Comment acheter des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde 2026 opposant la RD Congo à la Jamaïque : date du 31 mars, prix des billets et informations

La RD Congo et la Jamaïque ne sont plus qu'à une victoire de se qualifier pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Les deux équipes s'affronteront le 31 mars dans l'un des stades qui accueilleront la Coupe du monde cet été, l'Estadio Akron à Zapopan, au Mexique, et vous pourriez y assister en réservant dès aujourd'hui votre place dans les tribunes.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur les billets pour la finale du barrage de qualification interconfédéral pour la Coupe du monde, notamment leur prix et comment les acheter.

Quand aura lieu le match de qualification pour la Coupe du monde entre la RD Congo et la Jamaïque ?

Les deux dernières places pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont sur le point d'être attribuées aux équipes victorieuses des barrages interconfédéraux (IC) qui se dérouleront en mars.

Après sa victoire en demi-finale, la Jamaïque reste à Zapopan pour affronter la RD Congo le 31 mars. La victoire de l'une ou l'autre équipe lui vaudra une invitation immédiate à la fête mondiale du football cet été.

Date Rencontre (heure locale) Lieu Billets Mardi 31 mars République démocratique du Congo vs Jamaïque (15 h) Estadio Akron (Zapopan, Mexique) Billets

Quel est le calendrier des barrages de qualification pour la Coupe du monde ?

Les vainqueurs des finales du parcours interconfédéral occuperont les places restantes pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 qui se tiendra cet été.

Barrages interconfédéraux de qualification pour la Coupe du monde

Date Rencontre (heure locale) Lieu Billets Mardi 31 mars Finale de la voie 1 : RD Congo vs Jamaïque (15 h) Estadio Akron (Zapopan) Billets Mardi 31 mars Finale de la voie 2 : Irak vs Bolivie (21 h) Stade BBVA (Guadalupe) Billets

Comment acheter des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde entre la RD Congo et la Jamaïque

Les billets pour la finale décisive opposant la République démocratique du Congo à la Jamaïque sont désormais disponibles. Avec une place en Coupe du monde à la clé, la demande devrait être extrêmement forte.

Pour acheter des billets officiels, vous pouvez vous rendre sur le portail de billetterie de la FIFA.

Pour les supporters souhaitant s'assurer une place pour cet événement complet, les sites de revente tels que StubHub offrent la meilleure opportunité de trouver des billets dans différentes catégories.

Qualifications pour la Coupe du monde : RD Congo vs Jamaïque : combien coûteront les billets ?

La structure tarifaire de la finale entre la RD Congo et la Jamaïque devrait suivre le système de catégories de la FIFA :

Catégorie 1 : la plus chère, située dans la partie inférieure des tribunes.

Catégorie 2 : couvre à la fois les rangées supérieures et inférieures en dehors des zones de la catégorie 1.

Catégorie 3 : principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la partie supérieure.

Les billets devraient être disponibles à partir de 60 $, bien que les prix sur les plateformes de revente puissent varier en fonction de la demande à l'approche du match.

À quoi s'attendre pour le match RDC vs Jamaïque ?

Les supporters jamaïcains attendent avec impatience le retour de leur équipe sur la scène internationale. Cela fait 28 ans que les Reggae Boyz ont fait leur entrée historique à la Coupe du monde 1998 en France. Après avoir surmonté une demi-finale difficile au Mexique, ils ne sont plus qu’à 90 minutes d’un retour sur le devant de la scène.

Leurs adversaires, la RD Congo, cherchent eux aussi à entrer dans l'histoire. Les Léopards n'ont plus participé à une phase finale de Coupe du monde depuis 1974 (alors sous le nom de Zaïre). Ayant été directement qualifiés pour cette finale, ils seront bien reposés et prêts à affronter une équipe jamaïcaine débordante d'énergie.

L'Estadio Akron de Zapopan offrira un cadre de classe mondiale à cette rencontre. Le stade est également prévu pour accueillir plusieurs matches pendant la phase finale du tournoi, notamment un match de phase de groupes du Mexique, ce qui signifie que le vainqueur de ce match aura un avant-goût de ce qui pourrait être son terrain cet été.