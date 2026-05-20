Le groupe K de la Coupe du monde livrera son verdict le 27 juin au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, où la Colombie défiera le Portugal. Cette rencontre s’annonce décisive pour la première place du classement.

Les Cafeteros retrouvent la pelouse de Miami pour la première fois depuis leur défaite en finale de la Copa América 2024 face à l’Argentine.

Bien qu’ils puissent compter sur un soutien bruyant, les hommes de Nestor Lorenzo savent qu’ils devront être au meilleur de leur forme pour contenir une formation portugaise classée 5e au niveau mondial.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour cette rencontre, entre points de vente officiels et fourchettes de prix.

Quand aura lieu le match Colombie - Portugal lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de la Colombie pour la Coupe du monde 2026

La Colombie fait son retour sur la scène mondiale après avoir manqué la Coupe du monde 2022 au Qatar. Voici le calendrier du groupe K qui l'attend :

Date Match Lieu Billets Mercredi 17 juin Ouzbékistan vs Colombie Stade Azteca (Mexique) Billets Mardi 23 juin Colombie vs RD Congo Stade Akron (Zapopan) Billets Samedi 27 juin Colombie vs Portugal Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Billets

Calendrier du Portugal pour la Coupe du monde 2026

Les supporters attendent avec impatience de voir Cristiano Ronaldo et le reste de la Seleção das Quinas en Amérique du Nord cet été. Voici le programme de leurs matchs dans cette Coupe du monde :

Date Calendrier Lieu Billets Mercredi 17 juin Portugal - RD Congo NRG Stadium (Houston) Billets Mardi 23 juin Portugal vs Ouzbékistan NRG Stadium (Houston) Billets Samedi 27 juin Colombie – Portugal Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Billets

Comment se procurer des places pour le match Colombie – Portugal ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort aléatoires) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets pour les phases initiales est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, surtout pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser la valeur faciale. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match Colombie-Portugal ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi de 2026 : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les billets pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce que vous devez savoir sur le Hard Rock Stadium

Le Hard Rock Stadium est une enceinte polyvalente située à Miami Gardens, en Floride. Inauguré en 1987, il abrite les Miami Dolphins de la NFL et, depuis 2008, l’équipe universitaire des Miami Hurricanes (NCAA).

Ce haut lieu miamien a déjà fait ses preuves en accueillant six Super Bowls, deux Série mondiale de la MLB (lorsque les Florida Marlins évoluaient encore ici) et WrestleMania XXVIII. Il reçoit aussi chaque année le tournoi de tennis Miami Open ainsi que le Grand Prix de Formule 1 de Miami, dont le circuit emprunte les installations du stade.

Il a également accueilli la finale de la Copa América 2024, remportée 1-0 par l’Argentine de Lionel Messi aux dépens de la Colombie après prolongation.

Le Hard Rock Stadium fait partie des seize stades qui accueilleront la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Amérique du Nord. Bien qu’il dispose de la plus petite capacité (65 000 places) parmi les onze sites américains, le stade miamien accueillera tout de même sept rencontres, dont le match pour la troisième place.