La Côte d’Ivoire entamera sa Coupe du monde par un match face à l’Équateur, le 14 juin, au Lincoln Financial Field, dans le cadre du groupe E.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter, à quels prix et toutes les informations pratiques sur le stade.

À quelle date se joue Côte d’Ivoire - Équateur dans le cadre de la Coupe du monde 2026 ?

Coupe du monde - Grp. E Lincoln Financial Field

Calendrier de la Côte d’Ivoire pour la Coupe du monde 2026

Les Éléphants porteront les espoirs du continent africain en Amérique du Nord. Triple vainqueur de la CAN, la sélection ivoirienne s’appuiera sur le dynamisme de Franck Kessié au milieu de terrain, notamment lors de son affrontement avec l’Allemagne, quadruple championne du monde.

Date Calendrier Lieu Billets 14 juin Côte d’Ivoire vs Équateur Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets 20 juin Allemagne vs Côte d’Ivoire BMO Field, Toronto Billets 25 juin Curaçao – Côte d’Ivoire Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets

Calendrier de l'Équateur pour la Coupe du monde 2026

L'Équateur, auteur d'une campagne de qualification impressionnante qui l'a vu terminer deuxième du classement de la CONMEBOL, cherchera à tirer parti de cet élan. Voici les matchs qui l'attendent en Amérique du Nord :

Date Calendrier Lieu Billets 14 juin Côte d’Ivoire vs Équateur Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets 20 juin Équateur vs Curaçao Arrowhead Stadium, Kansas City Billets 25 juin Équateur – Allemagne MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre Côte d’Ivoire – Équateur ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en vente directe lors des premières phases est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs y sont souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Côte d’Ivoire - Équateur ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’écart avec la date du match.

Pour la rencontre Côte d’Ivoire – Équateur à Philadelphie, les places d’entrée de gamme représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters à budget limité. Alors que les deux nations brigueront un résultat crucial dans ce match du groupe E, la demande s’annonce forte pour cette rencontre disputée en fin d’après-midi au Lincoln Financial Field.

Actuellement, les places les moins chères, situées en tribune supérieure, sont vendues officiellement entre 120 et 200 dollars environ. Sur le marché secondaire, les tarifs d’entrée de gamme démarrent autour de 750 dollars.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (hauteurs) : 120 $ – 450 $

Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 500 $ – 900 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 250 $ – 2 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 3 500 $

À noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Philadelphie étant une destination mondiale de premier plan et ce match un rendez-vous clé du groupe E, la demande locale et touristique s’annonce forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à la rencontre au Lincoln Financial Field, se procurer rapidement les places de catégorie 3 encore disponibles est la stratégie la plus avisée.

Tout ce que vous devez savoir sur le Lincoln Financial Field

Le stade de Philadelphie, connu sous le nom commercial de Lincoln Financial Field (désigné comme Philadelphia Stadium pour la compétition), est un monument architectural et la principale destination sportive de la vallée du Delaware.

Situé dans le South Philadelphia Sports Complex, l’édifice se distingue par son architecture évoquant un aigle en plein vol, avec des auvents en forme d’ailes au-dessus des tribunes est et ouest.

Contrairement aux stades entièrement fermés, ses trois côtés ouverts offrent aux spectateurs une vue imprenable sur les toits de Philadelphie, tout en préservant une ambiance intense et concentrée sur le terrain. Le stade est équipé de technologies de pointe, notamment d’écrans vidéo haute définition Panasonic et d’un système audio ultramoderne qui garantissent une expérience visuelle exceptionnelle depuis chaque siège.

Pour la Coupe du monde 2026, l’enceinte fonctionnera avec une capacité d’environ 69 000 places.

Afin de répondre aux normes internationales, la pelouse hybride haute performance garantit une surface de jeu de classe mondiale pour les six rencontres prévues, dont un historique huitième de finale le jour de la fête nationale américaine.