Comment acheter des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde entre la Tchéquie et le Danemark : rencontre du 31 mars, tarifs et informations

Pour ces deux équipes, le long parcours vers la Coupe du monde de la FIFA 2026 se résume désormais à une dernière soirée décisive à Prague, le 31 mars.

Après une semaine de demi-finales haletantes, la Tchéquie et le Danemark sont les deux dernières équipes en lice dans la voie D, avec un seul billet pour l'Amérique du Nord à la clé.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur les billets pour la finale de la voie D des qualifications de l'UEFA pour la Coupe du monde, notamment leur prix et comment les acheter.

Quand a lieu le match de qualification pour la Coupe du monde entre la Tchéquie et le Danemark ?

Les quatre dernières places pour la Coupe du monde de l'UEFA 2026 seront attribuées mardi soir. Après des demi-finales haletantes, la Tchéquie accueille les champions d'Europe de 1992 pour un match décisif.

Date Calendrier (heure locale) Lieu Billets Mardi 31 mars République tchèque vs Danemark (20h45) epet ARENA (Prague, CZE) Billets

La Tchéquie s'est qualifiée pour la finale après une victoire à l'issue d'une séance de tirs au but haletante contre la République d'Irlande, tandis que le Danemark s'est imposé 4-0 face à la Macédoine du Nord. Le vainqueur de ce match décrochera son billet pour l'Amérique du Nord cet été.

Quel est le calendrier des barrages de qualification pour la Coupe du monde de l'UEFA ?

Date Rencontre (heure locale) Lieu Billets Mardi 31 mars Finale de la voie D : Tchéquie vs Danemark (20h45) epet ARENA (Prague) Billets Mardi 31 mars Finale de la voie C : Kosovo vs Turquie (20h45) Stade Fadil Vokrri (Pristina) Billets

Comment acheter des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde Tchéquie - Danemark

Les billets pour la finale de la voie D à Prague sont extrêmement recherchés, la Tchéquie cherchant à faire son retour sur la scène mondiale pour la première fois depuis 20 ans.

Si les supporters locaux peuvent consulter le portail de la Fédération tchèque de football (FAČR), les supporters internationaux et ceux qui souhaitent s'assurer une place devraient se tourner vers des sites de revente tels que StubHub.

N'oubliez pas de bien vérifier les conditions générales si vous effectuez votre achat via un site web tiers.

Qualifications pour la Coupe du monde : République tchèque contre Danemark. Combien coûteront les billets ?

Les prix pour la finale des barrages devraient commencer à environ 75 $, bien que les prix sur les marchés de revente fluctuent en fonction de l'importance du match.

Pour un match de cette envergure, les places en catégorie 1 au bord du terrain devraient atteindre des prix élevés.

Catégorie 1 : Vue imprenable sur la ligne de touche.

Catégorie 2 : places en coin et en milieu de tribune.

Catégorie 3 : Derrière les buts.

À quoi s'attendre du match Tchéquie vs Danemark ?

Le Danemark arrive à Prague en favori après avoir écrasé la Macédoine du Nord 4-0. Emmenés par le doublé de Gustav Isaksen et le sang-froid de Christian Eriksen, ils semblent imparables.

Pourtant, la Tchéquie mise tout sur sa résilience. Après un retour héroïque contre l'Irlande, les hôtes sont portés par le leadership tenace de Ladislav Krejčí.

Avec le retour de Patrik Schick en pointe, les Tchèques sont déterminés à mettre fin à une disette de deux décennies en Coupe du monde.