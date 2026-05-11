Comment acheter des billets pour le match Écosse - Maroc : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le Gillette Stadium et plus encore

L'Écosse et le Maroc s'affronteront au célèbre Gillette Stadium de Foxborough le 19 juin 2026, dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA qui se tiendra cet été.

Cette rencontre très attendue marque le retour de l’Écosse sur la plus grande scène du football, où elle défiera l’une des sélections nationales les plus passionnantes au monde.

Le Maroc, qui a captivé l’attention mondiale en atteignant les demi-finales en 2022, s’annonce comme un adversaire de premier plan.

GOAL vous indique où les acheter et à quels prix moyens vous attendre.

Quand aura lieu le match Écosse - Maroc lors de la Coupe du monde 2026 ?

Date et heure Match Lieu Billets 19 juin 2026 – 18 h 00 (heure de l’Est) Écosse vs Maroc Gillette Stadium, Foxborough Billets

Calendrier de l'Écosse pour la Coupe du monde

Date Calendrier Lieu Billets 13 juin 2026 Haïti vs Écosse Gillette Stadium, Foxborough Billets 19 juin 2026 Écosse vs Maroc Stade Gillette, Foxborough Billets 24 juin 2026 Écosse vs Brésil Hard Rock Stadium, Miami Gardens Billets

Calendrier des matchs du Maroc à la Coupe du monde

Date Calendrier Lieu Billets 13 juin 2026 Brésil vs Maroc MetLife Stadium, East Rutherford Billets 19 juin 2026 Écosse vs Maroc Gillette Stadium, Foxborough Billets 24 juin 2026 Maroc vs Haïti Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets

Comment obtenir des places pour le match Écosse - Maroc de la Coupe du monde ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort aléatoires anticipés) sont terminées.

En raison d’une demande record, les places encore disponibles à ce stade sont désormais très limitées.

Voici le point sur la situation actuelle des ventes :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s'agit de transactions en temps réel. C'est la dernière occasion d'acheter directement auprès de la FIFA.

cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s'agit de transactions en temps réel. C'est la dernière occasion d'acheter directement auprès de la FIFA. Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi. Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent dépasser la valeur nominale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Les supporters qui se déplacent doivent vérifier dès que possible les conditions de visa et de voyage pour le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Combien coûtent les billets pour le match Écosse - Maroc de la Coupe du monde ?

Les tarifs officiels sont libellés en dollars américains, mais les cours du marché secondaire varient selon la demande, les performances des équipes et la catégorie des places.

Les billets d’occasion les moins chers pour le match Écosse-Maroc sont actuellement proposés entre 120 et 180 dollars américains environ, correspondant aux places en tribune supérieure.

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 450 $ 700 – 1 400 1 800 $ – 6 730 $ Catégorie 2 180 € – 320 € 500 € - 950 € 1 200 € - 4 500 € Catégorie 3 120 $ – 220 $ 250 € – 600 € 700 € - 2 950 € Catégorie 4 60 € – 140 € 180 € – 400 € 450 $ – 2 100 $

Pour dénicher les places les moins chères du match Écosse – Maroc, consultez fréquemment les plateformes de revente : les tarifs fluctuent en fonction de la disponibilité et de la demande.

Que attendre de la rencontre Écosse - Maroc au Gillette Stadium ?

Le Gillette Stadium, l’un des principaux sites accueillant la Coupe du monde, est le cadre de cette rencontre.

Antre des New England Patriots (NFL) et du New England Revolution (MLS), il garantit une excellente visibilité, des espaces d’accueil modernes et une capacité de plus de 65 000 spectateurs.

Les spectateurs doivent s’attendre à des températures estivales élevées dans le Massachusetts et à une forte affluence dans la région métropolitaine de Boston.

Des transports en commun seront disponibles, mais il est conseillé de réserver ses places de parking bien à l’avance pour ceux qui prévoient de venir en voiture.