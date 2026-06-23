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Comment acheter des billets pour le match Bosnie-Herzégovine - Qatar : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le Lumen Field et plus encore

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Voici la marche à suivre pour obtenir vos billets pour le match Bosnie-Herzégovine - Qatar de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Le match Bosnie-Herzégovine - Qatar se tiendra au Lumen Field de Seattle le 24 juin, dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos places, des tarifs aux formules hospitalité en passant par les détails sur le stade, afin de vous aider à dénicher les meilleures offres avant la rupture de stock.

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Quand le match Bosnie-Herzégovine - Qatar aura-t-il lieu ?

Date et horaireProgrammeLieuBillets
24 juin 2026 – 19 h 00Bosnie-Herzégovine - QatarLumen Field, SeattleBillets

Calendrier de la Bosnie-Herzégovine pour la Coupe du monde 2026

DateMatchStade et villeBillets
12 juin 2026Canada - Bosnie-HerzégovineBMO Field, Toronto, Canada 1-1
18 juin 2026Suisse - Bosnie-HerzégovineSoFi Stadium, Inglewood (Los Angeles), États-Unis 4-1
24 juin 2026Bosnie-Herzégovine - QatarLumen Field, Seattle, États-Unis Billets

Calendrier de la Coupe du monde 2026 au Qatar 

DateMatchLieu et villeBillets
13 juin 2026Qatar - SuisseLevi’s Stadium, Santa Clara (région de la baie de San Francisco), États-Unis 1-1
18 juin 2026Canada - QatarBC Place, Vancouver, Canada 6-0
24 juin 2026Bosnie-Herzégovine - QatarLumen Field, Seattle, États-Unis Billets

Comment obtenir des billets pour le match Bosnie-Herzégovine - Qatar ?

Plusieurs options s’offrent aux supporters pour obtenir leurs places.

  • Ventes officielles de la FIFA : la FIFA poursuit la mise en vente de billets durant plusieurs phases, via un tirage au sort ou selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».
  • Plateforme de revente officielle de la FIFA : les supporters peuvent acquérir des billets de revente certifiés directement auprès d’autres fans via la plateforme officielle de revente de la FIFA.
  • Plateformes de revente : StubHub constitue une alternative pour se procurer des places pour les rencontres à guichets fermés de la Coupe du monde.
  • Formules d’hospitalité : les supporters à la recherche d’expériences haut de gamme peuvent acheter des formules VIP comprenant l’accès à un salon, des repas et des prestations d’hospitalité exclusives les jours de match.

Tous les billets de la Coupe du monde de la FIFA sont dématérialisés et gérés via l’application mobile officielle de la FIFA dédiée à la billetterie.

Les supporters qui souhaitent obtenir les places les moins chères pour le match Bosnie-Herzégovine - Qatar sont invités à réserver dès que possible, les tarifs ayant tendance à augmenter à mesure que la rencontre approche.

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Combien coûtent les billets pour le match Bosnie-Herzégovine - Qatar ?

La FIFA a adopté une politique de tarification dynamique pour la Coupe du monde 2026 : le prix des places varie selon la catégorie, la disponibilité et la demande.

Les rencontres de la phase de groupes demeurent l’une des options les plus économiques pour les supporters souhaitant vivre la Coupe du monde en direct, surtout durant les premières phases de vente.

Actuellement, les places les moins chères pour Bosnie-Herzégovine - Qatar sont proposées entre 70 et 140 dollars environ, selon la catégorie de siège et l’évolution du marché de la revente.

CatégoriePhase de groupesHuitièmes de finale – Quarts de finaleDemi-finales et finale
Catégorie 1250 $ – 400 $600 $ – 1 200 $1 500 $ - 6 730 $
Catégorie 2150 € – 280 €400 € - 800 €1 000 $ - 4 210 $
Catégorie 3100 $ – 200 $200 € – 500 €600 € - 2 790 €
Catégorie 460 € – 120 €150 € – 350 €400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le Lumen Field

Le match Bosnie-Herzégovine – Qatar se tiendra au Lumen Field de Seattle, dans l’État de Washington, l’un des stades de football les plus bruyants et les plus emblématiques d’Amérique du Nord.

Antre des Seattle Seahawks (NFL) et des Seattle Sounders (MLS), il est réputé pour son ambiance électrique et ses supporters fervents.

Lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, il accueillera plus de 68 000 spectateurs et abritera plusieurs rencontres majeures du tournoi.

Grâce à sa culture footballistique, son public passionné et ses infrastructures modernes, Seattle pourrait bien devenir l’une des villes hôtes phares de la compétition.

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