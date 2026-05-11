Comment acheter des billets pour le match Croatie - Ghana : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le Lincoln Financial Field et plus encore

La Croatie se rend sur la côte est pour un match décisif contre le Ghana, qui s’annonce comme l’affiche majeure du groupe L de la Coupe du monde 2026.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour obtenir vos billets pour le match Croatie - Ghana : points de vente, tarifs et détails pratiques sur le stade.

Quand aura lieu le match Croatie - Turquie lors de la Coupe du monde 2026 ?

Coupe du monde - Grp. L Lincoln Financial Field

Calendrier de la Croatie pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 17 juin 2026 Angleterre vs Croatie AT&T Stadium, Arlington Billets 24 juin 2026 Panama - Croatie BMO Field, Toronto Billets 27 juin 2026 Croatie vs Ghana Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets

Calendrier du Ghana pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 18 juin 2026 Ghana - Panama BMO Field, Toronto Billets 23 juin 2026 Angleterre vs Ghana Gillette Stadium, Foxborough Billets 27 juin 2026 Croatie vs Ghana Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre Croatie - Ghana ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en vente directe lors des premières phases est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées ; les tarifs y sont toutefois souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour Croatie - Ghana ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du coup d’envoi.

Pour la rencontre Croatie-Ghana à Philadelphie, les places les moins chères représentent actuellement un vivier d’opportunités pour les supporters souhaitant assister à cette finale cruciale du groupe L. Alors que les médaillés de bronze de 2022 défient l’une des nations africaines les plus compétitives, la demande pour la rencontre de ce week-end au Lincoln Financial Field s’annonce forte.

Pour l’instant, les places les moins chères, situées en haut des tribunes, se négocient autour de 510 à 750 dollars.

La répartition est la suivante :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 510 $ – 800 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 850 $ – 1 200 $

Catégorie 1 (niveau inférieur – côté terrain) : 1 250 $ – 2 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 1 770 $

À noter que ces tarifs peuvent fluctuer selon la demande du marché. Philadelphie étant un haut lieu historique et la rencontre se déroulant un samedi, la demande locale pour ce match décisif pour le classement du groupe s’annonce particulièrement forte. Les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à ce choc au Lincoln Financial Field ont donc tout intérêt à se procurer rapidement les places encore disponibles en catégorie 3.

Tout ce que vous devez savoir sur le Lincoln Financial Field

Le stade de Philadelphie, connu sous le nom commercial de Lincoln Financial Field (désigné comme Philadelphia Stadium pour la compétition), est un chef-d’œuvre de conception moderne qui incarne l’esprit historique et industrieux de la « Ville de l’amour fraternel ».

Situé dans le South Philadelphia Sports Complex, l’ouvrage s’inspire du patrimoine de la ville et de son équipe de football professionnel.

Ses auvents en forme d’ailes, déployés au-dessus des tribunes est et ouest, et sa tribune « Eagle’s Nest » en zone nord évoquent la puissance d’un aigle en vol. L’extérieur marie des façades de briques rouges, clin d’œil au patrimoine philadelphien, et une structure d’acier apparente qui rappelle les ponts emblématiques de la ville.

Pour la Coupe du monde 2026, le stade offrira environ 69 000 places.

L’un de ses atouts majeurs est l’intimité de ses tribunes : les premiers rangs sont à seulement 18 mètres de la ligne de touche, offrant aux supporters une proximité exceptionnelle avec l’action.

Reconnu comme l’un des sites les plus « verts » du sport mondial, l’équipement est alimenté par plus de 11 000 panneaux solaires et plusieurs éoliennes, et a récemment obtenu la certification LEED Platine.