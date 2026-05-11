L'équipe nationale colombienne se rend au Mexique pour un match décisif contre la République démocratique du Congo, rencontre cruciale du groupe K de la Coupe du monde 2026.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour obtenir vos billets pour le match Colombie - RD Congo : où les acheter, leurs tarifs et les détails pratiques concernant le stade.

À quelle date se tiendra la rencontre Colombie - RD Congo dans le cadre de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de la Colombie pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 18 juin 2026 Ouzbékistan vs Colombie Stade Azteca, Mexique Billets 24 juin 2026 Colombie vs RD Congo Stade Akron, Zapopan Billets 28 juin 2026 Colombie vs Portugal Stade Hard Rock, Miami Billets

Calendrier de la RD Congo pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 17 juin 2026 Portugal - RD Congo NRG Stadium, Houston Billets 24 juin 2025 Colombie vs RD Congo Stade Akron, Zapopan Billets 28 juin 2026 République démocratique du Congo vs Ouzbékistan Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets

Comment se procurer des places pour le match Colombie - RD Congo ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets pour ces rencontres est désormais extrêmement limitée.

Voici l'état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et se poursuit jusqu’à la fin de la compétition. Contrairement aux tirages au sort, les transactions s’effectuent en temps réel : il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter vos places directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour les rencontres à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors s’éloigner du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Colombie – RD Congo ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’écart avec la date du match.

Pour le match Colombie - RD Congo à Guadalajara, les places les moins chères sont actuellement très prisées par les supporters qui veulent vivre ce choc intercontinental unique. Alors que les géants sud-américains affrontent une équipe africaine tenace dans un match intrigant du groupe K, la demande devrait être forte pour cette rencontre en milieu de tournoi.

Actuellement, les places les moins chères se situent autour de 375 à 450 dollars pour les tribunes supérieures.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 375 $ – 800 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 850 $ – 1 250 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 300 $ – 2 800 $

Hospitalité/VIP : à partir de 697 $.

Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Guadalajara étant l’une des villes les plus passionnées de football du pays hôte, la demande locale s’annonce particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre décisive à l’Estadio Akron, se procurer rapidement les billets disponibles de catégorie 3 constitue donc la meilleure stratégie.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Estadio Akron

L’enceinte de Zapopan, connue sous le nom commercial d’Estadio Akron (désignée Guadalajara Stadium pour la compétition), est un chef-d’œuvre de l’architecture mexicaine contemporaine et le fief du mythique C.D. Guadalajara.

Situé dans la région métropolitaine de Guadalajara, l’édifice au design volcanique, avec sa façade verte en pente, se fond harmonieusement dans le paysage.

Pour la Coupe du monde 2026, il offrira environ 48 000 places.