Comment acheter des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde entre la Bosnie-Herzégovine et l'Italie : rencontre du 31 mars, tarifs et informations

La Bosnie-Herzégovine et l'Italie ne sont plus qu'à 90 minutes de se qualifier pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Les deux nations s'affronteront le 31 mars au stade Bilino Polje de Zenica, et vous pourriez être présent pour assister à l'un des matchs les plus tendus des qualifications européennes.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur les billets pour la finale du parcours A des qualifications de l'UEFA pour la Coupe du monde, notamment leur prix et comment les acheter.

Quand aura lieu le match de qualification pour la Coupe du monde entre la Bosnie et l'Italie ?

Les quatre dernières places pour la Coupe du monde de l'UEFA 2026 seront attribuées mardi soir. Après des demi-finales haletantes, la Bosnie-Herzégovine accueille les quadruples champions du monde pour un match décisif.

La Bosnie s'est qualifiée pour la finale grâce à une victoire aux tirs au but contre le Pays de Galles, tandis que l'Italie s'est imposée 2-0 face à l'Irlande du Nord. Le vainqueur de ce match décrochera son billet pour l'Amérique du Nord cet été.

Date Rencontre (heure locale) Lieu Billets Mardi 31 mars Bosnie-Herzégovine vs Italie (20h45) Stade Bilino Polje (Zenica, Bosnie-Herzégovine) Billets

Quel est le calendrier des barrages de qualification pour la Coupe du monde de l'UEFA ?

Date Rencontre (heure locale) Lieu Billets Mardi 31 mars Finale du chemin A : Bosnie vs Italie (20h45) Stade Bilino Polje (Zenica) Billets Mardi 31 mars Finale du parcours B : Suède vs Pologne (20h45) Friends Arena (Stockholm) Billets

Comment acheter des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde Bosnie-Herzégovine vs Italie

Les billets pour la finale du groupe A à Zenica sont très recherchés, l'Italie cherchant à éviter de manquer une troisième Coupe du monde consécutive.

Si les supporters locaux peuvent consulter le site de la Fédération de football de Bosnie-Herzégovine, les supporters étrangers et ceux qui souhaitent s'assurer d'obtenir une place devraient se tourner vers des sites de revente tels que StubHub.

Veillez à bien vérifier les conditions générales si vous effectuez votre achat via un site de revente.

Qualifications pour la Coupe du monde : Bosnie-Herzégovine vs Italie : combien coûteront les billets ?

Les prix pour la finale des barrages devraient commencer à environ 75 $, bien que les prix sur les marchés de revente fluctuent en fonction de l'importance du match.

Pour un match de cette envergure, les places en catégorie 1 au bord du terrain devraient atteindre des prix élevés.

Catégorie 1 : Vue imprenable sur la ligne de touche.

Catégorie 2 : places en coin et en tribune intermédiaire.

Catégorie 3 : derrière les buts.

À quoi s'attendre pour le match Bosnie-Herzégovine vs Italie ?

L'Italie se rend à Zenica sous une pression énorme.

Après avoir battu l'Irlande du Nord grâce à des buts de Sandro Tonali et Moise Kean, les Azzurri ne sont plus qu'à un pas de chasser les démons de leurs précédents échecs en phase de qualification.

L'entraîneur Gennaro Gattuso s'appuiera sur son noyau de joueurs expérimentés pour faire face à l'ambiance hostile du Bilino Polje.

La Bosnie-Herzégovine, pays hôte, surfe sur une vague de succès après son retour héroïque face au Pays de Galles.

L'attaquant vétéran Edin Dzeko a prouvé qu'il avait toujours la touche magique en marquant le but égalisateur en fin de match, et les supporters bosniaques espèrent vivre une nouvelle soirée magique qui propulsera leur équipe vers sa deuxième phase finale de Coupe du monde.