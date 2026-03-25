Comment acheter des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde 2026 entre la Bolivie et le Suriname : pronostics, prix des billets et informations

Un match passionnant nous attend au Mexique le 26 mars, alors que deux nations sud-américaines, la Bolivie et le Suriname, tenteront de poursuivre leur quête d'une place pour la Coupe du monde de la FIFA de cet été. Vous pourriez être présent à l'Estadio BBVA de Guadalupe pour assister à ce match en réservant vos billets dès aujourd'hui.

Laissez GOAL vous fournir toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour la prochaine demi-finale du barrage interconfédéral de qualification pour la Coupe du monde, notamment leur prix et la manière de les acheter.

Quand aura lieu le match de qualification pour la Coupe du monde entre la Bolivie et le Suriname ?

Six places pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont encore à prendre, et deux d'entre elles seront attribuées aux équipes qui s'imposeront lors des barrages interconfédéraux (IC) en mars prochain.

Le vainqueur du match Bolivie - Suriname restera à Guadalupe, où il affrontera l'Irak le 31 mars. Une victoire à cette occasion lui vaudra une invitation à la fête mondiale du football.

Date Rencontre (heure locale) Lieu Billets Jeudi 26 mars Bolivie vs Suriname (17 h) Estadio BBVA (Guadalupe, Mexique) Billets

Quel est le calendrier des barrages de qualification pour la Coupe du monde ?

Les vainqueurs des différentes finales de chaque parcours occuperont les six places restantes pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 qui se tiendra cet été.

Barrages interconfédéraux de qualification pour la Coupe du monde

Date Rencontre (heure locale) Lieu Billets Jeudi 26 mars Demi-finale du parcours 1 : Nouvelle-Calédonie vs Jamaïque (20 h) Estadio Akron (Zapopan) Billets Jeudi 26 mars Demi-finale du parcours 2 : Bolivie vs Suriname (17 h) Estadio BBVA (Guadalupe) Billets Mardi 31 mars Finale de la voie 1 : RD Congo vs à confirmer (15 h) Estadio Akron (Zapopan) Billets Mardi 31 mars Finale de la voie 2 : Irak vs À confirmer (21 h) Estadio BBVA (Guadalupe) Billets

Barrages de qualification pour la Coupe du monde de l'UEFA

Date Rencontre (heure locale) Lieu Billets Jeudi 26 mars Demi-finale aller : Pays de Galles vs Bosnie-Herzégovine (19h45) Cardiff City Stadium (Cardiff) Billets Jeudi 26 mars Demi-finale du chemin A : Italie vs Irlande du Nord (20h45) Stadio Atleti Azzurri d'Italia (Bergame) Billets Jeudi 26 mars Demi-finale du chemin B : Ukraine vs Suède (20h45) Estadio Ciutat de Valencia (Valence) Billets Jeudi 26 mars Demi-finale du chemin B : Pologne vs Albanie (20h45) Stadion Narodowy (Varsovie) Billets Jeudi 26 mars Demi-finale du parcours C : Turquie vs Roumanie (18 h) Stade de Beşiktaş (Istanbul) Billets Jeudi 26 mars Demi-finale du chemin C : Slovaquie vs Kosovo (20h45) Tehelne pole (Bratislava) Billets Jeudi 26 mars Demi-finale du groupe D : Danemark vs Macédoine du Nord (20h45) Stade Parken (Copenhague) Billets Jeudi 26 mars Quart de finale du chemin D : République tchèque vs République d'Irlande (20 h 45) Fortuna Arena (Prague) Billets Mardi 31 mars Finale du chemin A : Pays de Galles/Bosnie-Herzégovine vs Italie/Irlande du Nord (20h45) À confirmer Billets Mardi 31 mars Finale du chemin B : Ukraine/Suède contre Pologne/Albanie (20h45) À confirmer Billets Mardi 31 mars Finale du groupe C : Turquie/Roumanie vs Slovaquie/Kosovo (20h45) À confirmer Billets Mardi 31 mars Finale du groupe D : Danemark/Macédoine du Nord vs République tchèque vs République d'Irlande (20h45) À confirmer Billets

Comment acheter des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde Bolivie - Suriname

Les billets pour le match Bolivie - Suriname seront mis en vente sur le site de la FIFA le 26 février.

Pour acheter des billets officiels, vous devez vous rendre sur le portail de billetterie de la FIFA et créer un compte. Vous pourrez ensuite vous connecter à votre compte FIFA et vérifier la disponibilité des billets.

Bien que le portail de la FIFA soit le moyen le plus sûr pour les supporters d'acheter des billets pour le match, ceux qui souhaitent assister au match de barrage Bolivie - Suriname peuvent envisager de se tourner vers des sites de revente tels que Ticombo, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d'obtenir des billets.

