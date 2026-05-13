Comment acheter des billets pour le match Égypte - Iran : prix des billets pour la Coupe du monde, informations sur le Lumen Field et plus encore

Les deux nations, soutenues par des supporters passionnés et déterminées à dépasser la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, voient la demande pour le match Égypte-Iran au Lumen Field le 26 juin exploser sur les plateformes officielles et de revente.

GOAL vous guide pas à pas pour acheter vos places, avec les tarifs, les formules hospitalité, les infos pratiques sur le stade et les options les plus économiques avant la rupture de stock.

Quand se déroule le match Égypte - Iran ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets 26 juin 2026 – 18h00 Égypte vs Iran Lumen Field, Seattle Billets

Calendrier de l'Égypte pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Belgique vs Égypte Lumen Field, Seattle Billets 21 juin 2026 Nouvelle-Zélande vs Égypte BC Place, Vancouver Billets 26 juin 2026 Égypte vs Iran Lumen Field, Seattle Billets

Calendrier de l'Iran pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Iran - Nouvelle-Zélande SoFi Stadium, Los Angeles Billets 21 juin 2026 Belgique vs Iran SoFi Stadium, Los Angeles Billets 26 juin 2026 Égypte - Iran Lumen Field, Seattle Billets

Comment obtenir vos billets pour le match Égypte - Iran ?

Plusieurs options s’offrent aux supporters pour obtenir leurs places.

Vente officielle de billets de la FIFA : la FIFA poursuit la mise en vente des billets par phases successives, via des tirages au sort et des périodes d’achat « premier arrivé, premier servi ».

la FIFA poursuit la mise en vente des billets par phases successives, via des tirages au sort et des périodes d’achat « premier arrivé, premier servi ». La plateforme de revente officielle de la FIFA permet aux supporters qui ne peuvent plus se rendre au stade de revendre leurs places en toute sécurité.

officielle de la FIFA permet aux supporters qui ne peuvent plus se rendre au stade de revendre leurs places en toute sécurité. Marchés secondaires : des plateformes telles que StubHub demeurent une option pour se procurer des places pour les matchs très demandés une fois les contingents officiels épuisés.

des plateformes telles que StubHub demeurent une option pour se procurer des places pour les matchs très demandés une fois les contingents officiels épuisés. Offres d’hospitalité : les formules premium garantissent une place assise, un accès aux salons VIP, un service de restauration et des prestations privilégiées le jour du match.

Tous les billets de la Coupe du monde de la FIFA 2026 seront délivrés au format numérique via l’application mobile officielle de la FIFA. Pour éviter tout problème de transfert, les supporters doivent veiller à ce que leur adresse e-mail et leurs informations personnelles soient identiques sur toutes les plateformes.

Combien coûtent les billets pour le match Égypte - Iran ?

Les tarifs varient selon le stade de la compétition, la catégorie de siège et la demande du marché. Les rencontres de la phase de groupes demeurent l’option la plus économique pour les supporters souhaitant vivre le tournoi en direct.

Pour le match Égypte-Iran, les places les moins chères se négocient actuellement entre 90 et 180 dollars sur les plateformes de revente, tandis que les catégories premium, les tribunes basses et les packages d’hospitalité affichent des tarifs nettement plus élevés.

Voici les fourchettes de prix estimées par la FIFA pour les billets de la Coupe du monde 2026 :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Pour dénicher les places les moins chères, il est conseillé de surveiller régulièrement les plateformes de revente, les tarifs variant selon la disponibilité et la demande.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Lumen Field

Le match Égypte - Iran se tiendra au Lumen Field de Seattle, l’un des stades de football les plus bruyants et les plus emblématiques d’Amérique du Nord.

Le stade accueille les Seattle Seahawks (NFL) et les Seattle Sounders (MLS), qui ont contribué à faire de Seattle l’une des villes les plus dynamiques des États-Unis en matière de football.

Doté d’une capacité d’environ 69 000 spectateurs pour les grands événements internationaux, il est réputé pour son ambiance électrique et ses infrastructures ultramodernes. Il accueillera également plusieurs rencontres majeures de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Situé près du centre-ville de Seattle, il est facilement accessible pour les supporters logeant en ville ou arrivant de l’aéroport international de Seattle-Tacoma.