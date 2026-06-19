Comment acheter des billets pour le match Belgique - Iran : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le SoFi Stadium et plus encore

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce déjà comme un mois de football inoubliable, et la rencontre entre la Belgique et l’Iran, programmée à Los Angeles, figure parmi les affiches les plus attendues de la phase de groupes.

La Belgique aligne toujours l’une des équipes les plus solides du football international, tandis que l’Iran, l’une des sélections les plus régulières d’Asie, est porté par une dynamique prometteuse. Les supporters se ruent déjà pour réserver leurs places au SoFi Stadium.

Alors que les fans de football attendent avec impatience ce match passionnant entre la Belgique et l’Iran lors de la Coupe du monde, obtenir des billets est devenu une priorité absolue. En parallèle de l’organisation de votre voyage pour assister à la rencontre en direct, d’autres options peuvent enrichir votre expérience. Pour les amateurs de paris sportifs, le code promo Goldrush permet de débloquer des bonus exclusifs et de maximiser vos gains, que vous suiviez la rencontre depuis les tribunes ou depuis votre canapé.

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Quand le match Belgique - Iran aura-t-il lieu ?

Date et heure Calendrier Lieu Billets 21 juin 2026 – 19 h 00 Belgique - Iran SoFi Stadium, Inglewood Billets

Calendrier de la Belgique pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 15 juin 2026 Belgique - Égypte Lumen Field, Seattle Billets 21 juin 2026 Belgique - Iran SoFi Stadium, Inglewood Billets 26 juin 2026 Nouvelle-Zélande - Belgique BC Place, Vancouver Billets

Calendrier de l'Iran pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Iran - Nouvelle-Zélande SoFi Stadium, Inglewood Billets 21 juin 2026 Belgique - Iran SoFi Stadium, Inglewood Billets 26 juin 2026 Égypte - Iran Lumen Field, Seattle Billets

Comment obtenir des billets pour le match Belgique - Iran ?

Plusieurs options s’offrent aux supporters souhaitant assister à la rencontre Belgique - Iran de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Ventes officielles de la FIFA : l’instance met progressivement des places en vente par phases, via des tirages au sort et des périodes « premier arrivé, premier servi ».

l’instance met progressivement des places en vente par phases, via des tirages au sort et des périodes « premier arrivé, premier servi ». Plateforme de revente officielle de la FIFA : les supporters peuvent acquérir des billets de revente vérifiés directement auprès d’autres fans via la plateforme officielle de la FIFA.

les supporters peuvent acquérir des billets de revente vérifiés directement auprès d’autres fans via la plateforme officielle de la FIFA. Plateformes de revente de billets : StubHub demeure l’un des moyens les plus rapides d’obtenir des places pour les rencontres à guichets fermés ou très prisées de la Coupe du monde.

StubHub demeure l’un des moyens les plus rapides d’obtenir des places pour les rencontres à guichets fermés ou très prisées de la Coupe du monde. Formules d’hospitalité : ces offres premium incluent des places garanties, l’accès à des salons VIP, un service de restauration exclusif et une expérience match de premier ordre.

Tous les billets de la Coupe du monde de la FIFA 2026 seront dématérialisés et gérés via l’application mobile officielle de billetterie de la FIFA.

Combien coûtent les billets pour le match Belgique - Iran ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège, la demande et le stade de la compétition.

Actuellement, les places les moins chères pour Belgique - Iran se négocient autour de 100 à 180 dollars sur les plateformes de revente, tandis que les catégories premium, les sièges en bas de tribune et les formules d’hospitalité peuvent s’envoler bien au-delà.

Pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix, il est conseillé d’acheter dès que possible, avant la hausse des tarifs à l’approche du coup d’envoi.

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 € – 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le SoFi Stadium

Le match Belgique - Iran se tiendra au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie, l’une des enceintes les plus modernes au monde.

Inauguré en 2020, le SoFi Stadium accueille les Rams et les Chargers de Los Angeles, deux franchises de la NFL, et s’est rapidement imposé comme un haut lieu des grands événements sportifs internationaux aux États-Unis.

Grâce à ses infrastructures de pointe, à sa vaste capacité et à sa situation privilégiée près du centre-ville de Los Angeles, il est prévu qu’il accueille plusieurs rencontres majeures de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Il devrait accueillir plus de 70 000 supporters durant la Coupe du monde de la FIFA, garantissant une ambiance électrique pour l’un des matchs les plus attendus de la phase de groupes.