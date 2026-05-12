Le groupe K de la Coupe du monde livrera son verdict le 27 juin au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, lorsque la Colombie défiera le Portugal. Cette rencontre s’annonce décisive pour la première place du classement.

Les Cafeteros retrouvent la pelouse de Miami pour la première fois depuis leur défaite en finale de la Copa América 2024 face à l’Argentine.

Bien qu’ils puissent compter sur un soutien bruyant, les hommes de Nestor Lorenzo savent qu’ils devront être au meilleur de leur forme pour défier une sélection portugaise classée 5e au niveau mondial.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour ce choc, où les acheter et à quel prix.

Quand aura lieu le match Colombie - Portugal lors de la Coupe du monde 2026 ?

Coupe du monde - Grp. K Hard Rock Stadium

Calendrier de la Colombie pour la Coupe du monde 2026

La Colombie fait son retour sur la scène mondiale après avoir manqué la Coupe du monde 2022 au Qatar. Voici le calendrier du groupe K qui l’attend :

Date Calendrier Lieu Billets Mercredi 17 juin Ouzbékistan vs Colombie Stade Azteca (Mexique) Billets Mardi 23 juin Colombie vs RD Congo Stade Akron (Zapopan) Billets Samedi 27 juin Colombie vs Portugal Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Billets

Calendrier du Portugal pour la Coupe du monde 2026

Les supporters attendent avec impatience de voir Cristiano Ronaldo et le reste de la Seleção das Quinas en Amérique du Nord cet été. Voici le programme du Portugal pour la Coupe du monde :

Date Calendrier Lieu Billets Mercredi 17 juin Portugal - RD Congo NRG Stadium (Houston) Billets Mardi 23 juin Portugal vs Ouzbékistan NRG Stadium (Houston) Billets Samedi 27 juin Colombie - Portugal Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre Colombie – Portugal ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en vente directe lors des premières phases est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme agréée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés au prix facial. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors diverger de la valeur faciale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Colombie-Portugal ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont disponibles à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les prix pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce que vous devez savoir sur le Hard Rock Stadium

Le Hard Rock Stadium est une enceinte polyvalente située à Miami Gardens, en Floride. Inauguré en 1987, il abrite les Miami Dolphins de la NFL et, depuis 2008, l’équipe universitaire des Miami Hurricanes (NCAA).

Ce haut lieu miamésien a déjà fait ses preuves en accueillant six Super Bowls, deux Série mondiale de la MLB (lorsque les Florida Marlins évoluaient encore ici) et WrestleMania XXVIII. Il abrite aussi chaque année le tournoi de tennis Miami Open ainsi que le Grand Prix de Formule 1 de Miami, dont le circuit emprunte les allées extérieures.

Ayant accueilli la finale de la Copa América 2024, il est également rodé aux grands rendez-vous footballistiques. Il y a deux ans, une foule en délire voyait l’Argentine de Lionel Messi, alors en pleine aventure avec l’Inter Miami, soulever le trophée après une victoire 1-0 aux dépens de la Colombie, à l’issue des prolongations.

Le Hard Rock Stadium fait partie des 16 stades qui accueilleront la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Amérique du Nord. Bien qu’il partage, avec un autre site, la plus faible capacité (65 000 places) parmi les 11 stades américains, l’arène de Miami accueillera tout de même sept rencontres, dont le match pour la troisième place.