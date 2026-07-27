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Barcelona vs Al Ahly ticketsGetty Images
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Comment acheter des billets pour le match Barcelone - Al Ahly : tarifs du Trophée Joan Gamper 2026, heure du coup d'envoi et plus encore

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Al Ahly SC

Le match Barça - Al Ahly est officiel. Le Camp Nou accueillera la rencontre du Trophée Gamper le 19 août.

Le traditionnel match d’ouverture de la pré-saison du FC Barcelone retrouve cette année son cadre habituel, avec une touche historique. Pour la 61^e édition du Trophée Joan Gamper, le grand club égyptien Al Ahly deviendra la première équipe africaine à participer à cette rencontre, lorsqu’il affrontera les Blaugrana au Spotify Camp Nou le mercredi 19 août 2026.

L’événement marquera également le retour du Barça au Spotify Camp Nou pour son premier match à domicile de la saison 2026-2027, ainsi que la présentation officielle de l’effectif, deux raisons qui font de cette édition l’une des plus attendues depuis plusieurs années. C’est d’ailleurs la première fois que le trophée se dispute dans l’antre blaugrana depuis sa réouverture, les deux dernières éditions ayant été disputées à l’Estadi Olímpic Lluís Companys et à l’Estadi Johan Cruyff.

GOAL vous explique comment acheter vos places, à quel prix et ce que vous devez savoir avant de vous rendre au stade.

Quand a lieu le match Barcelone - Al Ahly ?

Date

Programme

Lieu

Billets

19 août 2026

Barcelone - Al Ahly

Spotify Camp Nou, Barcelone

Billets

Comment acheter vos places pour Barcelone - Al Ahly

La méthode la plus sûre consiste à passer par les canaux officiels de billetterie du FC Barcelone, où les membres bénéficient d’un accès prioritaire avant la mise en vente au grand public. Ce match revêtant une importance particulière, puisqu’il s’agit à la fois de la présentation de l’équipe et du premier Trophée Gamper de retour au Camp Nou, attendez-vous à ce que les billets partent très vite ; il est donc judicieux de les acheter le plus tôt possible.

Le Camp Nou, encore en phase de réouverture progressive après sa rénovation, pourrait offrir une capacité réduite par rapport à un match jour classique. Le stade se divise en quatre tribunes principales :

  • Tribuna – la tribune centrale haut de gamme offrant la meilleure visibilité
  • Lateral – les tribunes latérales offrant une vue panoramique sur le terrain
  • Gol Sud – derrière l’un des buts
  • Gol Nord – derrière l’autre but

Si les billets officiels sont épuisés ou si vous recherchez plus de flexibilité dans le choix de votre siège, des plateformes de revente fiables telles que StubHub proposent également des annonces pour le match Barcelone – Al Ahly.

Combien coûtent les billets pour le match Barcelone – Al Ahly ?

Les tarifs varient selon la tribune, le niveau et l’approche du jour J. Comptez environ 24 € pour une place en tribune générale, et jusqu’à 199 € et plus pour les zones centrales premium. Sur le marché de la revente, des offres ont été observées entre environ 330 £ et 375 £, témoignant d’une demande déjà élevée pour cette affiche.

Comme toujours, les tarifs ont tendance à grimper à mesure que le coup d’envoi approche ; il est donc plus avantageux de réserver ses places dès maintenant.

Le FC Barcelone et Al Ahly se sont-ils déjà affrontés ?

Oui, ce n’est pas la première fois que ces deux géants s’affrontent, même si cela fait un certain temps. La rencontre du 19 août sera leur quatrième confrontation au total, et le Barça a remporté toutes les rencontres précédentes :

Date

Compétition

Lieu

Résultat

Avril 1961

Match amical

Stade Mokhtar El Tetsh, Le Caire

Barcelone 6-1 Al Ahly

Avril 2007

Match amical du centenaire d’Al Ahly

Stade international du Caire

Barcelone 4-0 Al Ahly

Juillet 2009

Coupe de Wembley

Stade de Wembley, Londres

Barcelone 4-1 Al Ahly

Malgré un bilan historiquement déséquilibré, cette rencontre revêt une importance particulière : ce sera la toute première visite d'Al Ahly au Camp Nou, et l'occasion pour le club égyptien de se mesurer pour la première fois à l'équipe actuelle du Barça sur son propre terrain.

À quoi s’attendre pour la rencontre Barcelone - Al Ahly

Il s’agit seulement de leur deuxième confrontation ; la première ayant eu lieu il y a près de vingt ans, ce qui confère à ces retrouvailles un cachet particulier. Al Ahly, l’un des clubs les plus titrés d’Afrique, viendra donc tester son niveau face à une formation barcelonaise qui en profitera pour présenter son effectif – et ses nouvelles recrues – à ses supporters, juste avant le coup d’envoi du championnat.

Les deux équipes devraient offrir un match de préparation intense, devant un Camp Nou archi-comble et une ambiance digne d’une grande occasion, marquant officiellement le coup d’envoi de la saison barcelonaise.

Où se déroule le match Barcelone - Al Ahly ?

Le club catalan a réintégré son antre emblématique le 22 novembre 2025, après plus de deux ans passés à Montjuïc pour cause de rénovation. Le stade est encore en phase de réouverture progressive, avec des capacités et des services qui s’élargissent peu à peu. Il s’agit de la première édition du Trophée Gamper dans l’enceinte remaniée depuis plusieurs années, un détail qui ajoute encore à l’exceptionnalité de cette affiche entre le Barça et Al Ahly.

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