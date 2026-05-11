La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce comme un nouvel été inoubliable pour les fans de football, avec notamment une rencontre de la phase de groupes qui opposera l’Australie à la Turquie à Vancouver.

L’Australie abordera la Coupe du monde avec l’intention de confirmer sa progression sur la scène internationale, tandis que la Turquie, portée par une génération de joueurs talentueux et un élan grandissant, se présente comme l’un des outsiders les plus redoutables du continent européen.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos billets pour la rencontre Australie - Turquie : prix, catégories de places, formules d’hospitalité et détails sur le stade.

Quand se déroule Australie - Turquie ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets 13 juin 2026, 19h00 Australie - Turquie BC Place, Vancouver Billets

Calendrier de l'Australie pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 13 juin 2026 Australie - Turquie BC Place, Vancouver Billets 19 juin 2026 États-Unis – Australie Seattle Stadium, Seattle Billets 25 juin 2026 Paraguay - Australie Stade de la baie de San Francisco, Santa Clara Billets

Calendrier de la Turquie pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 13 juin 2026 Australie - Turquie BC Place, Vancouver Billets 19 juin 2026 Turquie vs Paraguay Stade de Mexico, Mexico Billets 25 juin 2026 États-Unis - Turquie Stade de Los Angeles, Los Angeles Billets

Comment obtenir des billets pour le match Australie – Turquie ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici le point sur les ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s'agit de transactions en temps réel. C'est la dernière occasion d'acheter directement auprès de la FIFA.

cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s'agit de transactions en temps réel. C'est la dernière occasion d'acheter directement auprès de la FIFA. Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi. Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour dénicher des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent dévier du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Les supporters qui voyagent doivent vérifier dès que possible les conditions de visa et de voyage pour le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Combien coûtent les billets pour le match Australie - Turquie ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont disponibles à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les prix pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Les fourchettes de prix estimés pour chaque phase de la compétition sont présentées ci-dessous :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le BC Place.

Le match Australie-Turquie se tiendra au BC Place de Vancouver, site sportif emblématique du Canada et l’un des stades sélectionnés pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Situé en plein centre-ville, l’équipement est doté d’un toit rétractable, d’installations modernes et d’une ambiance réputée lors des grands événements sportifs. Il accueille régulièrement des matchs de football canadien, des rencontres internationales de football ainsi que des concerts de grande envergure.

Lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, il devrait accueillir plus de 54 000 supporters, promettant une ambiance parmi les plus électriques du tournoi.

Les supporters sont invités à arriver avec une marge confortable en raison du renforcement des mesures de sécurité et de l’affluence prévue dans le centre-ville de Vancouver.