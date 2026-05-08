La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce comme un nouvel été de football exceptionnel, et l’un des affrontements phares de la phase de groupes opposera l’Arabie saoudite à l’Uruguay à Miami.

Les deux sélections, déterminées à bien démarrer la compétition, devraient attirer des supporters du monde entier en Floride pour l’un des rendez-vous les plus attendus du groupe H.

La demande de billets pour la Coupe du monde est déjà très élevée, surtout pour les affiches mettant aux prises de grandes nations du football dans des stades de renom.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos places pour le match Arabie saoudite - Uruguay : prix des billets, options hospitalité, détails sur le stade et points de vente officiels avant la rupture de stock.

Quand a lieu le match Arabie saoudite - Uruguay ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 – 20h00 Arabie saoudite - Uruguay Hard Rock Stadium, Miami Billets

Calendrier de l'Arabie saoudite pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Arabie saoudite - Uruguay Hard Rock Stadium, Miami Billets 21 juin 2026 Espagne - Arabie saoudite Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Billets 26 juin 2026 Arabie saoudite – Cap-Vert Stade de Houston, Houston Billets

Calendrier de l'Uruguay pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Arabie saoudite - Uruguay Hard Rock Stadium, Miami Billets 21 juin 2026 Uruguay vs Cap-Vert Philadelphia Stadium, Philadelphie Billets 26 juin 2026 Uruguay vs Espagne Stade Guadalajara, Guadalajara Billets

Comment obtenir des billets pour le match Arabie saoudite - Uruguay ?

Plusieurs options permettent aux supporters d’obtenir des places pour la rencontre Arabie saoudite - Uruguay lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Ventes officielles de la FIFA : la FIFA poursuit la mise en vente de billets sélectionnés durant la phase finale de vente, selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

la FIFA poursuit la mise en vente de billets sélectionnés durant la phase finale de vente, selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Sur la plateforme de revente officielle de la FIFA, les supporters peuvent acquérir des billets vérifiés directement auprès d’autres fans via la place de marché de l’instance.

officielle les supporters peuvent acquérir des billets vérifiés directement auprès d’autres fans via la place de marché de l’instance. Plateformes de revente de billets : des sites comme StubHub offrent un moyen rapide d’obtenir des places pour les matchs déjà complets de la Coupe du monde.

des sites comme StubHub offrent un moyen rapide d’obtenir des places pour les matchs déjà complets de la Coupe du monde. Forfaits hospitalité : ces offres premium garantissent des places assises et ajoutent des prestations de prestige pour vivre la rencontre dans un cadre privilégié.

Tous les billets de la Coupe du monde seront émis sous forme numérique via l’application officielle de billetterie de la FIFA. Les supporters doivent utiliser la même adresse e-mail et les mêmes informations de compte sur toutes les plateformes pour faciliter les transferts.

Combien coûtent les billets pour le match Arabie saoudite - Uruguay ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont disponibles à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les prix pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 € – 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce que vous devez savoir sur le Hard Rock Stadium

Le match Arabie saoudite – Uruguay se tiendra au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride, l’un des sites sportifs les plus emblématiques des États-Unis.

Antre des Miami Dolphins de la NFL, il accueille régulièrement de grands événements sportifs internationaux, des concerts et des activités liées à la Formule 1. Après plusieurs années de rénovation, le stade figure désormais parmi les sites les plus modernes sélectionnés pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Pour la Coupe du monde, il devrait accueillir plus de 65 000 supporters, promettant une ambiance électrique pour l’un des matchs d’ouverture entre l’Arabie saoudite et l’Uruguay.

Les supporters présents pourront donc s’attendre à :