Match de qualification pour la Coupe du monde Bolivie - Suriname : combien coûteront les billets ?

On s'attend à ce que la structure tarifaire et la classification des billets pour le match Bolivie-Suriname soient similaires à celles en vigueur pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA cet été.

À cet égard, les billets sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : la plus chère, située dans la partie inférieure des tribunes.

Catégorie 2 : couvre les rangées supérieures et inférieures en dehors des zones de la catégorie 1.

Catégorie 3 : principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure en dehors des autres catégories.

Alors que les billets pour de nombreux matchs de groupe de la Coupe du monde étaient disponibles à partir de 60 $ lors de leur mise en vente l'année dernière, certains commentaires sur les réseaux sociaux boliviens suggèrent que les prix pour le match contre le Suriname pourraient commencer à 200 pesos (12 $).

N'oubliez pas de consulter régulièrement le site de la FIFA pour obtenir plus d'informations, ainsi que les sites de revente tels que Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles des billets.

À quoi s'attendre pour le match Bolivie - Suriname

Bien que ces deux nations soient situées en Amérique du Sud, le Suriname, à l'instar de ses voisins la Guyane et la Guyane française, est affilié à la CONCACAF (Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes) plutôt qu'à la CONMEBOL (Confédération sud-américaine de football), à laquelle appartiennent la Bolivie et la plupart des pays du continent.

La Bolivie se rend au Mexique avec l'objectif de garder intacts ses espoirs d'atteindre sa première Coupe du monde depuis 1994. Les supporters de La Verde sont toutefois très patients, car avant leur qualification pour USA 1994, leur équipe n'avait plus disputé de compétition internationale depuis la Coupe du monde de 1950 au Brésil.

Tout en s'efforçant de décrocher sa place au plus grand événement sportif de la planète, la Bolivie continue également de rêver de remporter son tout premier match en phase finale de Coupe du monde. Lors de ses trois précédentes participations aux phases finales, en 1930, 1950 et 1994, elle a perdu cinq matchs, en a concédé un nul et n'en a remporté aucun.

Bien qu'elle ait terminé 7e du classement de la CONMEBOL et manqué de peu une place de qualification automatique réservée aux six premiers, la Bolivie a tout de même signé quelques succès mémorables lors de sa campagne de qualification pour la Coupe du monde, notamment en battant le Brésil et la Colombie à domicile. Elle s'est toutefois montrée peu performante à l'extérieur, s'inclinant à neuf reprises sur ses dix matchs disputés à l'extérieur, dont cinq avec un écart de trois buts ou plus.

Le Suriname se rendra peut-être aux barrages au Mexique en tant qu'outsider, mais il aura puisé beaucoup de confiance dans sa campagne de qualification pour la Coupe du monde. La « Natio », qui n'a encore jamais participé à une phase finale de Coupe du monde, n'a perdu qu'un seul de ses dix matches de qualification, et avec Henk ten Cate comme sélectionneur, elle sera bien préparée.

Outre la demi-finale du barrage interconfédéral (Bolivie vs Suriname) et la finale du barrage qui suivra, l’Estadio BBVA de Guadalupe accueillera également les quatre matchs suivants lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 cet été :

14 juin : Vainqueur de la voie B de l’UEFA contre la Tunisie (20 h)

20 juin : Tunisie vs Japon (22 h)

24 juin : Afrique du Sud contre Corée du Sud (19 h)

29 juin : 16e de finale : Vainqueur du groupe F vs Deuxième du groupe C (19 h)

Quel est le format des barrages interconfédéraux de qualification pour la Coupe du monde ?

Chaque confédération (à l'exception de l'UEFA, qui dispose de son propre système de barrages) s'est vu attribuer une place pour les barrages de qualification pour la Coupe du monde. Ces confédérations sont la CONCACAF, l'AFC, la CAF, la CONMEBOL et l'OFC. La CONCACAF a reçu une place supplémentaire, ses pays étant les hôtes de la Coupe du monde.

Le tournoi de barrages se déroulera au Mexique et mettra en scène six équipes, réparties en deux poules de trois équipes, les vainqueurs de chaque poule se qualifiant pour la Coupe du monde. Les équipes ont été réparties dans les poules en fonction du classement mondial masculin de la FIFA. Dans chaque poule, deux équipes non têtes de série s'affrontent en demi-finale, le vainqueur accédant à la finale des barrages contre une équipe tête de série.

Les barrages se dérouleront sous forme de matchs à élimination directe en une seule manche. Si le score est à égalité à la fin du temps réglementaire, une prolongation sera disputée. Si le score reste à égalité, une séance de tirs au but permettra de désigner le vainqueur.