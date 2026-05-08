L'Écosse effectue son retour sur la plus grande scène du football pour un affrontement historique face au Brésil, dans ce qui s'annonce comme un dernier match décisif du groupe C pour les deux nations lors de la Coupe du monde 2026.

La Tartan Army, de retour dans la compétition après près de trois décennies d’absence, espère créer la surprise lors de cette ultime sortie de la phase de groupes et valider son billet pour les huitièmes de finale.

De leur côté, les quintuples champions du monde abordent la rencontre en favoris, portés par un effectif de classe mondiale et une pression à la mesure de leur prestige.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour Écosse - Brésil : points de vente, tarifs et informations pratiques sur le stade.

Quand aura lieu le match Écosse - Brésil lors de la Coupe du monde 2026 ?

Coupe du monde - Grp. C Hard Rock Stadium

Calendrier de l'Écosse pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 14 juin 2026 Haïti vs Écosse Gillette Stadium, Boston Billets 20 juin 2026 Écosse vs Maroc Stade Gillette, Boston Billets 25 juin 2026 Écosse vs Brésil Hard Rock Stadium, Miami Billets

Calendrier du Brésil pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 14 juin 2026 Brésil - Maroc MetLife Stadium, East Rutherford Billets 20 juin 2026 Brésil – Haïti Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets 25 juin 2026 Écosse vs Brésil Hard Rock Stadium, Inglewood Billets

Comment se procurer des places pour cette rencontre ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en vente directe lors des premières phases est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors diverger de la valeur nominale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Écosse-Brésil ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’écart avec la date du match.

Pour la rencontre Écosse-Brésil à Miami, les places les moins chères représentent actuellement l’option la plus prisée par les supporters à budget limité. Alors que la Seleção défie la Tartan Army dans l’un des affiches les plus attendues de la phase de groupes, la demande devrait être l’une des plus élevées du premier tour.

Pour l’instant, les places les moins chères, situées en haut des tribunes, se négocient autour de 1 140 à 1 250 dollars.

Voici le détail des prix :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 1 140 $ – 1 800 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 1 850 $ – 2 500 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 2 600 $ – 4 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 5 000 $

Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Miami, destination mondiale de premier plan et plaque tournante pour les supporters internationaux, devrait enregistrer une demande locale et touristique exceptionnellement forte. Pour les fans soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre à enjeu élevé au Hard Rock Stadium, réserver dès que possible les places encore disponibles en catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Affiche Écosse – Brésil.

SCO Dernier match BRÉ 0 0 Nul 1 Brésil 2 - 0 Écosse 0 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Où se déroule le match Écosse-Brésil ?

Le match Écosse - Brésil du 25 juin se déroulera au Hard Rock Stadium de Miami.

Pour la Coupe du monde 2026, l’arène offrira environ 65 000 places.

Situé à Miami Gardens, en Floride, l’équipement a bénéficié d’une rénovation de 550 millions de dollars pour se transformer en un complexe footballistique de classe mondiale.

La pièce maîtresse de cette transformation est la verrière extérieure qui protège 90 % des places des rayons du soleil et de la pluie tout en laissant le terrain à ciel ouvert.

Le stade est également équipé de quatre écrans géants haute définition placés aux quatre coins de l’anneau supérieur, offrant une vision dégagée des ralentis depuis tous les angles.

Malgré son ampleur, la rénovation a rapproché les gradins de 7,6 mètres de la pelouse, créant une atmosphère électrique et intime qui comble le fossé entre les supporters et l’action.