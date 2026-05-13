Curaçao se rend sur la côte Est pour un match décisif du groupe E contre la Côte d’Ivoire, un rendez-vous présenté comme un moment historique de sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026.

Portée par une génération de joueurs tenaces formés aux plus hauts niveaux européens, la sélection caraïbe entend bien exploiter son statut d’outsider pour confirmer son statut de nation émergente.

De leur côté, les Éléphants, l’une des sélections les plus titrées d’Afrique, alignent un effectif imposant par sa puissance physique et son talent technique de premier plan, déterminé à faire vibrer le Lincoln Financial Field lors de ce choc décisif de la phase de groupes.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour obtenir vos places : points de vente, tarifs et détails pratiques sur le stade.

Quand aura lieu le match Curaçao - Côte d’Ivoire lors de la Coupe du monde 2026 ?

Coupe du monde - Grp. E Lincoln Financial Field

Calendrier de Curaçao pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 14 juin 2026 Allemagne vs Curaçao NRG Stadium, Houston Billets 20 juin 2026 Équateur – Curaçao Arrowhead Stadium, Kansas City Billets 25 juin 2026 Curaçao – Côte d’Ivoire Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets

Calendrier de la Côte d’Ivoire pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Côte d’Ivoire vs Équateur Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets 20 juin 2025 Allemagne - Côte d’Ivoire BMO Field, Toronto Billets 25 juin 2026 Curaçao – Côte d’Ivoire Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre Curaçao – Côte d’Ivoire ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en vente directe lors des premières phases est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les rencontres à élimination directe très prisées ; les tarifs y sont toutefois souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour le match Curaçao - Côte d’Ivoire ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du coup d’envoi.

Pour la rencontre Curaçao – Côte d’Ivoire à Philadelphie, les places d’entrée de gamme représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters à budget limité. Alors que les deux nations brigueront un résultat crucial dans ce choc du Groupe E, la demande s’annonce forte pour cette rencontre de cet après-midi au Lincoln Financial Field.

Actuellement, les places les moins chères, situées en tribunes supérieures, sont vendues entre 120 et 200 dollars pour les acheteurs ayant passé par les canaux officiels. Sur le marché secondaire, les tarifs d’entrée de gamme démarrent autour de 750 dollars.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (haute) : 120 $ – 450 $

Catégorie 2 (Tribune intermédiaire) : 500 $ – 900 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 250 $ – 2 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 3 500 $

À noter que ces tarifs peuvent fluctuer en fonction de la demande du marché. Philadelphie étant une destination mondiale de premier plan et ce match un rendez-vous clé du groupe E, la demande locale et des visiteurs s’annonce forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre au Lincoln Financial Field, se procurer rapidement les billets de catégorie 3 encore disponibles est la stratégie la plus avisée.

Tout ce que vous devez savoir sur le Lincoln Financial Field

Le stade de Philadelphie, connu sous le nom commercial de Lincoln Financial Field (désigné comme Philadelphia Stadium pour la compétition), est un monument architectural et la principale destination sportive de la vallée du Delaware.

Situé dans le South Philadelphia Sports Complex, l’édifice se distingue par son architecture évoquant un aigle en plein vol, avec des auvents en forme d’ailes au-dessus des tribunes est et ouest.

Contrairement aux stades entièrement fermés, ses trois angles ouverts offrent aux spectateurs une vue imprenable sur les toits de Philadelphie, tout en préservant une ambiance intense et concentrée sur le terrain. Le stade est équipé de technologies de pointe, notamment d’écrans vidéo Panasonic haute définition et d’un système audio ultramoderne qui garantissent une expérience visuelle exceptionnelle depuis chaque siège.

Pour la Coupe du monde 2026, il fonctionnera avec une capacité d’environ 69 000 places. Réputé pour ses tribunes à forte pente qui placent les supporters très proches de l’action, il est reconnu comme l’un des écrins les plus animés des États-Unis.

Afin de répondre aux normes internationales, l’enceinte a été dotée d’une pelouse hybride haute performance, garantissant une surface de jeu de classe mondiale pour les six rencontres prévues, dont un historique huitième de finale le jour de la fête nationale américaine.