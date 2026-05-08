La Belgique affrontera l'Égypte au Lumen Field de Seattle le 15 juin 2026, alors que la quête de la gloire mondiale se poursuit dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Lors de cette rencontre de la phase de groupes, la Belgique visera à imposer sa suprématie dans le groupe G et à démontrer que sa nouvelle génération est prête pour la scène internationale, tandis que l’Égypte cherchera à créer la surprise dès l’entame du tournoi, portée par ses supporters passionnés. GOAL vous indique où les acheter et à quel prix. Réservez dès maintenant vos places pour cette rencontre de la Coupe du monde. Quand aura lieu le match Belgique - Égypte lors de la Coupe du monde 2026 ? Date et horaire Match Lieu Billets 15 juin 2026, 12 h 00 Belgique vs Égypte Lumen Field, Seattle Billets Calendrier de la Belgique pour la Coupe du monde Date Match Lieu Billets 15 juin 2026 Belgique vs Égypte Lumen Field, Seattle Billets 21 juin 2026 Belgique vs Iran SoFi Stadium, Los Angeles Billets 27 juin 2026 Nouvelle-Zélande vs Belgique BC Place, Vancouver Billets Calendrier de l'Égypte pour la Coupe du monde Date Match Lieu Billets 15 juin 2026 Belgique vs Égypte Lumen Field, Seattle Billets 20 juin 2026 Égypte vs Nouvelle-Zélande BC Place, Vancouver Billets 26 juin 2026 Égypte vs Iran Lumen Field, Seattle Billets Comment se procurer des places pour la rencontre Belgique - Égypte de la Coupe du monde ? À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort aléatoires anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité initiale via les premières phases est désormais extrêmement limitée. Voici l’état actuel des ventes de billets : Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA. Marché officiel de revente de la FIFA : unique plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

unique plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi. Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub peuvent aussi proposer des places, souvent indispensables pour les rencontres très demandées dont les contingents officiels sont épuisés. Vérifiez toujours les conditions générales du site avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour le match Belgique - Égypte de la Coupe du monde ?

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ - 2 030 $

Que attendre du match Belgique - Égypte ?

Ce match s’annonce comme l’un des temps forts de la première semaine. La flexibilité tactique de la Belgique sera mise à rude épreuve par la défense disciplinée et les transitions rapides de l’Égypte.

Seattle étant un carrefour de transport majeur, attendez-vous à un afflux massif de supporters internationaux qui devraient apporter une ambiance festive et cosmopolite au Lumen Field.

Pour les billets les moins chers, visez les places de catégorie 4 situées en tribune supérieure du Lumen Field. La conception du stade garantit une excellente visibilité même depuis les points les plus élevés, ce qui en fait l’un des meilleurs sites pour les supporters soucieux de leur budget.