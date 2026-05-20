Comment acheter des billets pour le match Brésil - Haïti : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le Lincoln Financial Field et plus encore

Le Brésil se rend sur la côte Est pour un match captivant du groupe C contre Haïti, qui s'annonce comme l'une des rencontres les plus animées de la phase préliminaire de la Coupe du monde 2026.

La Seleção, portée par une génération de stars planétaires et fidèle à l’esthétique du Joga Bonito, entend imposer sa suprématie dès l’entame de la compétition.

Haïti, symbole de résilience et d’ambition grandissante au sein de la CONCACAF, entend bien transformer le Lincoln Financial Field en un océan de rouge et de bleu pour ce choc historique face aux quintuples champions du monde.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour obtenir vos places : points de vente, tarifs et détails pratiques sur le stade.

Quand aura lieu le match Brésil - Haïti lors de la Coupe du monde 2026 ?

Coupe du monde - Grp. C Lincoln Financial Field

Calendrier du Brésil pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 14 juin 2026 Brésil vs Maroc MetLife Stadium, East Rutherford Billets 20 juin 2026 Brésil – Haïti Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets 25 juin 2026 Écosse vs Brésil Hard Rock Stadium, Miami Gardens Billets

Calendrier de Haïti pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 14 juin 2026 Haïti vs Écosse Gillette Stadium, Foxborough Billets 20 juin 2026 Brésil - Haïti Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets 25 juin 2026 Maroc vs Haïti Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Billets

Comment se procurer des places pour le match Brésil - Haïti ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en vente directe lors des premières phases est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors diverger de la valeur nominale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Brésil - Haïti ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et la date de la rencontre.

Pour la rencontre Brésil-Haïti à Philadelphie, les places d’entrée de gamme restent pour l’instant très accessibles aux supporters au budget limité. Alors que les quintuples champions du monde s’apprêtent à fouler la pelouse de l’un des principaux stades de la côte Est, la demande pour ce match du groupe C s’annonce comme l’une des plus élevées de tous les affiches neutres du premier tour.

Actuellement, les places les moins chères, situées en tribunes supérieures, sont vendues entre 120 et 200 dollars pour les acheteurs ayant passé par les canaux officiels. Sur le marché secondaire, les tarifs d’entrée de gamme démarrent autour de 912 dollars.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (haute) : 120 $ – 450 $

Catégorie 2 (Tribune intermédiaire) : 500 $ – 900 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 250 $ – 2 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 3 500 $

À noter que ces tarifs peuvent évoluer selon la demande du marché. Philadelphie étant une destination mondiale de premier plan et ce match un rendez-vous clé du groupe C pour le Brésil, la demande locale et touristique est particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à la rencontre au Lincoln Financial Field, se procurer rapidement les places de catégorie 3 encore disponibles constitue la stratégie la plus avisée.

Affiche Brésil – Haïti





BRÉ Derniers matches HAI 2 Victoires 0 Nul 0 Brésil 7 - 1 Haïti

Haïti 0 - 6 Brésil 13 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 2/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Tout ce qu'il faut savoir sur le Lincoln Financial Field.

Le stade de Philadelphie, dénommé Lincoln Financial Field (ou Philadelphia Stadium pour la compétition), est un monument architectural et la principale enceinte sportive de la vallée du Delaware.

Pour la Coupe du monde 2026, il offrira environ 69 000 places. Ses tribunes abruptes placent les supporters au plus près de l’action et valent au stade sa réputation de chaudron parmi les plus animés des États-Unis.