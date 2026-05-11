Comment acheter des billets pour le match Brésil - Argentine : prix des billets pour la Coupe du monde, informations sur le stade et plus encore

Ce serait un véritable scénario de rêve pour les supporters de football du monde entier que de voir le Brésil et l’Argentine s’affronter en Amérique du Nord lors des phases à élimination directe de la Coupe du monde 2026.

Pourtant, ces deux géants aux multiples étoiles ne se sont plus croisés sur la plus grande scène du football depuis 36 ans. Lors de cette journée mémorable de l’Italie 90, plus de 60 000 spectateurs massés au Stadio Delle Alpi de Turin ont vu Claudio Caniggia marquer en fin de match et offrir la victoire à l’Argentine en huitièmes de finale.

Si les deux formations se retrouvent cet été, la demande de billets s’annonce stratosphérique. GOAL vous explique comment obtenir vos places pour la Coupe du monde 2026 : où les acheter et à quels prix.

Quand aura lieu le match Brésil - Argentine lors de la Coupe du monde 2026 ?

Aucun affrontement entre les deux nations n’est pour l’instant programmé dans le calendrier officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Comme elles évoluent dans des poules distinctes, un affrontement ne pourrait intervenir qu’à partir des phases à élimination directe.

Pour que cela se produise, les deux sélections doivent d’abord sortir de leur groupe, puis être opposées lors des 8es de finale, des quarts, des demies ou de la finale.

Calendrier du Brésil pour la Coupe du monde 2026

Quintuple champion du monde, un record, le Brésil n’a plus soulevé le trophée depuis 2002. Il visera donc un départ idéal en Amérique du Nord cet été, et son programme dans le groupe C est le suivant :

Date Calendrier Lieu Billets Samedi 13 juin Brésil - Maroc MetLife Stadium (East Rutherford) Billets Vendredi 19 juin Brésil – Haïti Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billets Mercredi 24 juin Écosse - Brésil Hard Rock Stadium (Miami) Billets

Calendrier de l'Argentine pour la Coupe du monde 2026

L'Argentine vise à devenir la première équipe à conserver son titre mondial depuis le Brésil en 1962. Voici les rencontres du groupe J qui l'attendent :

Date Calendrier Lieu Billets 16 juin 2026 Argentine vs Algérie Arrowhead Stadium, Kansas City Billets 22 juin 2026 Argentine vs Autriche AT&T Stadium, Arlington Billets 27 juin 2026 Jordanie vs Argentine AT&T Stadium, Arlington Billets

Comment se procurer vos places pour la Coupe du monde 2026 ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en vente directe lors des premières phases est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les matchs à élimination directe très prisés, même si les tarifs peuvent dépasser la valeur nominale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont proposés à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les places pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ - 2 030 $

Que attendre du clasico Brésil - Argentine ?

Les deux nations se sont affrontées à 115 reprises depuis 1914. Voici les dix dernières rencontres entre ces deux formations :

Date Calendrier Résultat Lieu Mars 2025 Qualifications pour la Coupe du monde : Argentine vs Brésil 4-1 Stade Monumental (Buenos Aires) Novembre 2023 Qualifications pour la Coupe du monde : Brésil - Argentine 0-1 Maracanã (Rio de Janeiro) Novembre 2021 Qualifications pour la Coupe du monde : Argentine - Brésil 0-0 Estadio San Juan del Bicentenario (San Juan) Juillet 2021 Finale de la Copa América : Brésil - Argentine 0-1 Maracanã (Rio de Janeiro) Novembre 2019 Superclásico de las Américas : Brésil - Argentine 0-1 Stade de l’université King Saud (Riyad) Juillet 2019 Copa América, demi-finale : Brésil – Argentine 2-0 Stade Mineirão (Belo Horizonte) Octobre 2018 Superclásico de las Américas : Argentine vs Brésil 0-1 Stade King Abdullah Sports City (Djeddah) Juin 2017 Superclásico des Amériques : Brésil vs Argentine 0-1 Stade MCG (Melbourne) Novembre 2016 Qualifications pour la Coupe du monde : Brésil vs Argentine 3-0 Estádio Mineirão, Belo Horizonte Novembre 2015 Qualifications pour la Coupe du monde : Argentine - Brésil 1-1 Stade Monumental Antonio Vespucio Liberti (Buenos Aires)

Quelles sont les villes hôtes de la Coupe du monde de football 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici les villes et les stades qui accueilleront la compétition :