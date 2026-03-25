Comment acheter des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde 2026 entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque : pronostics, prix des billets et informations

La Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque ne sont plus qu'à deux victoires de se qualifier pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Les deux équipes s'affronteront le 26 mars dans l'un des stades qui accueilleront la Coupe du monde cet été, l'Estadio Akron à Zapopan, au Mexique, et vous pourriez y assister en réservant dès aujourd'hui votre place dans les tribunes.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur les billets pour la demi-finale des barrages interconfédéraux de qualification pour la Coupe du monde, notamment leur prix et comment les acheter.

Quand aura lieu le match de qualification pour la Coupe du monde Nouvelle-Calédonie vs Jamaïque ?

Six places pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont encore à prendre, et deux d'entre elles seront attribuées aux équipes qui s'imposeront lors des barrages interconfédéraux (IC) en mars prochain.

Le vainqueur du match Nouvelle-Calédonie vs Jamaïque restera à Zapopan, où il affrontera la RD Congo le 31 mars. Une victoire à cette occasion lui vaudra une invitation à la fête mondiale du football.

Date Rencontre (heure locale) Lieu Billets Jeudi 26 mars Nouvelle-Calédonie vs Jamaïque (20 h) Estadio Akron (Zapopan, Mexique) Billets

Quel est le calendrier des barrages de qualification pour la Coupe du monde ?

Les vainqueurs des différentes finales de chaque parcours occuperont les six places restantes pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 qui se tiendra cet été.

Barrages interconfédéraux de qualification pour la Coupe du monde

Date Rencontre (heure locale) Lieu Billets Jeudi 26 mars Demi-finale du parcours 1 : Nouvelle-Calédonie vs Jamaïque (20 h) Estadio Akron (Zapopan) Billets Jeudi 26 mars Demi-finale du parcours 2 : Bolivie vs Suriname (17 h) Estadio BBVA (Guadalupe) Billets Mardi 31 mars Finale de la voie 1 : RD Congo vs à confirmer (15 h) Estadio Akron (Zapopan) Billets Mardi 31 mars Finale de la voie 2 : Irak vs À confirmer (21 h) Estadio BBVA (Guadalupe) Billets

Barrages de qualification pour la Coupe du monde de l'UEFA

Date Rencontre (heure locale) Lieu Billets Jeudi 26 mars Demi-finale aller : Pays de Galles vs Bosnie-Herzégovine (19h45) Cardiff City Stadium (Cardiff) Billets Jeudi 26 mars Demi-finale du chemin A : Italie vs Irlande du Nord (20h45) Stadio Atleti Azzurri d'Italia (Bergame) Billets Jeudi 26 mars Demi-finale du chemin B : Ukraine vs Suède (20h45) Estadio Ciutat de Valencia (Valence) Billets Jeudi 26 mars Demi-finale du chemin B : Pologne vs Albanie (20h45) Stadion Narodowy (Varsovie) Billets Jeudi 26 mars Demi-finale du parcours C : Turquie vs Roumanie (18 h) Stade de Beşiktaş (Istanbul) Billets Jeudi 26 mars Demi-finale du chemin C : Slovaquie vs Kosovo (20h45) Tehelne pole (Bratislava) Billets Jeudi 26 mars Demi-finale du groupe D : Danemark vs Macédoine du Nord (20h45) Stade Parken (Copenhague) Billets Jeudi 26 mars Quart de finale du chemin D : République tchèque vs République d'Irlande (20 h 45) Fortuna Arena (Prague) Billets Mardi 31 mars Finale du chemin A : Pays de Galles/Bosnie-Herzégovine vs Italie/Irlande du Nord (20h45) À confirmer Billets Mardi 31 mars Finale du chemin B : Ukraine/Suède contre Pologne/Albanie (20h45) À confirmer Billets Mardi 31 mars Finale du groupe C : Turquie/Roumanie vs Slovaquie/Kosovo (20h45) À confirmer Billets Mardi 31 mars Finale du groupe D : Danemark/Macédoine du Nord vs République tchèque vs République d'Irlande (20h45) À confirmer Billets

Comment acheter des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde Nouvelle-Calédonie - Jamaïque

Les billets pour le match Nouvelle-Calédonie - Jamaïque seront mis en vente sur le site de la FIFA le 26 février.

Pour acheter des billets officiels, vous devez vous rendre sur le portail de billetterie de la FIFA et créer un compte. Vous pourrez ensuite vous connecter à votre compte FIFA et vérifier la disponibilité des billets.

