Comment acheter des billets pour le match Canada - Qatar : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le BC Place et plus encore

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce comme un nouvel été inoubliable pour le football. Le Canada, pays hôte, visera à s’imposer face au Qatar à Vancouver lors de la phase de groupes.

Le Canada aborde la compétition avec de grandes ambitions : porté par une génération talentueuse et le soutien de tout un continent, il entend confirmer sa progression sur la scène internationale.

De son côté, le Qatar effectue son retour en Coupe du monde, déterminé à démontrer ses progrès après avoir organisé l’édition 2022 et investi massivement dans le développement de son équipe nationale.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos billets pour le match Canada - Qatar, y compris les tarifs et les canaux de distribution officiels.

Quand le match Canada - Qatar aura-t-il lieu ?

Date et heure Calendrier Lieu Billets 18 juin 2026 – 19 h Canada - Qatar BC Place, Vancouver Billets

Calendrier du Canada pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 12 juin 2026 Canada vs Bosnie-Herzégovine Stade de Toronto, Toronto Billets 18 juin 2026 Canada vs Qatar BC Place, Vancouver Billets 24 juin 2026 Suisse vs Canada Stade de Houston, Houston Billets

Calendrier de la Coupe du monde 2026 au Qatar

Date Calendrier Lieu Billets 13 juin 2026 Qatar - Suisse Stade de la baie de San Francisco, Santa Clara Billets 18 juin 2026 Canada vs Qatar BC Place, Vancouver Billets 24 juin 2026 Bosnie-Herzégovine - Qatar Stade de Mexico, Mexico Billets

Comment obtenir des billets pour le match Canada - Qatar ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort anticipés) sont terminées.

En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici le point sur la situation actuelle des ventes :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s'agit de transactions en temps réel. C'est la dernière occasion d'acheter directement auprès de la FIFA.

cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s'agit de transactions en temps réel. C'est la dernière occasion d'acheter directement auprès de la FIFA. Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi. Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent diverger du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Les supporters qui voyagent doivent vérifier dès que possible les conditions de visa et de voyage pour le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Combien coûtent les billets pour le match Canada - Qatar ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont disponibles à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les prix pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Les fourchettes de prix estimés pour chaque phase de la compétition sont présentées ci-dessous :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le BC Place

Le match Canada - Qatar se tiendra au BC Place de Vancouver, l’un des stades les plus modernes et emblématiques du Canada.

Situé dans le centre-ville de Vancouver, le BC Place dispose d’un toit rétractable, d’installations modernisées pour les supporters et d’un excellent accès aux transports en commun, ce qui en fait l’un des sites phares de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

L’enceinte doit accueillir plus de 54 000 supporters durant la compétition, garantissant une ambiance électrique pour chaque rencontre de la Coupe du monde.

Les supporters sont invités à arriver tôt le jour du match, en raison du renforcement des mesures de sécurité et de l’affluence attendue autour du stade.