NRG Stadium, Houston Billets

Comment se procurer des places pour le match Espagne - Cap-Vert ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort aléatoires) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité initiale via les premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l'état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit la règle du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub, notamment pour les rencontres à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors s’éloigner du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour le match Espagne - Cap-Vert ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et la date de la rencontre.

Pour la rencontre Espagne - Cap-Vert à Atlanta, les places les moins chères représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters disposant d’un budget limité. Comme l’équipe hôte entre en lice pour une finale de groupe décisive, la demande devrait être l’une des plus élevées du premier tour.

Pour l’instant, les places les moins chères, situées en haut des tribunes, se négocient autour de 400 à 550 dollars.

Voici le détail des prix :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 400 $ - 750 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Atlanta étant une destination mondiale de premier plan et un hub majeur pour l’équipe hôte, la demande locale s’annonce particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre à enjeux élevés, réserver dès que possible les places encore disponibles en catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Affiche Espagne - Cap-Vert

Tout ce qu’il faut savoir sur le Mercedes-Benz Stadium

Situé à Atlanta (Géorgie), le Mercedes-Benz Stadium figure parmi les sites les plus avancés sur le plan technologique pour la Coupe du monde 2026 et accueillera l’une des demi-finales.

Réputé pour son toit rétractable en forme de « moulin à vent » et son immense écran vidéo « Halo Board » à 360 degrés, il a été spécialement conçu pour accueillir à la fois le football américain et le football professionnel.

Pour la Coupe du monde, le stade posera une pelouse naturelle de dernière génération, cultivée spécialement pour la compétition, qui remplacera sa pelouse synthétique habituelle. D’une capacité de 70 000 spectateurs, il a été le premier stade professionnel nord-américain à obtenir la certification LEED Platine, grâce à de vastes panneaux solaires et à des systèmes de récupération des eaux de pluie.

Le stade accueillera au total huit rencontres.