Bien que le portail de la FIFA soit le moyen le plus sûr pour les supporters d'acheter des billets pour le match, ceux qui souhaitent assister au match de barrage Nouvelle-Calédonie - Jamaïque peuvent envisager de se tourner vers des sites de revente tels que Ticombo, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d'obtenir des billets.

Match de qualification pour la Coupe du monde Nouvelle-Calédonie - Jamaïque : combien coûteront les billets ?

On s'attend à ce que la grille tarifaire des billets pour le match Nouvelle-Calédonie - Jamaïque soit similaire à celle qui a été appliquée pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA cet été.

À cet égard, les billets sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : la plus chère, située dans la partie inférieure des tribunes.

Catégorie 2 : couvre à la fois les rangées supérieures et inférieures en dehors des zones de la catégorie 1.

Catégorie 3 : principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure en dehors des autres catégories.

Les billets devraient être disponibles à partir de 60 dollars, ce qui correspondait au prix de départ de nombreux matchs de la phase de groupes de la Coupe du monde lors de leur mise en vente l'année dernière.

N'oubliez pas de consulter régulièrement le site de la FIFA pour obtenir plus d'informations, ainsi que les sites de revente tels que Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles des billets.

À quoi s'attendre pour le match Nouvelle-Calédonie vs Jamaïque ?

Les supporters jamaïcains attendent patiemment le retour de leur équipe sur la scène mondiale du football. Cela fait 18 ans que les Reggae Boyz ont fait leur première et unique apparition en Coupe du monde.

Lors de la Coupe du monde 1998, la Jamaïque avait subi de lourdes défaites contre la Croatie et l'Argentine, mais elle avait terminé la compétition en beauté après une victoire 2-0 contre le Japon lors de son dernier match de groupe. Ayant manqué la qualification automatique pour la Coupe du monde de cette année à un seul point près, elle a désormais une seconde chance de rejoindre la fête estivale.

La Nouvelle-Calédonie, adversaire de la Jamaïque au Mexique, tente d’atteindre de nouveaux sommets et de se qualifier pour la Coupe du monde pour la toute première fois. Les insulaires du Pacifique Sud, qui comptent un peu plus de 250 000 habitants, ont bénéficié du fait que l’OFC (Confédération océanienne de football) s’est vu attribuer une place automatique pour la phase finale de la Coupe du monde cette fois-ci.

La Nouvelle-Zélande a peut-être décroché la première place de la région, mais cela signifie que la Nouvelle-Calédonie a également une chance de la rejoindre en Amérique du Nord cet été via les barrages. Les Cagous, classés 149e au classement mondial de la FIFA, sont l'équipe la moins bien classée encore en lice dans la compétition.

Outre la demi-finale du barrage interconfédéral (Nouvelle-Calédonie vs Jamaïque) et la finale qui suivra, l'Estadio Akron de Zapopan accueillera également les quatre matches suivants lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 cet été :

11 juin : Corée du Sud vs vainqueur de la voie D de l'UEFA (20 h)

18 juin : Mexique vs Corée du Sud (19 h)

23 juin : Colombie vs vainqueur de la voie 1 de l'IC (20 h)

26 juin : Uruguay vs Espagne (18 h)

Ainsi, les vainqueurs du match Nouvelle-Calédonie vs Jamaïque pourraient revenir à l'Estadio Akron le 23 juin si leur campagne de barrages se termine en beauté.

Quel est le format des barrages interconfédéraux de qualification pour la Coupe du monde ?

Chaque confédération (à l'exception de l'UEFA, qui dispose de son propre système de barrages) s'est vu attribuer une place pour les barrages de qualification à la Coupe du monde. Ces confédérations sont la CONCACAF, l'AFC, la CAF, la CONMEBOL et l'OFC. La CONCACAF a reçu une place supplémentaire, ses pays étant les hôtes de la Coupe du monde.

Le tournoi de barrages se déroulera au Mexique et mettra en scène six équipes, réparties en deux poules de trois équipes, les vainqueurs de chaque poule se qualifiant pour la Coupe du monde. Les équipes ont été réparties dans les poules en fonction du classement mondial masculin de la FIFA. Dans chaque poule, deux équipes non têtes de série s'affrontent en demi-finale, le vainqueur se qualifiant pour la finale des barrages contre une équipe tête de série.

Les barrages se dérouleront sous forme de matchs à élimination directe en une seule manche. Si le score est à égalité à la fin du temps réglementaire, une prolongation sera disputée. Si le score reste à égalité, une séance de tirs au but permettra de désigner le vainqueur.