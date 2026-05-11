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Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
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Comment acheter des billets pour le match Brésil - Argentine : prix des billets pour la Coupe du monde, informations sur le stade et plus encore

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Lorsqu’ils s’affrontent, ces deux géants sud-américains offrent systématiquement un rendez-vous incontournable pour les amateurs de football.

Ce serait un véritable scénario de rêve pour les supporters de football du monde entier que de voir le Brésil et l’Argentine s’affronter en Amérique du Nord lors des phases à élimination directe de la Coupe du monde 2026.

Pourtant, ces deux géants aux multiples étoiles ne se sont plus croisés sur la plus grande scène du football depuis 36 ans. Lors de cette journée mémorable de l’Italie 90, plus de 60 000 spectateurs massés au Stadio Delle Alpi de Turin ont vu Claudio Caniggia marquer en fin de match et offrir la victoire à l’Argentine en huitièmes de finale.

Si les deux formations se retrouvent cet été, la demande de billets s’annonce stratosphérique. GOAL vous explique comment obtenir vos places pour la Coupe du monde 2026 : où les acheter et à quels prix.

Quand aura lieu le match Brésil - Argentine lors de la Coupe du monde 2026 ?

Aucun affrontement entre les deux nations n’est pour l’instant programmé dans le calendrier officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Comme elles évoluent dans des poules distinctes, un affrontement ne pourrait intervenir qu’à partir des phases à élimination directe.

Pour que cela se produise, les deux sélections doivent d’abord sortir de leur groupe, puis être opposées lors des 8es de finale, des quarts, des demies ou de la finale.

Calendrier du Brésil pour la Coupe du monde 2026

Quintuple champion du monde, un record, le Brésil n’a plus soulevé le trophée depuis 2002. Il visera donc un départ idéal en Amérique du Nord cet été, et son programme dans le groupe C est le suivant :

Date

Calendrier

Lieu

Billets

Samedi 13 juin

Brésil - Maroc

MetLife Stadium (East Rutherford)

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Vendredi 19 juin

Brésil – Haïti

Lincoln Financial Field (Philadelphie)

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Mercredi 24 juin

Écosse - Brésil

Hard Rock Stadium (Miami)

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Calendrier de l'Argentine pour la Coupe du monde 2026

L'Argentine vise à devenir la première équipe à conserver son titre mondial depuis le Brésil en 1962. Voici les rencontres du groupe J qui l'attendent :

Date

Calendrier

Lieu

Billets

16 juin 2026

Argentine vs Algérie

Arrowhead Stadium, Kansas City

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22 juin 2026

Argentine vs Autriche

AT&T Stadium, Arlington

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27 juin 2026

Jordanie vs Argentine

AT&T Stadium, Arlington

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Comment se procurer vos places pour la Coupe du monde 2026 ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en vente directe lors des premières phases est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

  • Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
  • Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les matchs à élimination directe très prisés, même si les tarifs peuvent dépasser la valeur nominale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont proposés à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les places pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie

Phase de groupes

Huitièmes de finale – Quarts de finale

Demi-finales et finale

Catégorie 1

250 $ – 400 $

600 – 1 200 €

1 500 $ – 6 730 $

Catégorie 2

150 € – 280 €

400 € – 800 €

1 000 $ - 4 210 $

Catégorie 3

100 $ – 200 $

200 € – 500 €

600 € - 2 790 €

Catégorie 4

60 € – 120 €

150 € – 350 €

400 $ - 2 030 $

Que attendre du clasico Brésil - Argentine ?

Les deux nations se sont affrontées à 115 reprises depuis 1914. Voici les dix dernières rencontres entre ces deux formations :

Date

Calendrier

Résultat

Lieu

Mars 2025

Qualifications pour la Coupe du monde : Argentine vs Brésil

4-1

Stade Monumental (Buenos Aires)

Novembre 2023

Qualifications pour la Coupe du monde : Brésil - Argentine

0-1

Maracanã (Rio de Janeiro)

Novembre 2021

Qualifications pour la Coupe du monde : Argentine - Brésil

0-0

Estadio San Juan del Bicentenario (San Juan)

Juillet 2021

Finale de la Copa América : Brésil - Argentine

0-1

Maracanã (Rio de Janeiro)

Novembre 2019

Superclásico de las Américas : Brésil - Argentine

0-1

Stade de l’université King Saud (Riyad)

Juillet 2019

Copa América, demi-finale : Brésil – Argentine

2-0

Stade Mineirão (Belo Horizonte)

Octobre 2018

Superclásico de las Américas : Argentine vs Brésil

0-1

Stade King Abdullah Sports City (Djeddah)

Juin 2017

Superclásico des Amériques : Brésil vs Argentine

0-1

Stade MCG (Melbourne)

Novembre 2016

Qualifications pour la Coupe du monde : Brésil vs Argentine

3-0

Estádio Mineirão, Belo Horizonte

Novembre 2015

Qualifications pour la Coupe du monde : Argentine - Brésil

1-1

Stade Monumental Antonio Vespucio Liberti (Buenos Aires)

Quelles sont les villes hôtes de la Coupe du monde de football 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici les villes et les stades qui accueilleront la compétition :

Pays

Stade (Ville)

Capacité

Canada

BC Place (Vancouver)

48 821


BMO Field (Toronto)

72 766

Mexique

Estadio Banorte (Mexique)

48 821


Estadio Akron (Guadalajara)

44 330


Stade BBVA (Monterrey)

50 113

États-Unis

Stade Mercedes-Benz (Atlanta)

67 382


Gillette Stadium (Foxborough)

63 815


AT&T Stadium (Dallas)

70 122


NRG Stadium (Houston)

68 311


Arrowhead Stadium (Kansas City)

67 513


SoFi Stadium (Inglewood)

69 650


Hard Rock Stadium (Miami)

64 091


MetLife Stadium (East Rutherford)

78 576


Lincoln Financial Field (Philadelphie)

65 827


Levi’s Stadium (San Francisco)

69 391


Lumen Field (Seattle)

65 123