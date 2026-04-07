Comment acheter des billets pour le match Dubai Basketball contre Anadolu Efes : rencontre de l'Euroligue à Dubaï, Coca-Cola Arena, tarifs et plus encore

L'un des affrontements les plus attendus de l'Euroligue approche à grands pas. Le Dubai Basketball, cette nouvelle puissance ambitieuse qui fait sensation dans le monde du basket européen, s'apprête à accueillir le géant turc Anadolu Efes pour un match qui promet une action explosive et un niveau technique exceptionnel.

Des places les moins chères aux formules d'hospitalité haut de gamme, GOAL vous fournit toutes les informations indispensables pour vous aider à acheter vos billets.

Quand a lieu le match Dubai Basketball vs Anadolu Efes ?

Le match est prévu le vendredi 10 avril 2026. Cette rencontre de fin de saison s'inscrit dans le cadre de la 37e journée, ce qui en fait l'une des dernières occasions pour les fans d'assister à un match de l'Euroligue à Dubaï avant le début des séries éliminatoires. Vous trouverez ci-dessous les détails spécifiques de la rencontre :

Date et heure Lieu Lieu Billets 10 avril 2026, 20h00 Dubai Basketball vs Anadolu Efes Coca-Cola Arena, Dubaï Billets

Où acheter des billets pour le match Dubai Basketball vs Anadolu Efes ?

Les billets pour le match opposant le Dubai Basketball à l'Anadolu Efes peuvent être achetés via plusieurs canaux officiels et secondaires.

Les principaux points de vente pour les fans locaux sont le site officiel de la Coca-Cola Arena et son partenaire de billetterie agréé, Platinumlist. Ces plateformes gèrent la mise en vente générale initiale et constituent le moyen le plus direct d'obtenir des places au prix nominal.

Pour ceux qui constatent que le contingent initial est épuisé ou qui recherchent des blocs de places spécifiques qui ne sont peut-être plus disponibles, les marchés secondaires comme StubHub peuvent constituer une bonne alternative. Veillez à vérifier les conditions générales du site web sur lequel vous effectuez votre achat.

Combien coûtent les billets pour le match Dubai Basketball vs Anadolu Efes ?

Le prix des billets pour ce match de l'EuroLeague varie considérablement en fonction de votre proximité avec le terrain et du niveau de confort que vous recherchez.

Catégories 1 et 2 : les billets de gamme moyenne situés dans les tribunes inférieures coûtent généralement entre 250 et 500 AED . Ils permettent d'observer de beaucoup plus près la vitesse des joueurs, près de l'avant du terrain.

les billets de gamme moyenne situés dans les tribunes inférieures coûtent généralement entre . Ils permettent d'observer de beaucoup plus près la vitesse des joueurs, près de l'avant du terrain. Billets les moins chers : les prix des places situées dans les rangées supérieures commencent généralement entre 75 et 100 AED environ. Ces places offrent une superbe vue panoramique sur la bataille tactique qui se déroule sur le terrain.

les prix des places situées dans les rangées supérieures commencent généralement entre environ. Ces places offrent une superbe vue panoramique sur la bataille tactique qui se déroule sur le terrain. Au bord du terrain et VIP : pour une expérience de basket-ball ultime, les places au bord du terrain sont la référence absolue. Leur prix peut varier de 1 500 AED à plus de 5 000 AED, vous plaçant à quelques centimètres seulement des superstars de l'Euroligue.

Les sites de revente comme StubHub peuvent proposer des prix variables en fonction de la demande du marché.

À l'approche de la date du match et à mesure que l'enjeu monte, les prix des sections les plus prisées sont susceptibles d'augmenter ; il est donc fortement recommandé de réserver tôt.

Tout ce que vous devez savoir sur la Coca-Cola Arena

Depuis son ouverture en 2019, la Coca-Cola Arena s'est transformée en une salle de classe mondiale capable d'accueillir tout type d'événements, des grands concerts aux compétitions sportives internationales.

Avec une capacité de 17 000 places, l'arène est la plus grande salle polyvalente couverte de la région. Elle dispose d'un système de sièges automatisé à la pointe de la technologie qui permet une configuration parfaitement adaptée à un terrain de basket, garantissant une excellente visibilité sous tous les angles. La salle est entièrement climatisée, une nécessité compte tenu du climat de Dubaï, et dispose de 42 loges d'entreprise pour ceux qui recherchent une expérience haut de gamme.

Il est facilement accessible par le métro de Dubaï (station Burj Khalifa/Dubai Mall) et dispose d'un vaste parking pour les automobilistes.

À l'intérieur, les supporters trouveront un large choix de stands de restauration, une connexion Wi-Fi haut débit et un hall moderne conçu pour faciliter la circulation, même lorsque le stade est plein à craquer.