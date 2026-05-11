Comment acheter des billets pour le match Canada - Bosnie-Herzégovine : prix des billets pour la Coupe du monde, informations sur le BMO Field et plus encore

Le Canada affrontera la Bosnie-Herzégovine au BMO Field de Toronto le 12 juin, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Ce rendez-vous s’annonce comme un moment historique pour les supporters canadiens.

Les Canadiens ont grimpé de 23 places au classement FIFA en deux ans, passant de la 50e à la 27e position, leur meilleur rang de l’histoire. Ils se préparent désormais à disputer deux phases finales de Coupe du monde consécutives pour la première fois.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter et à quels prix.

Quand aura lieu le match Canada - Bosnie-Herzégovine lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier du Canada pour la Coupe du monde 2026

Les Canadiens n’ont jamais obtenu le moindre point lors de leurs deux seules participations précédentes (1986 et 2022), mais ils espèrent bien lancer leur compteur lors des prochaines rencontres du groupe B :

Date Calendrier Lieu Billets Vendredi 12 juin Canada vs Bosnie-Herzégovine BMO Field (Toronto) Billets Jeudi 18 juin Canada vs Qatar BC Place (Vancouver) Billets Mercredi 24 juin Suisse vs Canada BC Place (Vancouver) Billets

Calendrier de la Bosnie-Herzégovine pour la Coupe du monde 2026

La Bosnie-Herzégovine a décroché une victoire mémorable en barrage contre l'Italie, s'assurant ainsi une place à la Coupe du monde 2026. Les matchs suivants l'attendent désormais en Amérique du Nord :

Date Calendrier Lieu Billets Vendredi 12 juin Canada vs Bosnie-Herzégovine BMO Field (Toronto) Billets Jeudi 18 juin Suisse vs Bosnie-Herzégovine SoFi Stadium (Inglewood) Billets Mercredi 24 juin Bosnie-Herzégovine vs Qatar Lumen Field (Seattle) Billets

Comment se procurer des places pour le match Canada - Bosnie ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les tirages au sort anticipés, sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets pour les premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l'état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions s’effectuent en temps réel. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub , notamment pour les rencontres à élimination directe très demandées, même si les tarifs peuvent dévier du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour le match Canada - Bosnie-Herzégovine ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026 : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les billets pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 € - 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $





Tout ce qu’il faut savoir sur le BMO Field

Le BMO Field est un stade en plein air situé à Exhibition Place, à Toronto (Ontario). Inauguré en 2007, il accueille les matchs du Toronto FC, club emblématique de la MLS, ainsi que ceux de l’équipe nationale canadienne de football.

De 2014 à 2016, une série de rénovations majeures a permis d’allonger la pelouse pour accueillir le football canadien, ouvrant la voie à l’arrivée des Argonauts de Toronto dès la saison 2016 de la LCF.

Le BMO Field fait partie des deux stades canadiens, avec le BC Place de Vancouver, sélectionnés pour accueillir des rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Pour répondre aux exigences de l’instance internationale, 17 756 sièges temporaires seront ajoutés, portant la capacité à 45 736 places pour cet événement estival majeur.

En mai dernier, le stade a enregistré sa plus forte affluence lorsque le Toronto FC a accueilli Lionel Messi et l’Inter Miami devant 44 828 spectateurs.