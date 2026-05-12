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Comment acheter des billets pour le match Autriche - Jordanie : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le Levi’s Stadium et plus encore

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Voici la marche à suivre pour obtenir vos billets pour le match Autriche - Jordanie.

La Coupe du monde de la FIFA 2026, qui se tiendra en Amérique du Nord, suscite déjà l’engouement. Parmi les affiches les plus attendues de la phase de groupes, on note le match Autriche-Jordanie programmé au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie.

L’Autriche, avec sa rigueur tactique européenne, affrontera la Jordanie, dont le football connaît l’une des croissances les plus rapides en Asie, dans un duel susceptible de mobiliser les foules aussi bien parmi les supporters déplacés que les amateurs locaux.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos billets pour la rencontre Autriche - Jordanie : tarifs, disponibilité, options d’hospitalité et moyens les plus économiques de réserver votre place.

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Quand se déroule le match Autriche - Jordanie ?

Date et horaireCalendrierLieuBillets
16 juin 2026 – 20h00Autriche - JordanieLevi’s Stadium, Santa ClaraBillets

Calendrier et billets de l'Autriche pour la Coupe du monde 2026

DateCalendrierLieu / StadeStatut
16 juin 2026Autriche - JordanieLevi’s Stadium, Santa ClaraBillets
22 juin 2026Argentine vs AutricheAT&T Stadium, DallasBillets
28 juin 2026Algérie – AutricheArrowhead Stadium, Kansas CityBillets

Calendrier et billets pour la Coupe du monde 2026 en Jordanie.

DateCalendrierLieu / StadeStatut
16 juin 2026Autriche - JordanieLevi’s Stadium, Santa ClaraBillets
22 juin 2026Jordanie - AlgérieLevi’s Stadium, Santa ClaraBillets
28 juin 2026Jordanie vs ArgentineAT&T Stadium, DallasBillets
À noter que les deux formations figurent dans le groupe J, en compagnie de l’Argentine et de l’Algérie. La Jordanie disputera ses deux premiers matchs au Levi’s Stadium, puis rejoindra Dallas pour la dernière rencontre de la phase de groupes.

Comment se procurer des billets pour la rencontre Autriche - Jordanie ?

Les supporters souhaitant assister au match Autriche-Jordanie lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 disposent de plusieurs canaux officiels et sécurisés pour obtenir leurs billets, mais la demande s’annonce forte étant donné la popularité des rencontres disputées sur la côte ouest.

Voici les principaux canaux d’achat :

  • Phase de vente officielle de la FIFA : l’instance met progressivement en vente les places restantes selon la règle du « premier arrivé, premier servi » sur sa plateforme officielle de billetterie.
  • Plateforme officielle de revente de la FIFA : les supporters peuvent acheter des billets de revente vérifiés auprès d'autres supporters à des prix réglementés, dans la limite des places disponibles.
  • Plateformes de revente de billets : des sites de confiance comme StubHub offrent un accès rapide aux places, notamment lorsque les contingents officiels sont épuisés.
  • Forfaits hospitalité : ces offres premium comprennent des places VIP, un accès aux salons, des services de restauration et une entrée prioritaire.

Tous les billets pour la Coupe du monde 2026 seront dématérialisés et accessibles via l’application officielle de billetterie de la FIFA, rendant l’accès mobile indispensable.

Réservezdès maintenantvos places pour le match Autriche - Jordanie.

Combien coûtent les billets pour le match Autriche - Jordanie ?

La tarification des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 suit une structure dynamique, les prix variant selon la catégorie de place, la demande et le stade du tournoi.

Lors de la phase de groupes, et notamment pour la rencontre Autriche-Jordanie, les places les moins chères sont vendues entre 60 et 120 dollars dans les canaux de billetterie officiels. Sur le marché secondaire, les tarifs fluctuent selon l’offre et la demande.

CatégoriePhase de groupesHuitièmes de finale – Quarts de finaleDemi-finales et finale
Catégorie 1250 $ – 400 $600 – 1 200 €1 500 $ – 6 730 $
Catégorie 2150 € – 280 €400 € – 800 €1 000 $ - 4 210 $
Catégorie 3100 $ – 200 $200 € – 500 €600 € - 2 790 €
Catégorie 460 € – 120 €150 € – 350 €400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le Levi’s Stadium

Situé à Santa Clara, en Californie, le Levi’s Stadium est l’un des équipements sportifs les plus modernes des États-Unis et accueillera plusieurs rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Antre des 49ers de San Francisco (NFL), il est salué pour son design avant-gardiste, ses infrastructures de pointe et ses caractéristiques durables.

Lors de la Coupe du monde, il accueillera plus de 68 000 supporters, garantissant une ambiance électrique au cœur de la Silicon Valley.

Son emplacement en fait l’un des sites les plus accessibles pour les supporters venant de San Francisco, San Jose et des environs.

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