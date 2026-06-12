La Coupe du monde de la FIFA 2026 est enfin là, et l’un des matchs les plus attendus de la phase de groupes opposera l’Autriche à la Jordanie au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie.

L’Autriche, incarnation de la rigueur tactique européenne, défiera la Jordanie, dont le football connaît l’une des croissances les plus fulgurantes en Asie. Un affrontement qui devrait captiver les passionnés du monde entier, qu’ils soient présents dans les tribunes ou connectés à distance.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos billets pour la rencontre Autriche - Jordanie : tarifs, disponibilité et moyens les plus économiques de réserver votre place.

Quand se déroule le match Autriche - Jordanie ?

Date et horaire Calendrier (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Mardi 16 juin Autriche - Jordanie (coup d’envoi à 21 h, heure du Pacifique) Levi’s Stadium, Santa Clara Billets

Calendrier et billets de l'Autriche pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu / Stade Statut 16 juin 2026 Autriche - Jordanie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 22 juin 2026 Argentine vs Autriche AT&T Stadium, Dallas Billets 28 juin 2026 Algérie - Autriche Arrowhead Stadium, Kansas City Billets

Calendrier et billets pour la Coupe du monde 2026 en Jordanie.

Date Calendrier Lieu / Stade Statut 16 juin 2026 Autriche vs Jordanie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 22 juin 2026 Jordanie vs Algérie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 28 juin 2026 Jordanie vs Argentine AT&T Stadium, Dallas Billets

À noter pour les supporters : les deux formations figurent dans le groupe J, en compagnie de l’Argentine et de l’Algérie. La Jordanie disputera deux rencontres consécutives au Levi’s Stadium avant de rallier Dallas pour la dernière sortie de la phase de groupes.

Comment se procurer des places pour Autriche - Jordanie

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort aléatoires anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors de la première phase de vente est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA. Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi. Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser la valeur nominale. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour le match Autriche - Jordanie ?

La tarification des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 est dynamique : elle dépend de la catégorie de siège, de la demande et du stade de la compétition.

Pour les rencontres de la phase de groupes comme Autriche - Jordanie, les places les moins chères oscillent généralement entre 60 et 120 dollars sur la billetterie officielle, tandis que le marché de la revente fluctue selon l’offre et la demande.

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € - 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le Levi’s Stadium

Situé à Santa Clara, en Californie, le Levi’s Stadium est l’un des équipements sportifs les plus modernes des États-Unis et accueillera plusieurs rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Antre des 49ers de San Francisco (NFL), il est salué pour son design avant-gardiste, ses infrastructures de pointe et ses caractéristiques durables.

Lors de la Coupe du monde, il accueillera plus de 68 000 supporters, garantissant une ambiance électrique au cœur de la Silicon Valley.

Son emplacement en fait l’un des sites les plus accessibles de la compétition pour les supporters venant de San Francisco, San Jose et des environs.