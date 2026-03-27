Comment acheter des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde entre la Suède et la Pologne : rencontre du 31 mars, tarifs et informations

La Suède et la Pologne ne sont plus qu'à une victoire de se qualifier pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Ces deux grandes puissances européennes s'affronteront le 31 mars à la Strawberry Arena de Stockholm. Il s'agit d'un match décisif aux enjeux considérables, où seul le vainqueur se qualifiera pour la phase finale cet été.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles sur les billets pour la finale du parcours B des qualifications de l'UEFA pour la Coupe du monde, notamment les tarifs et comment réserver votre place dès aujourd'hui.

Quand a lieu le match de qualification pour la Coupe du monde entre la Suède et la Pologne ?

Les dernières places pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 seront attribuées ce mardi. Après leurs performances réussies en demi-finale, la Suède accueille la Pologne pour un match décisif au cœur de Stockholm.

Date Horaires (heure locale) Lieu Billets Mardi 31 mars Suède vs Pologne (20h45) Strawberry Arena (Stockholm, SWE) Billets

La Suède s'est qualifiée pour la finale après une victoire âprement disputée contre l'Ukraine, tandis que la Pologne s'est qualifiée grâce à une victoire écrasante contre l'Albanie. Le vainqueur de cette rencontre s'assurera une place en Amérique du Nord pour la phase finale de la Coupe du monde.

Quel est le calendrier des barrages de qualification de l'UEFA pour la Coupe du monde ?

Date Rencontre (heure locale) Lieu Billets Mardi 31 mars Finale du groupe B : Suède vs Pologne (20h45) Strawberry Arena (Stockholm) Billets Mardi 31 mars Finale du chemin A : Bosnie contre Italie (20 h 45) Stade Bilino Polje (Zenica) Billets

Comment acheter des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde Suède - Pologne

La demande de billets pour la Strawberry Arena, d'une capacité de 50 000 places, atteint son paroxysme. Avec une place en Coupe du monde en jeu, c'est l'un des matchs les plus attendus de l'histoire du football suédois.

Si les supporters locaux peuvent consulter le portail de la Fédération suédoise de football (SvFF), les supporters internationaux et ceux qui souhaitent s'assurer d'avoir une place devraient se tourner vers des solutions alternatives telles que StubHub.

Veillez à lire attentivement les conditions générales lorsque vous effectuez un achat sur un site de revente.

Qualifications pour la Coupe du monde : Suède contre Pologne. Combien coûteront les billets ?

Les billets standard pour la finale devraient coûter environ 80 $, bien que les prix sur les plateformes de revente varient en fonction de l'importance du match et de l'emplacement des places.

Pour un match de cette envergure, les places en catégorie 1 sur la ligne de touche seront généralement vendues à un prix élevé.

Catégorie 1 : places en bordure de terrain avec une vue imprenable dans les rangées inférieures.

Catégorie 2 : places en coin et dans les rangées intermédiaires.

Catégorie 3 : situés derrière les buts dans les tribunes supérieures et inférieures.

À quoi s'attendre pour le match Suède - Pologne ?

La Suède aborde ce match décisif avec un élan offensif considérable, emmenée par les prolifiques Viktor Gyökeres et Alexander Isak.

L'équipe locale cherchera à tirer parti de l'énergie de la Strawberry Arena pour prendre le dessus sur la Pologne dès le début du match. Elle devra toutefois se méfier de l'expérience des vétérans polonais.

La Pologne, emmenée par Robert Lewandowski et son moteur créatif Piotr Zieliński, est experte dans l'art de gérer la pression des barrages.

Elle cherchera à rester compacte et à frapper en contre-attaque. C'est un choc de styles qui se décidera probablement sur un seul moment de génie individuel.