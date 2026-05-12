Tout est prêt pour un dernier match du groupe E de la Coupe du monde qui s’annonce passionnant au MetLife Stadium, dans le New Jersey, le 25 juin, lorsque l’Équateur affrontera l’Allemagne.

L’Allemagne, qui s’est qualifiée pour toutes les Coupes du monde depuis 1954 et a remporté quatre titres (1954, 1974, 1990, 2014), possède l’une des plus riches histoires de la compétition.

Attendue avec impatience, la Mannschaft suscite toujours un vif intérêt et nombreux sont les supporters qui espèrent la voir briller en Amérique du Nord.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour Équateur - Allemagne : points de vente et tarifs.

Quand aura lieu le match Équateur - Allemagne lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de l'Équateur pour la Coupe du monde 2026

L’Équateur, auteur d’une campagne de qualification impressionnante qui l’a vu finir deuxième du classement de la CONMEBOL, cherchera à confirmer sa forme sur le sol nord-américain. Voici les rencontres qui l’attendent :

Date Calendrier Lieu Billets Dimanche 14 juin Côte d’Ivoire - Équateur Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billets Samedi 20 juin Équateur vs Curaçao Arrowhead Stadium (Kansas City) Billet Jeudi 25 juin Équateur - Allemagne Stade MetLife (East Rutherford) Billets

Calendrier de l'Allemagne pour la Coupe du monde 2026

Après deux éliminations consécutives au premier tour en 2018 et 2022, la Mannschaft doit impérativement se surpasser lors de la Coupe du monde 2026. Voici le programme de son groupe E :

Date Calendrier Lieu Billets Dimanche 14 juin Allemagne - Curaçao NRG Stadium (Houston) Billets Samedi 20 juin Allemagne vs Côte d’Ivoire BMO Field (Toronto) Billets Jeudi 25 juin Équateur - Allemagne Stade MetLife (East Rutherford) Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre Équateur – Allemagne ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en vente directe lors des premières phases est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très courues ; les tarifs y sont toutefois variables et il convient de lire attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match Équateur - Allemagne ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont disponibles à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les prix pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 € – 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce que vous devez savoir sur le MetLife Stadium

Situé au Meadowlands Sports Complex d’East Rutherford, dans le New Jersey, à une dizaine de kilomètres à l’ouest de New York, le MetLife Stadium est une enceinte polyvalente.

Inauguré en 2010 pour succéder au Giants Stadium, il sert d’écrin aux franchises NFL des New York Giants et des New York Jets.

Outre le football américain, ce stade polyvalent a déjà accueilli des rencontres de football lors de compétitions internationales telles que la Gold Cup de la CONCACAF en 2011 et 2015, ainsi que la Copa América en 2024.

Il s’est préparé à accueillir la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en organisant la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA plus tôt cette année, qui a opposé Chelsea au Paris Saint-Germain devant 81 118 spectateurs.

Que peut-on attendre du match Équateur – Allemagne ?

ECU Derniers matches ALM 0 0 Nul 2 Victoires Ecuador 2 - 4 Allemagne

Ecuador 0 - 3 Allemagne 2 Buts marqués 7 Match à plus de 2,5 buts 2/2 Les deux équipes ont marqué 1/2







