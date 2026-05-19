Comment acheter des billets pour le match Belgique - Iran : prix des billets pour la Coupe du monde, informations sur le SoFi Stadium et plus encore

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce déjà comme un mois de football inoubliable, et la rencontre entre la Belgique et l’Iran, programmée à Los Angeles, figure parmi les affiches les plus attendues de la phase de groupes.

La Belgique, qui peut toujours se targuer de posséder l’une des meilleures équipes du football international, et l’Iran, bénéficiant d’une formidable dynamique en tant que l’une des formations les plus régulières d’Asie, devraient offrir un spectacle de premier plan au SoFi Stadium.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos places pour le match Belgique-Iran : prix des billets, formules hospitalité, détails sur le stade et meilleures offres en ligne.

Quand le match Belgique - Iran aura-t-il lieu ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets 21 juin 2026 – 19h00 Belgique vs Iran SoFi Stadium, Inglewood Billets

Calendrier de la Belgique pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Belgique vs Égypte Lumen Field, Seattle Billets 21 juin 2026 Belgique vs Iran SoFi Stadium, Inglewood Billets 26 juin 2026 Nouvelle-Zélande vs Belgique BC Place, Vancouver Billets

Calendrier de l'Iran pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Iran - Nouvelle-Zélande SoFi Stadium, Inglewood Billets 21 juin 2026 Belgique vs Iran SoFi Stadium, Inglewood Billets 26 juin 2026 Égypte - Iran Lumen Field, Seattle Billets

Comment obtenir des billets pour le match Belgique - Iran ?

Plusieurs options permettent aux supporters d’obtenir des places pour la rencontre Belgique - Iran de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Ventes officielles de la FIFA : la FIFA poursuit la mise en vente des billets par phases successives, incluant un tirage au sort et une procédure « premier arrivé, premier servi ».

la FIFA poursuit la mise en vente des billets par phases successives, incluant un tirage au sort et une procédure « premier arrivé, premier servi ». Sur sa plateforme de revente officielle , la FIFA permet aux supporters d’acheter des billets vérifiés directement auprès d’autres fans.

officielle permet aux supporters d’acheter des billets vérifiés directement auprès d’autres fans. Marchés secondaires : StubHub demeure l’un des canaux les plus rapides pour se procurer des places pour les rencontres à guichets fermés ou très prisées de la Coupe du monde.

StubHub demeure l’un des canaux les plus rapides pour se procurer des places pour les rencontres à guichets fermés ou très prisées de la Coupe du monde. Offres d’hospitalité : les formules premium incluent des places garanties, l’accès à des salons VIP, un service de restauration exclusif et une expérience match de premier ordre.

Tous les billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 seront dématérialisés et gérés via l’application mobile officielle de billetterie de la FIFA.

Combien coûtent les billets pour le match Belgique - Iran ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège, la demande et la phase de la compétition.

Actuellement, les places les moins chères pour Belgique-Iran se négocient autour de 100 à 180 dollars sur les plateformes de revente, tandis que les catégories premium, les tribunes basses et les formules d’hospitalité peuvent atteindre des sommes bien plus élevées.

Pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix, il est conseillé d’acheter dès que possible, avant la hausse des tarifs prévue à mesure que la rencontre approche.

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 € – 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce que vous devez savoir sur le SoFi Stadium

Le match Belgique - Iran se tiendra au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie, l’une des enceintes sportives les plus modernes au monde.

Inauguré en 2020, il abrite les franchises NFL des Los Angeles Rams et des Los Angeles Chargers et s’est rapidement imposé comme un haut lieu du sport international aux États-Unis.

Grâce à ses infrastructures de pointe, sa vaste capacité d’accueil et sa situation privilégiée près du centre-ville de Los Angeles, le SoFi Stadium est également prévu pour accueillir plusieurs rencontres majeures de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Pendant la Coupe du monde de la FIFA, il devrait accueillir plus de 70 000 supporters, garantissant une ambiance électrique pour l’un des matchs les plus attendus de la phase de groupes.