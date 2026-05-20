Comment acheter des billets pour le match Équateur - Curaçao : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le GEHA Field at Arrowhead et plus encore

L'Équateur se rend dans le Midwest pour un choc majeur du Groupe E contre Curaçao, un match décisif de la deuxième journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

La sélection équatorienne, déterminée à imposer sa supériorité sud-américaine, aborde ce rendez-vous avec de solides ambitions. Curaçao, de son côté, s’appuie sur l’engouement local et entend transformer le GEHA Field d’Arrowhead Stadium en une véritable arène pour ce choc décisif.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour Équateur - Curaçao : points de vente, tarifs et informations pratiques sur le stade.

Quand aura lieu le match Équateur - Curaçao lors de la Coupe du monde 2026 ?

Coupe du monde - Grp. E GEHA Field at Arrowhead Stadium

Calendrier de l'Équateur pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Côte d’Ivoire vs Équateur Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets 21 juin 2026 Équateur vs Curaçao Arrowhead Stadium, Kansas City Billets 25 juin 2026 Équateur - Allemagne MetLife Stadium, East Rutherford Billets

Calendrier de la Coupe du monde 2026 à Curaçao

Date Calendrier Lieu Billets 14 juin 2026 Allemagne vs Curaçao NRG Stadium, Houston Billets 21 juin 2025 Équateur – Curaçao Arrowhead Stadium, Kansas City Billets 25 juin 2026 Curaçao – Côte d’Ivoire Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets

Comment se procurer des places pour le match Équateur – Curaçao ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l'état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub, notamment pour les rencontres à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors s’écarter du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Équateur - Curaçao ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et la date de la rencontre.

Pour le match Équateur - Curaçao à Kansas City, les places les moins chères suscitent l’intérêt des supporters au budget limité. Alors que les deux équipes préparent ce choc décisif du groupe E, la demande s’annonce forte pour cette rencontre de samedi soir au GEHA Field de l’Arrowhead Stadium.

Dans le circuit officiel, les places les moins chères, situées en haut des tribunes, oscillent actuellement entre 228 et 400 dollars. Sur le marché secondaire, les tarifs d’entrée de gamme démarrent autour de 750 dollars, mais la disponibilité se raréfie.

Voici le détail des prix :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 228 $ – 750 $

Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 800 $ – 1 100 $

Catégorie 1 (niveau inférieur, sur le côté du terrain) : 1 250 $ – 2 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 3 500 $

Ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Kansas City étant une destination phare de la compétition et le match 34 une étape cruciale de la phase à élimination directe, l’affluence locale et touristique s’annonce forte. Pour les supporters soucieux de leur budget, se procurer sans tarder les places encore disponibles en catégorie 3 constitue donc la stratégie la plus avisée afin d’assister à cette rencontre au GEHA Field d’Arrowhead Stadium.

Tout ce qu’il faut savoir sur le GEHA Field at Arrowhead Stadium

Officiellement nommé Kansas City Stadium (et commercialement appelé GEHA Field at Arrowhead Stadium) pour la compétition, ce temple sportif du Missouri incarne la ferveur américaine et le savoir-faire architectural du Midwest.

Situé à Kansas City, il est le deuxième site le plus ancien de la Coupe du monde 2026, et son design légendaire porte la signature de l’architecte Charles Deaton.

Rejetant les formes circulaires traditionnelles, Deaton a dessiné des courbes organiques, les « Deaton Visibility Curves », afin de rapprocher considérablement les spectateurs de la pelouse. Réputé pour son acoustique exceptionnelle, le stade a enregistré un record Guinness de 142,2 décibels, créant un véritable « mur de son » qui plonge chaque supporter dans une ambiance intense et débordante d’énergie.

Pour le tournoi, le stade disposera d’une capacité d’environ 76 000 places.

Après un vaste projet d’infrastructure de 800 millions de dollars, l’enceinte a été modernisée avec des systèmes d’éclairage LED haut de gamme conçus pour les retransmissions 4K en ultra-haute définition.



