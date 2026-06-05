Comment acheter des billets pour le match Australie - Turquie : prix des billets pour la Coupe du monde, informations sur le BC Place et plus encore

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce comme un nouvel été inoubliable pour les fans de football, avec notamment une rencontre de la phase de groupes qui opposera l’Australie à la Turquie à Vancouver.

L’Australie aborde la Coupe du monde avec l’intention de confirmer sa progression sur la scène internationale, tandis que la Turquie, portée par une génération de joueurs talentueux, arrive avec un élan grandissant après s’être imposée comme l’un des outsiders les plus redoutables d’Europe.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos billets pour la rencontre Australie - Turquie : prix, catégories de places, formules d’hospitalité et détails sur le stade.

Quand se déroule Australie - Turquie ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets 13 juin 2026, 19 h Australie - Turquie BC Place, Vancouver Billets

Calendrier de l'Australie pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 13 juin 2026 Australie - Turquie BC Place, Vancouver Billets 19 juin 2026 États-Unis – Australie Seattle Stadium, Seattle Billets 25 juin 2026 Paraguay - Australie Stade de la baie de San Francisco, Santa Clara Billets

Calendrier de la Turquie pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 13 juin 2026 Australie - Turquie BC Place, Vancouver Billets 19 juin 2026 Turquie vs Paraguay Stade de Mexico, Mexico Billets 25 juin 2026 États-Unis – Turquie Stade de Los Angeles, Los Angeles Billets

Comment obtenir des billets pour le match Australie vs Turquie ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA. Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi. Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, notamment pour les rencontres à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser le prix facial. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Les supporters qui se déplacent doivent vérifier dès que possible les conditions de visa et de voyage pour le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Combien coûtent les billets pour le match Australie - Turquie ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026 : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les billets pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le BC Place

Le match Australie – Turquie se tiendra au BC Place de Vancouver, l’un des sites sportifs les plus emblématiques du Canada et l’un des stades sélectionnés pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Situé en plein centre-ville, l’édifice est doté d’un toit rétractable, d’installations ultramodernes et d’une ambiance électrique lors des grands événements sportifs. Il accueille régulièrement des matchs de football canadien, des rencontres internationales de football et des concerts de grande envergure.

Pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, il devrait accueillir plus de 54 000 supporters, promettant une ambiance parmi les plus électriques du tournoi.

Les supporters sont invités à arriver avec une marge confortable en raison du renforcement des mesures de sécurité et de l’affluence prévue dans le centre-ville de Vancouver.