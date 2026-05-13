Comment acheter des billets pour le match Bosnie-Herzégovine - Qatar : prix des billets pour la Coupe du monde, informations sur le Lumen Field et plus encore

Le match Bosnie-Herzégovine - Qatar se tiendra au Lumen Field de Seattle le 24 juin, dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

La Bosnie-Herzégovine, qui continue de bâtir une génération talentueuse capable de rivaliser avec les grandes nations européennes, affrontera le Qatar, fort de son expérience récente sur la scène internationale.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos places, des tarifs aux options d’hospitalité en passant par les détails sur le stade, afin de vous aider à réserver vos billets au meilleur prix avant la rupture de stock.

Quand le match Bosnie-Herzégovine - Qatar aura-t-il lieu ?

Date et heure Calendrier Lieu Billets 24 juin 2026 – 19h00 Bosnie-Herzégovine - Qatar Lumen Field, Seattle Billets

Calendrier de la Bosnie-Herzégovine pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu et ville Billets 12 juin 2026 Canada vs Bosnie-Herzégovine BMO Field , Toronto, Canada Billets 18 juin 2026 Suisse vs Bosnie-Herzégovine SoFi Stadium , Inglewood (Los Angeles), États-Unis Billets 24 juin 2026 Bosnie-Herzégovine vs Qatar Lumen Field , Seattle, États-Unis Billets

Calendrier de la Coupe du monde 2026 au Qatar Date Match Lieu et ville Billets 13 juin 2026 Qatar - Suisse Levi’s Stadium, Santa Clara (région de la baie de San Francisco), États-Unis Billets 18 juin 2026 Canada vs Qatar BC Place , Vancouver (Canada) Billets 24 juin 2026 Bosnie-Herzégovine - Qatar Lumen Field , Seattle, États-Unis Billets

Comment obtenir vos billets pour le match Bosnie-Herzégovine – Qatar ?

Plusieurs options s’offrent aux supporters souhaitant assister à la rencontre Bosnie-Herzégovine - Qatar au Lumen Field de Seattle, États-Unis, lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Ventes officielles de la FIFA : la FIFA poursuit la mise en vente de billets durant plusieurs phases, incluant un tirage au sort et la formule « premier arrivé, premier servi ».

la FIFA poursuit la mise en vente de billets durant plusieurs phases, incluant un tirage au sort et la formule « premier arrivé, premier servi ». Plateforme de revente officielle de la FIFA : les supporters peuvent acquérir des billets de revente vérifiés directement auprès d’autres fans via la plateforme officielle d’échange de billets de la FIFA.

les supporters peuvent acquérir des billets de revente vérifiés directement auprès d’autres fans via la plateforme officielle d’échange de billets de la FIFA. Marchés secondaires : StubHub demeure une alternative pour se procurer des places pour les rencontres à guichets fermés de la Coupe du monde.

StubHub demeure une alternative pour se procurer des places pour les rencontres à guichets fermés de la Coupe du monde. Forfaits hospitalité : les fans exigeants peuvent acquérir des packages VIP incluant l’accès à un salon, des repas et une hospitalité exclusive le jour du match.

Tous les billets de la Coupe du monde de la FIFA sont dématérialisés et gérés via l’application mobile officielle de la FIFA dédiée à la billetterie.

Les supporters qui cherchent les places les moins chères pour Bosnie-Herzégovine - Qatar doivent réserver tôt, avant la hausse des tarifs prévue à l’approche du coup d’envoi.

Combien coûtent les billets pour le match Bosnie-Herzégovine - Qatar ?

La FIFA a adopté une politique de tarification dynamique pour la Coupe du monde 2026 : le prix des places varie selon la catégorie, la disponibilité et la demande.

Les rencontres de la phase de groupes demeurent l’une des options les plus économiques pour les supporters souhaitant vivre la Coupe du monde en direct, surtout durant les premières phases de vente.

Les places les moins chères pour la rencontre Bosnie-Herzégovine – Qatar sont actuellement estimées entre 70 et 140 dollars environ, selon la localisation des sièges et les conditions du marché de la revente.

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ - 2 030 $

Tout ce que vous devez savoir sur le Lumen Field

Le match Bosnie-Herzégovine – Qatar se tiendra au Lumen Field de Seattle, dans l’État de Washington, l’un des stades de football les plus bruyants et les plus emblématiques d’Amérique du Nord.

Antre des Seattle Seahawks (NFL) et des Seattle Sounders (MLS), il est réputé pour son ambiance électrique et ses supporters fervents.

Lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, il accueillera plus de 68 000 spectateurs et abritera plusieurs rencontres majeures du tournoi.

Avec sa culture footballistique ancrée, son public fervent et ses infrastructures modernes, Seattle pourrait bien devenir l’une des villes hôtes phares de la compétition.