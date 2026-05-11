Comment acheter des billets pour le match Argentine - Autriche : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur l'AT&T Stadium et plus encore

Après leur entrée en lice face à l’Algérie, les champions du monde en titre argentins défieront l’Autriche le 22 juin au AT&T Stadium d’Arlington.

Une rencontre qui s’annonce cruciale pour les deux formations : selon les résultats de leur entrée en lice, elles viseront soit à confirmer leur dynamique et à valider leur billet pour les huitièmes de finale, soit à se rattraper après un départ laborieux.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour cette rencontre : points de vente officiels et fourchette de prix.

Quand aura lieu le match Argentine - Autriche lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de l'Argentine pour la Coupe du monde 2026

L'Argentine vise à devenir la première équipe à conserver son titre mondial depuis le Brésil en 1962. Voici le programme du groupe J :

Date Calendrier Lieu Billets 16 juin 2026 Argentine vs Algérie Arrowhead Stadium, Kansas City Billets 22 juin 2026 Argentine vs Autriche AT&T Stadium, Arlington Billets 27 juin 2026 Jordanie - Argentine AT&T Stadium, Arlington Billets

Calendrier de l'Autriche pour la Coupe du monde 2026

L’Autriche fait son retour en Coupe du monde pour la première fois depuis près de 30 ans. Voici le calendrier de ses prochains matchs dans le groupe J :

Date Calendrier Lieu Billets 16 juin 2026 Autriche - Jordanie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 22 juin 2026 Argentine – Autriche AT&T Stadium, Arlington Billets 27 juin 2026 Algérie - Autriche Arrowhead Stadium, Kansas City Billets

Comment se procurer des places pour le match Argentine – Autriche ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les tirages au sort aléatoires anticipés, sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets pour ces premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l'état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter des places directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent dépasser la valeur nominale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match Argentine-Autriche ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi de 2026 : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les billets pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur l’AT&T Stadium

L’AT&T Stadium est une enceinte à toit rétractable située à Arlington, au Texas, inaugurée en 2009. Principalement le terrain de jeu des Dallas Cowboys, franchise emblématique de la NFL, elle accueille aussi des concerts, des matchs de basket, des rodéos et des shows de catch WWE.

L’enceinte figure parmi les onze stades américains sélectionnés pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Avec 94 000 sièges, elle sera le plus grand site de la compétition. L’AT&T Stadium accueillera cinq rencontres de groupe ainsi que quatre matchs à élimination directe, dont l’une des demi-finales.

Que peut-on attendre du match Argentine – Autriche ?