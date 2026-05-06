Comment acheter des billets pour le match Brésil - Maroc : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le MetLife Stadium et plus encore

Pour beaucoup, une Coupe du monde ne prend vraiment son envol qu’une fois que le Brésil entre en lice. Les fans n’auront pas longtemps à patienter cet été : les « rois de la samba » entameront leur parcours face au Maroc au MetLife Stadium, lors de la troisième journée du tournoi, le 13 juin.

Si la Seleção part favorite, les quintuples champions du monde ne doivent pas sous-estimer les Lions de l’Atlas, révélation du Mondial 2022 et toujours sur une dynamique positive.

GOAL vous fournit toutes les informations sur les billets pour le match de Coupe du monde Brésil - Maroc dans le New Jersey, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Coupe du monde Brésil - Maroc ?

Calendrier de la Coupe du monde 2026 du Brésil

Date Calendrier Lieu Billets 13 juin 2026 Brésil vs Maroc MetLife Stadium, East Rutherford Billets 20 juin 2026 Brésil – Haïti Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets 24 juin 2026 Écosse vs Brésil Hard Rock Stadium, Miami Gardens Billets

Calendrier du Maroc pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 13 juin 2026 Brésil vs Maroc Stade MetLife, East Rutherford Billets 19 juin 2026 Écosse vs Maroc Gillette Stadium, Foxborough Billets 24 juin 2026 Maroc vs Haïti Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets

Comment obtenir vos places pour le match Brésil - Maroc de la Coupe du monde ?

Les supporters peuvent se procurer les places officielles sur le site de la FIFA depuis septembre 2025.

La dernière phase officielle de vente des billets pour la Coupe du monde, dite « vente de dernière minute », a commencé le 1ᵉʳ avril et s’achèvera à la fin du tournoi.

Si vous n’avez pas encore obtenu de place, plusieurs options de revente s’offrent à vous :

Le canal officiel est la plateforme de revente et d’échange de la FIFA, accessible via FIFA.com/tickets. Initialement lancée en octobre 2025, cette plateforme a rouvert le 2 avril et restera disponible jusqu’à une heure avant le coup d’envoi de chaque rencontre.

Elle est accessible aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme d’échange de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents mexicains.

Des revendeurs tiers , tels que StubHub , proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Attention toutefois : l’offre y est souvent restreinte et les places se libèrent par intermittence. Pour maximiser vos chances, connectez-vous régulièrement, soyez prêt à valider votre panier aussitôt et gardez vos moyens de paiement à portée de main.

Combien coûtent les billets pour le match Brésil - Maroc de la Coupe du monde ?

Les billets pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1.

Catégorie 3 : Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Catégorie 4 : places les plus abordables, situées dans la partie supérieure du stade, en dehors des autres catégories.

Les tarifs officiels ont varié au fil des différentes phases de vente. Pour les matchs de groupe (hors pays hôtes), les premières estimations allaient de 60 à 620 dollars.

Affiche Brésil - Maroc

BRÉ Dernier match MAR 0 0 Nul 1 Maroc 2 - 1 Brésil 1 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Pronostic Brésil - Maroc pour la Coupe du monde

Si le Brésil reste la nation la plus titrée de l’histoire de la Coupe du monde, avec cinq étoiles au palmarès, les hommes de Carlo Ancelotti doivent encore convaincre après un parcours de qualification laborieux et des performances récentes en deçà de leur réputation.

Étonnamment, la Seleção n’a pas dépassé les quarts de finale lors des cinq dernières éditions. Malgré tout, son effectif talentueux lui confère de solides atouts.

Bien qu’ils aient perdu un tiers de leurs matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026, les optimistes du groupe souligneront qu’ils avaient essuyé un nombre similaire de défaites avant la Coupe du monde 2002 en Asie, qu’ils avaient finalement remportée.

Les hommes d’Ancelotti n’ont toutefois pas hérité d’une tâche facile pour leur entrée en lice. Le Maroc a surpris les observateurs en atteignant les demi-finales de la Coupe du monde 2022, puis en se hissant en finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (titre finalement attribué à l’issue d’une rencontre controversée contre le Sénégal).

Le Brésil mène certes 2-1 dans les confrontations directes entre les deux nations, l’une de ces victoires ayant été obtenue lors d’un match de groupe de la Coupe du monde 1998, mais c’est le Maroc qui a dominé la dernière rencontre.

Lors d’un match amical disputé au stade Ibn Batouta de Tanger en mars 2023, Sofiane Boufal et Abdelhamid Sabiri ont marqué pour les Lions de l’Atlas, encadrant la réponse de Casemiro, sous les yeux de 65 000 supporters marocains en fête.

Où se déroule le match Brésil-Maroc de la Coupe du monde ?

Le MetLife Stadium, complexe polyvalent situé au Meadowlands Sports Complex à East Rutherford dans le New Jersey, se trouve à environ 8 km à l’ouest de New York. Inauguré en 2010 pour remplacer le Giants Stadium, il sert d’écrin aux franchises NFL des New York Giants et des New York Jets.

L’enceinte a déjà accueilli plusieurs rencontres internationales, notamment lors de la Gold Cup de la CONCACAF 2011 et 2015 ainsi que la Copa América 2024.

Il a également accueilli la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025, opposant Chelsea au Paris Saint-Germain devant 81 118 spectateurs, en guise de répétition générale avant la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026.