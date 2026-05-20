Comment acheter des billets pour le match Équateur - Allemagne : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le MetLife Stadium et plus encore

Tout est prêt pour un dernier match de groupe E de la Coupe du monde qui s'annonce explosif au MetLife Stadium, dans le New Jersey, le 25 juin, lorsque l'Équateur affrontera l'Allemagne.

L’Allemagne, qui s’est qualifiée pour toutes les Coupes du monde depuis 1954 et a remporté quatre titres (1954, 1974, 1990, 2014), possède l’un des palmarès les plus impressionnants de la compétition.

Attendue avec ferveur par les passionnés, la Mannschaft devrait une nouvelle fois faire vibrer les amateurs nord-américains.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour Équateur - Allemagne : points de vente et tarifs.

Quand aura lieu le match Équateur - Allemagne lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de l'Équateur pour la Coupe du monde 2026

L’Équateur, auteur d’une campagne de qualification impressionnante qui l’a vu finir deuxième du classement de la CONMEBOL, cherchera à confirmer sa forme sur le sol nord-américain. Voici les matchs qui l’attendent en Amérique du Nord :

Date Calendrier Lieu Billets Dimanche 14 juin Côte d’Ivoire - Équateur Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billets Samedi 20 juin Équateur vs Curaçao Arrowhead Stadium (Kansas City) Billets Jeudi 25 juin Équateur – Allemagne Stade MetLife (East Rutherford) Billets

Calendrier de l'Allemagne pour la Coupe du monde 2026

Après deux éliminations consécutives dès la phase de groupes en 2018 et 2022, l’Allemagne doit absolument se surpasser lors de la Coupe du monde 2026. Voici le calendrier de son groupe E :

Date Calendrier Lieu Billets Dimanche 14 juin Allemagne vs Curaçao NRG Stadium (Houston) Billets Samedi 20 juin Allemagne vs Côte d’Ivoire BMO Field (Toronto) Billets Jeudi 25 juin Équateur - Allemagne Stade MetLife (East Rutherford) Billets

Comment se procurer des places pour cette rencontre ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en vente directe lors des premières phases est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent dévier du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Équateur - Allemagne ?

La FIFA a instauré un système de tarification variable pour le tournoi de 2026. En phase de groupes, les billets démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les places pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 € – 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce que vous devez savoir sur le MetLife Stadium

Le MetLife Stadium est une enceinte polyvalente implantée au Meadowlands Sports Complex, à East Rutherford dans le New Jersey, à environ 8 km à l’ouest de New York.

Inauguré en 2010 pour succéder au Giants Stadium, il accueille les franchises NFL des New York Giants et des New York Jets.

L’enceinte possède une solide expérience dans l’organisation de matchs de football américain et de football, ayant déjà accueilli des rencontres de la Gold Cup de la CONCACAF (2011 et 2015) ainsi que la Copa América (2024).

Il s’est préparé à accueillir la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en organisant la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA plus tôt cette année, qui a opposé Chelsea au Paris Saint-Germain devant 81 118 spectateurs.

Que peut-on attendre du match Équateur – Allemagne ?

ECU Derniers matches ALM 0 0 Nul 2 Victoires Ecuador 2 - 4 Allemagne

Ecuador 0 - 3 Allemagne 2 Buts marqués 7 Match à plus de 2,5 buts 2/2 Les deux équipes ont marqué 1/2







