Comment acheter des billets pour le match Cap-Vert - Arabie saoudite : prix des billets pour la Coupe du monde, informations sur le stade NRG et plus encore

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se poursuit avec un match passionnant du groupe H qui opposera le Cap-Vert à l'Arabie saoudite au NRG Stadium de Houston, au Texas.

L’Arabie saoudite, soutenue par des milliers de supporteurs venus du Moyen-Orient et d’Asie, fera face à une sélection cap-verdienne dont la réputation croissante sur la scène internationale attire l’attention.

La demande de billets a bondi depuis la publication du calendrier officiel, les supporters se ruant déjà pour réserver leur place dans les grandes villes hôtes comme Houston.

GOAL vous guide pas à pas pour acheter vos places pour le match Cap-Vert – Arabie saoudite : derniers prix, options hospitalité, billets en ligne et informations pratiques sur le NRG Stadium.

Quand a lieu le match Cap-Vert - Arabie saoudite ?

Date et horaire Programme Lieu Billets 26 juin 2026 Cap-Vert vs Arabie saoudite NRG Stadium, Houston Billets

Calendrier de l'Arabie saoudite pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Arabie saoudite - Uruguay Hard Rock Stadium, Miami Billets 21 juin 2026 Espagne - Arabie saoudite Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Billets 26 juin 2026 Cap-Vert vs Arabie saoudite NRG Stadium, Houston Billets

Calendrier du Cap-Vert pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Espagne vs Cap-Vert Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets 21 juin 2026 Uruguay vs Cap-Vert Philadelphia Stadium, Philadelphie Billets 26 juin 2026 Cap-Vert vs Arabie saoudite NRG Stadium, Houston Billets

Comment obtenir vos places pour la rencontre Cap-Vert – Arabie saoudite ?

Plusieurs options s’offrent aux supporters pour obtenir leurs places.

Ventes officielles de la FIFA : la FIFA continue de mettre en vente des billets supplémentaires durant les dernières phases de vente, selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

la FIFA continue de mettre en vente des billets supplémentaires durant les dernières phases de vente, selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Plateforme de revente officielle de la FIFA : les supporters peuvent acquérir des billets de revente vérifiés directement auprès d’autres supporters via la plateforme de revente officielle de la FIFA.

les supporters peuvent acquérir des billets de revente vérifiés directement auprès d’autres supporters via la plateforme de revente officielle de la FIFA. Plateformes de revente : des intermédiaires comme StubHub offrent une autre option pour se procurer des places pour les rencontres les plus prisées de la Coupe du monde.

des intermédiaires comme StubHub offrent une autre option pour se procurer des places pour les rencontres les plus prisées de la Coupe du monde. Forfaits hospitalité : ces offres premium garantissent des places assises, un accès aux salons VIP, des prestations de restauration et des expériences exclusives le jour du match.

Tous les billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 seront dématérialisés et gérés via l’application mobile officielle de billetterie de la FIFA.

Combien coûtent les billets pour le match Cap-Vert - Arabie saoudite ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège, le stade et la demande.

Les places pour la phase de groupes débutent officiellement autour de 60 $ pour les catégories les moins chères, mais les prix de revente des affiches très demandées peuvent flamber à mesure que la date du match approche.

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce que vous devez savoir sur le NRG Stadium

Le match Cap-Vert – Arabie saoudite se tiendra au NRG Stadium de Houston, au Texas, l’un des principaux sites sportifs sélectionnés pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

L’enceinte, qui abrite les Houston Texans de la NFL, a déjà accueilli plusieurs événements sportifs et culturels de premier plan, tels que des Super Bowls, des rencontres internationales de football et des concerts de grande envergure.

Il accueillera plus de 70 000 spectateurs durant la Coupe du monde, garantissant une ambiance à la hauteur de l’événement pour les supporters saoudiens, cap-verdiens et internationaux.