Comment acheter des billets pour le match Argentine - Algérie : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le GEHA Field at Arrowhead et plus encore

Championne du monde en titre, l’Argentine défiera l’Algérie au GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City le 16 juin, dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Lors de cette rencontre de phase de groupes, l’Argentine visera à affermir son statut de favorite et à défendre son titre, tandis que l’Algérie comptera sur l’esprit de ses « Guerriers du désert » pour obtenir un résultat historique face à la meilleure équipe du monde. À moins de 40 jours du coup d’envoi, l’effervescence est déjà palpable à Kansas City.

GOAL vous indique où les acheter et à quels prix se négocient actuellement les places.

Quand aura lieu le match Argentine - Algérie lors de la Coupe du monde 2026 ?

Le coup d’envoi est fixé au mardi 16 juin 2026. Au cœur du Midwest américain, l’Arrowhead Stadium de Kansas City, réputé pour être l’un des stades les plus bruyants de la planète, accueillera cette rencontre du groupe J.

Date Match Lieu Billets 16 juin 2026 Argentine vs Algérie GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas Billets

Calendrier de l'Argentine pour la Coupe du monde

Date Match Lieu Billets Juin 2026 Argentine vs Jordanie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 16 juin 2026 Argentine vs Algérie GEHA Field at Arrowhead Billets 21 juin 2026 Argentine vs Autriche AT&T Stadium, Arlington Billets

Calendrier de l'Algérie pour la Coupe du monde

Date Calendrier Lieu Billets Juin 2026 Jordanie vs Algérie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 16 juin 2026 Argentine vs Algérie GEHA Field at Arrowhead Billets Juin 2026 Algérie – Autriche GEHA Field at Arrowhead Billets

Comment obtenir vos places pour le match Argentine – Algérie de la Coupe du monde ?

En mai 2026, la phase de vente officielle des billets a atteint son pic d’intensité. Les principales loteries et périodes de prévente sont désormais closes, et nous entrons dans la phase de vente de dernière minute.

Voici l’état actuel des ventes de billets pour cette rencontre très prisée :

Phase de vente de dernière minute : elle se déroule sur le portail officiel de la FIFA selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Mais, en raison de la présence de Lionel Messi et de la popularité mondiale de l’Argentine, ces billets s’épuisent souvent en quelques secondes à chaque réapprovisionnement.

elle se déroule sur le portail officiel de la FIFA selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Mais, en raison de la présence de et de la popularité mondiale de l’Argentine, ces billets s’épuisent souvent en quelques secondes à chaque réapprovisionnement. Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée proposant les billets au tarif facial. Les supporters qui ne peuvent plus se rendre au match y mettent leurs places en vente. En consultant régulièrement le site et en faisant preuve de patience, vous pouvez encore dénicher une place de catégorie 3 ou 4 au prix initial.

il s’agit de la seule plateforme autorisée proposant les billets au tarif facial. Les supporters qui ne peuvent plus se rendre au match y mettent leurs places en vente. En consultant régulièrement le site et en faisant preuve de patience, vous pouvez encore dénicher une place de catégorie 3 ou 4 au prix initial. Marchés secondaires : pour la plupart des supporters, des plateformes comme StubHub constituent désormais le principal moyen de garantir une place. Début mai, l’offre du marché secondaire reste la source la plus fiable pour les fans étrangers ou ceux qui ont manqué les ventes officielles. Attendez-vous toutefois à des tarifs supérieurs à la valeur nominale en raison de la prime « Argentine ».

Combien coûtent les billets pour le match Argentine - Algérie de la Coupe du monde ?

La FIFA a adopté une tarification dynamique pour le tournoi 2026 : si les prix nominaux de départ pour les matchs de groupe débutaient à 60 $, la réalité du marché libre en mai 2026 est tout autre.

Sur le marché secondaire, les places les moins chères pour le match Argentine-Algérie oscillent entre 970 et 1 250 dollars. Les billets premium en tribune basse (catégorie 1) peuvent quant à eux dépasser 1 700 dollars l’unité.

Catégorie Fourchette actuelle sur le marché (estimation) Remarques Catégorie 1 1 650 $ - 3 400 $ Vues sur les lignes de touche, tribunes inférieures et intermédiaires. Catégorie 2 1 400–1 600 € Coins et rangées hautes-moyennes Catégorie 3 970 – 1 300 € Tribune supérieure et derrière les buts Catégorie 4 Offre complète, nombre de places limité. Essentiellement réservées aux résidents du pays hôte.

Que attendre du match Argentine – Algérie ?

L’Argentine, référence mondiale de l’excellence footballistique, pourrait offrir un dernier baroud d’honneur à plusieurs légendes tout en lançant la carrière internationale de jeunes pépites comme Gianluca Prestianni, actuellement suspendu par la FIFA pour les premières rencontres.

L’Algérie, riche de son talent technique et soutenue par un public nombreux, a souvent élevé son niveau de jeu face aux grands noms du football.

Kansas City est souvent présentée comme la capitale américaine du football. L’Arrowhead Stadium, actuellement en travaux pour élargir la pelouse tout en préservant ses tribunes abruptes, plonge le public au cœur de l’action.

Pour les spectateurs, une arrivée anticipée est conseillée. Kansas City est mondialement réputée pour sa culture du « tailgating », et les fan zones du Truman Sports Complex promettent d’être parmi les plus animées des États-Unis.