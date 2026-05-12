Comment acheter des billets pour le match Autriche - Jordanie : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le Levi’s Stadium et plus encore

La Coupe du monde de la FIFA 2026, qui se tiendra en Amérique du Nord, suscite déjà l’engouement. Parmi les affiches les plus attendues de la phase de groupes, on note le match Autriche-Jordanie programmé au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie.

L’Autriche, avec sa rigueur tactique européenne, affrontera la Jordanie, dont le football connaît l’une des croissances les plus rapides en Asie, dans un duel susceptible de mobiliser les foules aussi bien parmi les supporters déplacés que les amateurs locaux.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos billets pour la rencontre Autriche - Jordanie : tarifs, disponibilité, options d’hospitalité et moyens les plus économiques de réserver votre place.

Quand se déroule le match Autriche - Jordanie ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets 16 juin 2026 – 20h00 Autriche - Jordanie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets

Calendrier et billets de l'Autriche pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu / Stade Statut 16 juin 2026 Autriche - Jordanie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 22 juin 2026 Argentine vs Autriche AT&T Stadium, Dallas Billets 28 juin 2026 Algérie – Autriche Arrowhead Stadium, Kansas City Billets

Calendrier et billets pour la Coupe du monde 2026 en Jordanie.

Date Calendrier Lieu / Stade Statut 16 juin 2026 Autriche - Jordanie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 22 juin 2026 Jordanie - Algérie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 28 juin 2026 Jordanie vs Argentine AT&T Stadium, Dallas Billets

Comment se procurer des billets pour la rencontre Autriche - Jordanie ?

À noter que les deux formations figurent dans, en compagnie de l’Argentine et de l’Algérie. La Jordanie disputera ses deux premiers matchs aupuis rejoindra Dallas pour la dernière rencontre de la phase de groupes.

Les supporters souhaitant assister au match Autriche-Jordanie lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 disposent de plusieurs canaux officiels et sécurisés pour obtenir leurs billets, mais la demande s’annonce forte étant donné la popularité des rencontres disputées sur la côte ouest.

Voici les principaux canaux d’achat :

Phase de vente officielle de la FIFA : l’instance met progressivement en vente les places restantes selon la règle du « premier arrivé, premier servi » sur sa plateforme officielle de billetterie.

l’instance met progressivement en vente les places restantes selon la règle du « premier arrivé, premier servi » sur sa plateforme officielle de billetterie. Plateforme officielle de revente de la FIFA : les supporters peuvent acheter des billets de revente vérifiés auprès d'autres supporters à des prix réglementés, dans la limite des places disponibles.

les supporters peuvent acheter des billets de revente vérifiés auprès d'autres supporters à des prix réglementés, dans la limite des places disponibles. Plateformes de revente de billets : des sites de confiance comme StubHub offrent un accès rapide aux places, notamment lorsque les contingents officiels sont épuisés.

des sites de confiance comme StubHub offrent un accès rapide aux places, notamment lorsque les contingents officiels sont épuisés. Forfaits hospitalité : ces offres premium comprennent des places VIP, un accès aux salons, des services de restauration et une entrée prioritaire.

Tous les billets pour la Coupe du monde 2026 seront dématérialisés et accessibles via l’application officielle de billetterie de la FIFA, rendant l’accès mobile indispensable.

Combien coûtent les billets pour le match Autriche - Jordanie ?

La tarification des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 suit une structure dynamique, les prix variant selon la catégorie de place, la demande et le stade du tournoi.

Lors de la phase de groupes, et notamment pour la rencontre Autriche-Jordanie, les places les moins chères sont vendues entre 60 et 120 dollars dans les canaux de billetterie officiels. Sur le marché secondaire, les tarifs fluctuent selon l’offre et la demande.

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le Levi’s Stadium

Situé à Santa Clara, en Californie, le Levi’s Stadium est l’un des équipements sportifs les plus modernes des États-Unis et accueillera plusieurs rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Antre des 49ers de San Francisco (NFL), il est salué pour son design avant-gardiste, ses infrastructures de pointe et ses caractéristiques durables.

Lors de la Coupe du monde, il accueillera plus de 68 000 supporters, garantissant une ambiance électrique au cœur de la Silicon Valley.

Son emplacement en fait l’un des sites les plus accessibles pour les supporters venant de San Francisco, San Jose et des environs.